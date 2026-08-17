MPES lidera força-tarefa nacional que monitora agressores de mulheres com tornozeleira

Até o momento, a força-tarefa obteve resultados preliminares. Entre eles, está a confirmação de que, em determinadas áreas do país, o serviço de monitoração eletrônica ainda não pode ser executado, principalmente em razão das limitações da tecnologia e da cobertura do GPS para determinar as localizações dos agressores.





“Ainda é um desafio alcançar esse monitoramento na zona rural e em pequenas cidades. Um gargalo que a gente precisa vencer”, pontua a promotora.





O Grupo de Trabalho também destaca, entre os primeiros resultados, o aumento na proteção da vítima, a redução no risco de feminicídio e a possibilidade de resposta rápida das forças de segurança, nos casos de descumprimentos das medidas protetivas.