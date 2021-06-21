Camerata Sesi apresenta concerto de Tchaikovsky para capixabas vacinados

Músicos da Camerata Sesi ES o Crédito: Jackie Campos

Os capixabas que já foram vacinados, com a segunda dose contra a Covid 19, terão a oportunidade de assistir de forma presencial o concerto especial “Noite Tchaikovsky”, dia 2 de julho, no Teatro do Sesi.

A Orquestra Camerata Sesi está preparando o que há de mais marcante nas obras do mestre russo que aos sete anos já compunha no piano suas primeiras canções.

O Teatro do Sesi foi todo reformado e adaptado para receber o público. Antes com 300 lugares, hoje o espaço conta com apenas 90.

É a oportunidade de matar a saudade de assistir ao vivo um concerto que promete ser inesquecível. Para entrar, levar 1kg de alimento não perecível. Os ingressos são limitados e serão disponibilizados no site do Sesi Cultura.

ANIVERSÁRIO

Fábio Calazans, Dalsa Calazans, Giulia Tavares, Laura Calazans, a aniversariante Antonieta Dalvi e Elian Ramile: celebrando 94 anos em clima de arraiá em família Crédito: Divulgação

ASSISTENTE VIRTUAL DURANTE INTERNAÇÃO

Já está em funcionamento no Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, a Concierge Digital Isa, uma assistente virtua, por WhatsApp, para assessorar os clientes internados nos quartos e acompanhantes, de modo a oferecer uma experiência personalizada de atendimento e uma ótima estadia durante a internação. A Isa é um dos investimentos em tecnologias da Unimed Sul Capixaba para melhorar a experiência do cliente na utilização dos serviços. Dentre as funcionalidades da assistente, estão o acesso ao boletim médico, informações e orientações, escolha do cardápio, atendimento por chat, entre outras, para atender as necessidades básicas e especiais dos clientes internados.

INAUGURAÇÃO

Guilherme Barbosa, Maíra do Vale e Francisco Carvalho: Na inauguração oficial do Bas27, hub de inovação da engenharia e construção capixaba Crédito: Ciro Trigo

PARA OS EDUCADORES

Engajados em garantir o sucesso dos alunos no vestibular, os professores da edtech capixaba comandada por Nilton Sagrilo também têm momentos dedicados ao aprendizado e atualizações. No dia 26 de junho, é a vez de participarem do Gama Educa, evento virtual com palestras e assuntos como engajamento dos alunos dentro da sala de aula hibrida e conexão com os estudantes. Um dos convidados é o psicanalista Jônatas Casséte, que vai falar sobre exaustão por excesso de trabalho e como a pandemia afetou o equilíbrio emocional das pessoas, dando dicas práticas sobre como ter mais bem-estar no dia a dia.

ORLA DE CAMBURI

João e Jeanine Gomes. Rita Garajau, Luzia Toledo e Salete Freitas: encontro de amigos na Praia de Camburi Crédito: Divulgação

MUNDO DAS JOIAS

Designer de joias e especialista em gemas, com negócios também fora do Brasil, Dorion Soares tem percebido que o mercado de luxo está crescendo e se mostrando otimista. O empresário do ramo de joias afirma que os resultados estão 15% acima do registrado em junho do ano passado. Atribuindo tal crescimento entre outros motivos, uma demanda reprimida e também a estreia da marca nos canais virtuais.

PEDRA AZUL

André Pimenta, Renata Prezotti e Fernando Souza: inverno nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

LIXO ELETRÔNICO

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon) está com uma campanha de descarte de lixo eletrônico para preservar o meio ambiente. “Você poderá fazer o descarte de pilhas, celulares, computadores e equipamentos de informática no geral até o dia 30 na sede da Sescon”, explica o presidente da Sescon, Elido Emmerich.

SAMPA