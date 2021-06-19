Empresária do ES participa de fórum nacional sobre carreira para jovens

Ada Mota, empresária e proprietária da Adcos Crédito: Divulgação

Nossa empresária Ada Mota participa do Young Women Summit, principal fórum brasileiro para atrair e promover a diversidade na carreira de jovens no mercado, no próximo dia 24 de junho.

O YWS é para todos os gêneros e idades, além de ser totalmente online e gratuito. Durante o evento serão abordados os principais temas e tendências do mercado, discutidos pelos melhores especialistas.

A capixaba fará parte do painel ‘She Economy’, com início às 16h, junto com Bia Santos, Luciana Nicola e Mariana Penazzo.

ARTE

Karoline Duarte e Milena Almeida: na exposição “Consciência e Energia em Dança”, de Marina Chebabe, na galeria de Ivana Izoton Crédito: Divulgação

PRAIA GRANDE GANHARÁ LOTEAMENTO

A região de Praia Grande, em Fundão, abrigará um dos principais lançamentos da Lotes CBL no segundo semestre deste ano. O Palm Garden contará com 278 unidades, distribuídas em mais de 141 mil m², próxima a praias rasas e áreas arborizadas. O projeto deverá ser lançado em agosto e tem todas as características para atrair, principalmente, quem busca opções para morar ou investir em uma casa de praia perto da Grande Vitória, mas quer fugir dos loteados balneários de Guarapari.

"O empreendimento é ideal também para quem planeja construir um imóvel seguindo os novos conceitos e valores pós-pandemia. Ou seja, quer moradia qualidade, mais liberdade e qualidade de vida”, comentou o diretor Executivo da CBL, Marcos Batista.

MÊS DOS NAMORADOS

Catarina e Julio Riva: curtindo o friozinho de Pedra Azul Crédito: Divulgação

TED PONTE

As conhecidas TEDx, conferências de curto tempo de duração realizadas para disseminar ideias, inspiraram a criação do mais novo projeto do Instituto Ponte (IP).

A entidade, que atua como ponte entre jovens talentosos em vulnerabilidade social e uma educação de qualidade, lançou o projeto TED Ponte. A proposta é ensinar os alunos a falarem com objetividade, em tempo limitado, gerando inspiração e impacto no público. Alguns profissionais capixabas se voluntariaram e atuam como mentores do projeto.

Para a presidente do IP, Bartira Almeida, essa iniciativa tem ajudado a preparar os alunos para os contextos de comunicação. “Quem não apresenta suas ideias de forma clara ou defende mal seus argumentos diante de um grupo, enfrenta problemas não só na sala de aula, mas também na vida profissional. E a escola pode e deve ajudar o aluno nessa prática”, afirmou.

Atualmente, 22 alunos do IP participam do projeto, que tem apoio de mentores capixabas. A jovem Duda Lahas (@dudalahas), de 20 anos, acadêmica de Direito e divulgadora da importância da oratória como ‘habilidade para a vida’, é uma das mentoras do projeto. A iniciativa também conta com colaboração, na etapa de avaliação dos vídeos, de Ramon Barros (@ramonbarros.oficial), que trabalha com a Oratória 4.0.

CELEBRANDO!

Lourimar Toledo e Renata Mello Toledo: comemorando 1 ano de clínica médica Crédito: Mônica Zorzanelli

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE

O Transtorno de Personalidade Borderline é caracterizado por diversos sintomas. O indivíduo pode apresentar uma grande instabilidade no humor, impulsividade, falta de autocuidado, dificuldades nas relações pessoais e profissionais, entre outros. O psiquiatra e diretor da Clínica Aube - Cuidados da Mente, Fabio Olmo, explica que, para lidar com altos e baixos do transtorno, é importante ter o acompanhamento e as orientações de um especialista. "O profissional poderá apontar o melhor curso de tratamento para cada caso, que pode envolver terapia e o uso de medicamentos específicos. Mesmo que a pessoa apresente tais características desde a infância ou adolescência, o diagnóstico é feito na idade adulta, pois alguns sintomas apresentados podem melhorar com a maturidade. Cuidando dos sintomas, é possível viver com maior estabilidade e segurança, evitando episódios de raiva, depressão ou ansiedade, que podem ser causados pelo transtorno".

JANTAR DE NEGÓCIOS

Alexandre Salgado, Miguel Borges e Hugo Rodrigues: em encontro de empresários em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

PUNIÇÃO PARA QUEM FRAUDAR A VACINAÇÃO

O Governo do Estado está realizando investigação criminal para averiguar se houve fraudes na vacinação da Covid-19 por parte de servidores da administração estadual e municipal. Caso a irregularidade das 934 doses que foram aplicadas venham a se confirmar, os servidores podem sofrer sanções administrativas e até criminais como a prisão, segundo explica o advogado e professor de Direito Público, Eduardo Sarlo. “ O servidor público deve prezar pela idoneidade moral. Quem age de forma criminosa deve enfrentar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode levar à exoneração. Mas ele também pode vir a sofrer processo criminal e corre o risco de ser punido com a reclusão”, destacou.

MÃE E FILHO

Fernando e Yeda Giestas Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

A endocrinologista Gisele Lorenzoni finaliza sua participação neste sábado, 19, no curso on-line que está sendo realizado na Harvard Medical School. Com o tema “ Treating Obesity 2021”, a médica está se atualizando em estratégias práticas para otimizar o controle da obesidade e suas muitas complicações e nas abordagens mais atualizadas para a prevenção e o tratamento da obesidade.

Daniela Moraes e Luciana Guerra recebem a primeira turma do Spa Orquidea Café, no próximo dia 27, em Guarapari.

O empresário Bruno Barreto e sua esposa, a cirurgiã dentista Dra. Fernanda Passon, vão receber convidados especiais para o lançamento do projeto "Mansão Digital", reality show com influenciadores digitais do país, que acontece neste domingo, dia 20, em uma belíssima mansão do nosso Estado.