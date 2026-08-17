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Eleições 2026

Na disputa pelo governo do ES, Helder Salomão declara quase R$ 1,3 milhão em bens

Maior parte do patrimônio declarado pelo candidato está em um plano de previdência privada; ele também possui quatro imóveis

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 10:52

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 ago 2026 às 10:52
Helder Salomão vai disputar o governo estadual em outubro.
Helder Salomão vai disputar o governo estadual em outubro. Chrystian Henrique/Candela

O deputado federal Helder Salomão (PT), que vai concorrer ao cargo de governador do Espírito Santo nas eleições de outubro, declarou à Justiça Eleitoral possuir quase R$ 1,3 milhão em bens. 


A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.


Do total do patrimônio do candidato, a maior parte está aplicada em um plano de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São R$ 631,7 mil.

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Helder também declara possuir dois apartamentos em Cariacica, na Grande Vitória, que somam R$ 395,4 mil. Um deles, localizado no bairro São Geraldo, é declarado no valor de R$ 43 mil, enquanto o segundo, em Campo Grande, é declarado no valor de R$ 352,4 mil.


O candidato tem ainda uma sala comercial de R$ 138,5 mil e um terreno adquirido em 1991 por R$ 3,9 mil. 


Além dos imóveis e do plano previdenciário, constam na declaração de bens de Helder valores em depósitos bancários em contas correntes que somam quase R$ 30 mil, pecúlio de R$ 1,9 mil e saldo em poupança de R$ 5 mil.


Confira a declaração de Helder Salomão completa:


  • Sala ou conjunto: R$ 138.547,87

  • Apartamento: R$ 43.000,00

  • Terreno: R$ 3.977,97

  • Caderneta de poupança: R$ 5.020,70

  • Plano PAIT e caderneta de pecúlio: R$ 1.943,12

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 13.042,57

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 16.791,26

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 144,89

  • VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 631.760,85

  • Apartamento: R$ 352.453,00


Em disputas eleitorais desde 2004, quando foi eleito pela primeira vez prefeito de Cariacica, Helder teve uma evolução no patrimônio ao longo dos anos. Há 22 anos, ele declarou não possuir bens.


Já em 2008, quando foi reeleito, ele tinha R$ 170 mil, entre título de capitalização, terreno, apartamento e carro. Seis anos mais tarde, quando disputou pela primeira vez uma vaga na Câmara dos Deputados, os bens somavam R$ 621,8 mil. 


No registro de candidatura de 2018, pleito em que Helder concorreu à reeleição ao cargo de deputado federal, o patrimônio era de R$ 614,9 mil. Por fim, em 2022, o candidato declarava possuir R$ 840,7 mil em bens. Naquele ano, Helder tinha um carro de R$ 50,3 mil, além de R$ 57,2 mil na poupança.


A candidata a vice-governadora do Estado na chapa do PT, a professora Valdirene, também preencheu a declaração de bens. Ela tem R$ 1,3 milhão dividido entre um automóvel de R$ 40 mil, duas casas em São Mateus nos valores de R$ 500 mil e R$ 600 mil, e saldo em poupança de R$ 200 mil.

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