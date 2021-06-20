Brasileiros pretendem voltar a viajar dentro do país, diz pesquisa

Rio de Janeiro é um destino muito procurado pelos turistas brasileiros durante a pandemia Crédito: David Mark/Pixabay

Um levantamento da Hibou, empresa de monitoramento de mercado e consumo, indica que 47% dos brasileiros têm a intenção de viajar nos próximos 12 meses. O estudo mostra que a vontade de retomar o hábito de viajar está crescendo. Por conta da pandemia de Covid-19 e de um horizonte ainda distante para a vacinação completa da população, a retomada das viagens deve começar por destinos domésticos, principalmente os mais próximos da residência do viajante, seja em deslocamentos de carro ou em voos curtos.

Entre os destinos mais almejados, 55,7% dos brasileiros quer conhecer outros estados dentro do Brasil, 22,9% tem em mente conhecer melhor o próprio Estado. A soma destes percentuais, 78,6% supera os 20,5% de entrevistados que pretende ir para a América do Norte e outros 19% que tem em mente viajar para a Europa.

ALMOÇO

Ada Mota Nelma Freire, Maita Mota, Rita Rocio Tristão, Neila Naira Neiva e Beth Stein: reunião de amigas Crédito: Mônica Zorzanelli

RADAR DE TALENTOS

A área de tecnologia é uma das que mais cresce no Brasil e sobram vagas de emprego na área. Segundo relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o Brasil forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano, mas seriam necessárias 70 mil para atingir a necessidade do mercado. Logo, há um déficit de 24 mil formandos na área de Tecnologia da Informação (TI). Para driblar a escassez de mão de obra, empresas têm buscado talentos ainda na faculdade como alternativa para preenchimento qualificado das vagas. É o caso da Sankhya Gestão de Negócios, empresa de ERP, que pelo segundo ano consecutivo participa do projeto Radar de Talentos, promovido pela Faesa Centro Universitário. O programa é uma das portas de entrada para o mercado captar os talentos do Centro Universitário, que tenham formação específica em sua área de atuação. As empresas oferecem treinamento especializado para os alunos e egressos da instituição e depois escolhem os seus futuros profissionais.

VISITA

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em visita à Fucape, onde foi recebido pelo fundador Aridelmo Teixeiro. O papo girou em torno comunicação, inovação e tecnologia Crédito: Divulgação

INCENTIVO À CULTURA

O Instituto Cultural Vale lançará no próximo dia 22 de junho a segunda edição de seu programa de formação online para apoiar produtores culturais na formatação de projetos para cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações, associações e produtoras de todo o Brasil poderão acessar a formação, que é gratuita e visa a estimular a produção cultural no país, no site www.institutoculturalvale.org.

Serão realizadas aulas semanais, de 22 de junho a 20 de julho, ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale. Ao final, no dia 27 de julho, haverá uma live para esclarecimento de dúvidas. Os participantes receberão um certificado de conclusão. As aulas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no YouTube do Instituto Cultural Vale.

ARTE

Luciana Bowen: na mostra “Consciência e Energia em Dança”, da artista Marina Chebabe Crédito: Divulgação

CASA PORTO CELEBRA 21 ANOS

A Casa Porto das Artes Plásticas, comemora, no próximo dia 30 de junho, 21 anos de existência. Para celebrar esse símbolo cultural de Vitória, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) realiza, a partir das próximas segunda (21) e terça (22), duas exposições simultâneas no espaço: "Realidade Expansiva", dos artistas multimídia Elvys Chaves e Carlo Schiavini, e "Impermanência", de Bruno Zorzal.

ENCONTRO

Manisa Leão e Gláucia Duarte: meeting de negócios, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

E-BOOK PARA IDOSOS

Para orientar os idosos, a MedSênior desenvolveu um e-book que reúne uma série de informações sobre a Covid-19, como sintomas da doença, formas de transmissão e os cuidados necessários para reduzir as chances de contaminação. O material está disponível no site da operadora de saúde (www.medsenior.com.br) e segue as recomendações das autoridades sanitárias e médicas para o momento de pandemia.

JUNHO LARANJA

Ariosto Santos e Armandinho Fontoura: o Junho Laranja, mês de prevenção às queimaduras, foi tema de comissão na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação

A VERDADE DOS PROCESSOS