Rendeiras da Barra do Jucu mostram sua arte em vídeo no ES

Trabalho das rendeiras da Barra do Jucu em peças usadas em cerimônias religiosas. Crédito: Zanete Dadalto

A arte e a cultura capixaba ganharam mais um instrumento para o fortalecimento de sua identidade e da sua diversidade. O grupo Barra de Renda, um coletivo de mais de 30 mulheres rendeiras, lançaram nesta segunda-feira (21), o vídeo da Mostra Tradição e Religiosidade em Renda de Bilro, que revela toda a beleza, delicadeza e potencialidade desta arte que renasce como ofício na Barra do Jucu, comunidade de Vila Velha.

Com uma duração de 16:15 minutos o vídeo, que pode ser conferido no link https://youtu.be/9dnIAYXawlA , é um passeio pela história da renda de bilro e das mulheres rendeiras, e pela vila de pescadores que já teve nesta arte um meio sustento das famílias locais, e pelos símbolos da fé cristã.

O lançamento aconteceu no canal do youtube e pelas páginas do grupo Barra de Renda no Facebook e Instagram. O vídeo e é fruto da exposição montada na Igreja Nossa Senhora da Gloria uma igrejinha centenária localizada no Centro da Barra do Jucu, que aconteceu nos dias 16 e 17 de maio. Em destaque peças e indumentárias da arte sacra usadas em cerimônias religiosas como batismo, primeira comunhão, casamentos, missas e outros momentos sagrados.

“Apresentamos objetos e indumentárias que eram ou ainda são costumes em celebrações, destacando o seu papel importante na expressão e significado sentimentais e de memorias afetivas, nos eventos religiosos e familiares”, afirma Regina Maria Ruschi, coordenadora do Grupo Barra de Renda, responsável pela Mostra.

Todo o trabalho de idealização do projeto e criação das peças é assinado pela designer e consultora Jacqueline Chiabay. “Mostramos como a essência do uso que está no ato de eternizar estas datas em forma de presentes, lembranças de família e se tornando presença marcante e nostálgica como adornos nos lares até os dias de hoje”.

"Propomos uma relativização da valorização da tradição em meio à contemporaneidade, cultivando o sentimento de pertencimento e de perpetuação do oficio. Enaltecendo a iniciativa do resgate e do repasse de conhecimento do fazer da renda" Jacqueline Chiabay. - Designer

NOIVADO

Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado: o casal celebrou o noivado, em almoço, em Fradinhos Crédito: Cloves Louzada

TOK & STOK EM VILA VELHA

Queridinha de decoradores e arquitetos, a Tok & Stok se prepara para abrir sua segunda loja no Estado no segundo semestre deste ano. Ela ficará no Shopping Vila Velha e ocupará um espaço de 780 metros quadrados. Bruno Ferrador, superintendente do shopping, acompanha as novidades de perto. Outro negócio que chega ocupando mais de mil metros quadrados no Shopping Vila Velha é a Pernambucanas. A mega loja conta com o conhecido portfólio de produtos que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática.

INAUGURAÇÃO

Leilson Queiroz da Silva, Thais Guzzo Fraga, Antônio Benjamim Neto e Fábio Frank: na inauguração do Centro de Especialidades do Meridional Crédito: Cacá Lima

ESTELIONATO AFETIVO

Você sabia que pode haver “estelionato afetivo” em um relacionamento? Recentemente, a Justiça de Barueri (SP) condenou um homem a pagar R$20 mil em indenização por danos morais e a ressarcir R$270 mil por valores que lhe foram emprestados pela ex-namorada. A advogada Flavia Brandão, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), explica em que casos o “estelionato afetivo sentimental” pode ser tipificado. "Isso acontece quando, a partir de uma relação amorosa, na qual a confiança é estabelecida, uma das partes se utiliza de meios ardis para obter vantagem econômica daquela que está de total boa fé. É sempre caracterizado pelo término da relação logo após conseguida a vantagem. Não raras vezes, a pessoa some, não atendendo mais ligações e mudando de endereço".

FAMÍLIA

Mateus Neiva, Neila Neiva e Marcos Neiva: mãe e filhos celebrando a vida! Crédito: Divulgação

AJUDA HUMANITÁRIA

A Rede Voluntária Vale e a Ação da Cidadania fortalecem sua parceria para alimentar famílias que estão enfrentando a fome e convidam voluntários de todo o Brasil a se unir à campanha Rede Voluntária Vale no Brasil Sem Fome.

Para cada R$ 1 doado por voluntários na plataforma da Rede Voluntária Vale, a Vale doará R$ 10, até alcançar R$ 2 milhões em doações da empresa. A meta é garantir a doação de R$ 2 milhões da Vale e R$ 200 mil de voluntários, via Rede Voluntária Vale, para a compra de alimentos para famílias brasileiras em situação de pobreza.

A campanha “Rede Voluntária Vale no Brasil Sem Fome” integra um conjunto de ações humanitárias da Vale para contribuir com o desafio de combater a fome durante a pandemia. Para colaborar, basta acessar o site https://redevoluntariavale.com.br.

CAMPEÃ NO RECALL DE MARCAS

Simone Castanheira Passos, Bruno Passoni, o presidente da Selita Leonardo Monteiro, Giliard Ferreira, João Batista de Souza e Marcos Jacob: a Selita é campeã do prêmio das marcas mais lembradas do ano, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Divulgação

UNIDOS PELA VACINA

A concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, BRK Ambiental, entregou à Prefeitura de Cachoeiro, na última semana, cerca de 75 itens que irão apoiar a estrutura do município para a vacinação de Covid-19. As doações ocorreram por meio de uma parceria da empresa com o Movimento Unidos pela Vacina, que tem atuado em todo país. “Contribuímos com itens que irão viabilizar o armazenamento e a aplicação das doses, como geladeiras, freezers, notebooks, caixas térmicas e tendas portáteis. Saneamento e saúde são áreas que caminham juntas. Entendemos nesta iniciativa uma oportunidade de fortalecer a aceleração do processo de vacinação”, afirmou o diretor da BRK Ambiental em Cachoeiro, Bruno Ravaglia.

IATE CLUBE

Nayara e Pablo Mendes: em domingo de sol no Iate Crédito: Mônica Zorzanelli

ESTÚDIO GAZETA

Nesta sexta-feira (25), às 16h, o Estúdio Gazeta lança seu reposicionamento de marca e nova identidade visual no Recall Week, semana de homenagem e comemoração das marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. O Estúdio, que conta com uma equipe multidisciplinar de jornalistas e publicitários, tem a missão de conectar marcas com o público-alvo por meio da criação de conteúdos estratégicos em diferentes formatos. Logo após o lançamento, o evento contará com o painel de João Branco, CMO do Mc Donald's Brasil.

IATE CLUBE 2

Geraldine e Raquel Paiva Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Em mais um movimento em direção a novas conexões com o mercado, o Pulsar - Programa de inovação da Unimed Vitória, inicia parceria com a Hotmilk, ecossistema de inovação da PUCPR. A primeira ação acontece nesta quinta-feira (24), e tem como convidada a head de inovação aberta da Cubo Itaú, Mirella Lisboa, que fala sobre “Inovação aberta do conceito à prática”. A abertura ficará por conta do coordenador de inovação da Hotmilk, Marcelo Finger. A Uma vez por mês, até novembro, as lives do Pulsar trarão outros nomes importantes do mercado de inovação nacional.

Erica Neves aceitou o desafio de ser coautora do livro "Mulheres no Direito", da Editora Leader. Ela, junto de outras juristas, vai contar sua história e sua trajetória profissional, compartilhar suas experiências, superações e conquistas no ambiente jurídico. Erica é reconhecida por sua luta pelos interesses da advocacia.

Mery Zeferino e Whagner Torezani estão preparando um "Arraia da Beleza", em seu MAWT Atelier, nesta quinta-feira (24), para receber todas as clientes, em ritmo de São João. Comidas típicas e muita animação não vão faltar. Para fechar o expediente, uma confraternização com toda equipe de colaboradores.

Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e vice-presidente do Sinduscon-ES, participa nesta quinta-feira (24) de um debate nacional promovido pela CBIC sobre a reforma do sistema cartorário. O encontro será virtual.