Candidato ao governo do ES, Breno Barcelos declara não possuir bens

O engenheiro civil Breno Barcelos, que vai disputar o cargo de governador do Espírito Santo nas eleições deste ano pelo partido Missão, declarou à Justiça Eleitoral não possuir bens em seu nome.
A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.
No sistema que coleta as informações sobre os postulantes, no campo “Bens dos Candidato” do perfil de Breno Barcelos, há a seguinte mensagem: não há bens a declarar.
O mesmo acontece em relação ao candidato a vice-governador da chapa, o professor de ensino superior Victor Oliveira (Missão). Ele também informou não possuir bens a declarar.
Ambos os concorrentes são casados. Breno se declara pardo, tem 41 anos e nasceu em Vitória, enquanto Victor se declara branco, tem 37 anos e é de Colatina, no Noroeste capixaba.
Leia mais sobre Eleições 2026