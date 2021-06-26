AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renata Rasseli

Programa de TV americano terá formato brasileiro com gravações no ES

Baby Signing Time vai apresentar a Língua Brasileira de Sinais (Libras), especialmente para os pequenos de zero a 36 meses com deficiência auditiva

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 jun 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Apresentadora Cassia Capellini em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time
Apresentadora Cassia Capellini em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time Crédito: Andressa Freitas
Criado nos Estados Unidos com o objetivo de ensinar a língua de sinais americana para bebês e crianças, o programa de TV Baby Signing Time desembarca no Brasil com gravação dos episódios no Espírito Santo. O formato está sendo produzido pela Valdo Studios e será exibido inicialmente pela plataforma My Signing Time com estreia prevista para o final de 2021.
A seleção para as famílias participantes já foi iniciada e as inscrições das famílias ainda estão abertas pelo Instagram @signingtimebrazil ou pelo Whatsapp (27) 99973-1008. A versão brasileira terá a apresentação da atriz capixaba Cassia Capellini, que irá ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos pequenos com todo o apoio da especialista em Libras, Iraci Freire, que acompanha as gravações nos bastidores.
A pequena Vitória, de 2 anos, em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time 2
A pequena Vitória, de 2 anos, em gravação da versão brasileira do programa Baby Signing Time 2 Crédito: Divulgação
E para tornar os programas mais lúdicos e atraentes para os bebês, os episódios brasileiros contarão com músicas interpretadas por um coral capixaba formado por crianças selecionadas para o projeto. As canções da versão original do projeto foram adaptadas pelo Estúdio S2, do produtor Emerson Bruno. Ele já foi premiado com um Grammy Latino, em 2016, e tem como referência o trabalho do produtor e seu “professor” (como ele o considera), Val Martins, – que foi responsável pela produção musical da apresentadora Xuxa e também fundador e proprietário do Estúdio S2.

CHÁ DE BEBÊ

Thiago Lacourt, Thanandra Torres, José, Levi: à espera da Anna
Thiago Lacourt, Thanandra Torres, José e Levi: à espera da Anna Crédito: Camilla Baptistin

PRATA DA CASA

O Programa de valorização do servidor da Serra “Prata da Casa” será retomado no próximo dia 30. Trata-se de um projeto criado em 1998, quando Sergio Vidigal era prefeito, que destaca os servidores para ministrar palestras em suas áreas de conhecimento, dentro e fora da prefeitura. Para ser instrutor em cursos e treinamentos por meio do Projeto Prata da Casa, o servidor deve se cadastrar no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (Sead), e comprovar sua experiência na área sobre a qual vai ministrar.

CASAMENTO

Fábio Furlan e Adriana Perim
Fábio Furlan e Adriana Perim: mini wedding em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

COMENDA AGESANDRO DA COSTA PEREIRA

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, receberá a Comenda “Agesandro da Costa Pereira”, instituída pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES). A homenagem foi sugerida pelo deputado Bruno Lamas, em reconhecimento às contribuições do presidente da OAB-ES, Rizk Filho, em defesa da advocacia capixaba e da atuação na academia. A data da entrega da Comenda ainda será definida pela ALES.

CAFÉ DA MANHÃ

Peterson Pereira e Fernanda Julião
Peterson Pereira e Fernanda Julião: encontro de arquitetos e decoradores na Ilha Crédito: Cacá Lima

DIAGNÓSTICO PRECOCE 

O diagnóstico precoce é determinante para potencializar as chances de sucesso no tratamento do câncer. A fim de qualificar profissionais na identificação precoce dos sintomas e sinais da doença, o Instituto Ronald McDonald (IRM) desenvolve o Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, iniciativa que conta com a parceria da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) no Espírito Santo. Na última semana, uma nova turma participou do treinamento.
O público-alvo do Programa são os profissionais das unidades básicas de saúde, pediatras do SUS e estudantes de Medicina. O treinamento é gratuito e, no Espírito Santo, já contemplou 121 pessoas apenas este ano. A próxima turma será realizada nos dias 30 de junho e 1º. de julho, com aulas no formato on-line. Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo WhatsApp da Acacci: (27) 99994-1449.

CAFÉ DA MANHÃ 2

Maria Teresa Nader e Célia Colodete
Maria Teresa Nader e Célia Colodete: no café da manhã oferecido pelo empresário Peterson Pereira Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Walace Menezes recebe na próxima segunda-feira (28) para o Encontro de Noivas 2021. 
Ivana Ruy comemora a reabertura da Suíça para turistas brasileiros. 
O empresário e proprietário da rede de Academias Razões do Corpo, Marcus Frizzera, comemora a segunda colocação na pesquisa Recall de Marcas da Rede Gazeta, como a academia mais lembrada pela população capixaba.
Embaixadora da Joico Brasil, a hairstylist do Be.Spa Urbano, Ana Paula Leite, esteve em São Paulo, onde participou de um treinamento em São Paulo, ministrado por Fernando Oi, técnico homologada pela marca. De volta a Vitória, ela recebe suas clientes em clima de festa junina com comidas típicas, brincadeiras, brindes e muita animação em seu espaço de beleza e bem-estar na Praia do Canto, neste sábado (26).

Veja Também

Empresa de tecnologia do ES conquista selo da Amazon Web Service

Rendeiras da Barra do Jucu mostram sua arte em vídeo no ES

ES lança o Circuito Turístico Três Santas para a temporada de inverno

Renata Rasseli

Renata Rasseli Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Casamento Televisão Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura do RJ faz coletiva sobre El Nino
RJ antecipa protocolos de calor e chuvas diante da intensificação do El Niño
Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo
PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP
Crime aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Aviso
Homem confessa assassinato em padaria de Linhares e diz que agiu por ciúmes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados