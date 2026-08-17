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Eleições 2026

Candidato ao governo do ES, Breno Barcelos declara não possuir bens

Informação consta no sistema da Justiça Eleitoral, que reúne dados como patrimônio, idade, estado civil, cor/raça e ocupação dos candidatos

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 09:51

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 ago 2026 às 09:51
Breno Barcelos disputa o governo do Espírito Santo neste ano.
Breno Barcelos disputa o governo do Espírito Santo neste ano. Divulgação

O engenheiro civil Breno Barcelos, que vai disputar o cargo de governador do Espírito Santo nas eleições deste ano pelo partido Missão, declarou à Justiça Eleitoral não possuir bens em seu nome.


A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.

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No sistema que coleta as informações sobre os postulantes, no campo “Bens dos Candidato” do perfil de Breno Barcelos, há a seguinte mensagem: não há bens a declarar.


O mesmo acontece em relação ao candidato a vice-governador da chapa, o professor de ensino superior Victor Oliveira (Missão). Ele também informou não possuir bens a declarar.


Ambos os concorrentes são casados. Breno se declara pardo, tem 41 anos e nasceu em Vitória, enquanto Victor se declara branco, tem 37 anos e é de Colatina, no Noroeste capixaba. 

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