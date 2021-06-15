Cabeleireiro do ES é eleito o melhor do Brasil nos EUA

Tony Motta, cabeleireiro Crédito: Divulgação

O cabeleireiro capixaba Tony Motta, 46, que mora há quase 10 anos em Nova York, acaba de receber o prêmio Best Brazilian Hairstyle in USA 2021. Tony é o diretor artístico do Sahag Workshop, que fica na Madison Avenue com a 49st, a uma quadra do Rockefeller Center e da 5th Avenue, em Manhattan.

Com 25 categorias, o concurso Best Brazilian in USA (Melhor do Brasil nos EUA) é organizado pela revista High Profile, com o objetivo de celebrar e unir a comunidade brasileira nos EUA. Os vencedores da premiação dos EUA receberão os troféus no Palácio de Kensington em Londres, em outubro de 2021.

Nascido em Vitória (ES), Tony ganhou fama em sua terra natal com um salão na Praia do Canto. Sua carreira ganhou voo internacional aos 29 anos, quando foi convidado por um fornecedor de produtos para participar de um campeonato mundial da Wella. Ele topou e entre 60 mil participantes, ganhou o primeiro lugar do campeonato brasileiro. A final do mundial foi em Paris no Museu do Louvre e lá Tony se classificou entre os 12 finalistas.

Leticia De Nadai e Tony Motta Crédito: Divulgação

Casado com a maquiadora capixaba, Letícia De Nadai, Tony dedica-se também à arte e moda. Faz esculturas que estão expostas em galerias de arte em Manhattan e atua como diretor artístico do Sahag Workshop, um dos salões mais prestigiados de NYC. Está criando vestidos com materiais recicláveis, que, em breve, estarão em editoriais de revistas internacionais.

"Sou muito feliz e grato aos EUA. Hoje vivo em NYC e tenho um visto de artista, concedido a pessoas com habilidades extraordinárias. " Tony Motta - Cabeleireiro