Programa de TV americano terá formato brasileiro com gravações no ES

Apresentadora Cassia Capellini em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time Crédito: Andressa Freitas

Criado nos Estados Unidos com o objetivo de ensinar a língua de sinais americana para bebês e crianças, o programa de TV Baby Signing Time desembarca no Brasil com gravação dos episódios no Espírito Santo. O formato está sendo produzido pela Valdo Studios e será exibido inicialmente pela plataforma My Signing Time com estreia prevista para o final de 2021.

A seleção para as famílias participantes já foi iniciada e as inscrições das famílias ainda estão abertas pelo Instagram @signingtimebrazil ou pelo Whatsapp (27) 99973-1008. A versão brasileira terá a apresentação da atriz capixaba Cassia Capellini, que irá ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos pequenos com todo o apoio da especialista em Libras, Iraci Freire, que acompanha as gravações nos bastidores.

A pequena Vitória, de 2 anos, em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time 2 Crédito: Divulgação

E para tornar os programas mais lúdicos e atraentes para os bebês, os episódios brasileiros contarão com músicas interpretadas por um coral capixaba formado por crianças selecionadas para o projeto. As canções da versão original do projeto foram adaptadas pelo Estúdio S2, do produtor Emerson Bruno. Ele já foi premiado com um Grammy Latino, em 2016, e tem como referência o trabalho do produtor e seu “professor” (como ele o considera), Val Martins, – que foi responsável pela produção musical da apresentadora Xuxa e também fundador e proprietário do Estúdio S2.

CHÁ DE BEBÊ

Thiago Lacourt, Thanandra Torres, José e Levi: à espera da Anna Crédito: Camilla Baptistin

PRATA DA CASA

O Programa de valorização do servidor da Serra “Prata da Casa” será retomado no próximo dia 30. Trata-se de um projeto criado em 1998, quando Sergio Vidigal era prefeito, que destaca os servidores para ministrar palestras em suas áreas de conhecimento, dentro e fora da prefeitura. Para ser instrutor em cursos e treinamentos por meio do Projeto Prata da Casa, o servidor deve se cadastrar no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Sead), e comprovar sua experiência na área sobre a qual vai ministrar.

CASAMENTO

Fábio Furlan e Adriana Perim: mini wedding em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

COMENDA AGESANDRO DA COSTA PEREIRA

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, receberá a Comenda “Agesandro da Costa Pereira”, instituída pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES). A homenagem foi sugerida pelo deputado Bruno Lamas, em reconhecimento às contribuições do presidente da OAB-ES, Rizk Filho, em defesa da advocacia capixaba e da atuação na academia. A data da entrega da Comenda ainda será definida pela ALES.

CAFÉ DA MANHÃ

Peterson Pereira e Fernanda Julião: encontro de arquitetos e decoradores na Ilha Crédito: Cacá Lima

DIAGNÓSTICO PRECOCE

O diagnóstico precoce é determinante para potencializar as chances de sucesso no tratamento do câncer. A fim de qualificar profissionais na identificação precoce dos sintomas e sinais da doença, o Instituto Ronald McDonald (IRM) desenvolve o Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, iniciativa que conta com a parceria da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) no Espírito Santo. Na última semana, uma nova turma participou do treinamento.

O público-alvo do Programa são os profissionais das unidades básicas de saúde, pediatras do SUS e estudantes de Medicina. O treinamento é gratuito e, no Espírito Santo, já contemplou 121 pessoas apenas este ano. A próxima turma será realizada nos dias 30 de junho e 1º. de julho, com aulas no formato on-line. Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp da Acacci: (27) 99994-1449.

CAFÉ DA MANHÃ 2

Maria Teresa Nader e Célia Colodete: no café da manhã oferecido pelo empresário Peterson Pereira Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Walace Menezes recebe na próxima segunda-feira (28) para o Encontro de Noivas 2021.

Ivana Ruy comemora a reabertura da Suíça para turistas brasileiros.

O empresário e proprietário da rede de Academias Razões do Corpo, Marcus Frizzera, comemora a segunda colocação na pesquisa Recall de Marcas da Rede Gazeta, como a academia mais lembrada pela população capixaba.