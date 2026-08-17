Pai e filho são presos suspeitos de atirar na cabeça de universitário em Pancas

Pai e filho, de 52 e 28 anos, foram presos suspeitos de tentar matar um universitário de 27 anos no distrito de Laginha, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na sexta-feira (14). De acordo com as investigações, o crime aconteceu entre a noite de quarta-feira (12) e a madrugada de quinta-feira (13).





Segundo o delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Pancas, os suspeitos estavam bebendo em um bar quando passaram a ameaçar o proprietário do estabelecimento. Pai e filho suspeitavam que alguém estivesse atrás deles e queriam ter acesso às imagens das câmeras de segurança do local.





O dono do bar tentou recusar o pedido, mas os dois o ameaçaram e efetuaram três disparos para o alto para conseguir as imagens.





Ainda conforme o delegado, outras pessoas que estavam no estabelecimento disseram aos suspeitos que havia um carro prata estacionado nas proximidades. A informação teria sido dada na tentativa de despistá-los e fazer com que deixassem o local. Os dois, então, foram atrás do veículo.





Enquanto isso, a vítima chegava da faculdade de ônibus, próximo ao local onde o carro prata estava estacionado. O jovem desembarcou e pegou uma motocicleta para completar o trajeto até em casa. Segundo as investigações, foi nesse momento que os suspeitos passaram a persegui-lo.





Durante o trajeto, o carro teria feito movimentos de zigue-zague. A vítima reduziu a velocidade para dar passagem ao veículo e, nesse momento, foi atingida por um disparo na cabeça, próximo à nuca.





Mesmo ferido, o jovem conseguiu se levantar e pedir socorro. Ele foi levado para um hospital, onde passou por exames. Uma tomografia constatou que o projétil havia ficado alojado no crânio.





De acordo com o delegado, o universitário permanece internado no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. A motivação do crime ainda não foi identificada. Segundo Peixoto, os suspeitos teriam agido por “maldade”.





Após a coleta dos depoimentos e demais diligências, a Polícia Civil representou pela prisão dos dois suspeitos. A Justiça decretou a prisão por tentativa de homicídio qualificado, conforme decisão da Vara Única de Pancas.