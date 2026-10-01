Cena de série na TV leva criança a revelar abuso sexual em Colatina

Uma cena sobre abuso sexual exibida em uma série de televisão levou uma criança a revelar à mãe que era vítima de violência sexual havia anos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o menino assistia ao programa com a mãe quando contou que uma pessoa próxima à família praticava com ele atos semelhantes aos mostrados na televisão.





Ao ouvir o relato do filho, a mãe procurou a polícia e denunciou o caso. A investigação foi concluída e encaminhada à Justiça, que condenou o homem, em maio deste ano, a 24 anos, quatro meses e 15 dias de prisão.





A identidade do condenado, da vítima e de outros envolvidos, assim como o bairro onde os abusos ocorreram, não será divulgada para preservar a criança e evitar que ela seja identificada.





Segundo a Polícia Civil, após a condenação, o homem, de 62 anos, fugiu para Teixeira de Freitas, na Bahia, mas foi encontrado pela Polícia Civil baiana na terça-feira (29). A informação foi divulgada pela PCES em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1º).





A titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina, a delegada Jaciely Favoretté, destacou a importância de ouvir as crianças e estar atento a mudanças de comportamento ou relatos que possam indicar violência sexual.





"Qualquer ato sexual ou libidinoso, ainda que não tenha penetração, praticado contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Muitas vezes, as crianças não sabem o que é um ato sexual, mas conseguem relatar fatos: “Ah, o tio fica olhando quando eu vou tomar um banho”, por exemplo”, explicou a delegada.





Segundo Jaciely, a criança apresentou sinais antes de o caso ser descoberto. "A mãe disse que percebia que, às vezes, o filho se encontrava um pouco assado e reclamava de dor para evacuar. A gente tem que prestar sempre muita atenção, porque um sinal que parece uma bobeira pode indicar outra situação”, reforçou.