Empresa de tecnologia do ES conquista selo da Amazon Web Service

Tecnologia, redes sociais e internet Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

A Mindworks, empresa da área de tecnologia da informação com mais de 20 anos de mercado no Espírito Santo, conquistou o selo de venda para o governo e mercado privado da Amazon Web Service (AWS), a gigante pioneira mundial em soluções em nuvem.

Com essa acreditação, o CEO da Mind, Niase Borjaille, reforça a crescente demanda de projetos em nuvem, envolvendo desde tecnologias de infraestrutura, como computação, armazenamento e banco de dados, até as emergentes, como machine learning e inteligência artificial, data lakes, análises e internet das coisas.

LANÇAMENTO

A designer capixaba Rebeca Duarte e a diretora da cerâmica Luiz Salvador Paula Accioly: parceria na coleção de mesa posta Farm Crédito: Divulgação

MODA VERÃO 2022

Nossa Cobra D’agua acaba de lançar a coleção Primavera Verão 2022, estrelada pelo Dj, modelo e ator Jesus Luz e sua noiva, a modelo Carol Ramiro. Com dunas, praias paradisíacas e locações incríveis, Itaúnas, litoral norte do Espírito Santo, é o palco fotográfico para a nova coleção da Cobra D’agua.

FESTA JUNINA

Mery Zeferino e Whagner Torezani: em tarde de arraiá da beleza em Vitória Crédito: Gabriel Gomes

A "NOVA" PRAIA DA COSTA

Bem como a Barra da Tijuca, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro com um amplo potencial para receber condomínios de luxo, o Jockey de Itaparica, em Vila Velha, tem estado na mira de investidores por seu potencial de crescimento e valorização imobiliária, que nos últimos 10 anos atingiu cerca de 50% de crescimento no valor de seus imóveis. O diretor presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, destaca que a área vem se desenvolvendo a cada ano já é tida como uma “nova” Praia da Costa. É neste contexto de desenvolvimento urbano de forma consciente que, em breve, o empresário lança o Taj Home Resort, em terreno de 30 mil metros quadrados. Com as obras já iniciadas, o empreendimento de alto padrão está ancorado em três pilares muito valorizados por quem está à procura de uma construção inovadora com esta: segurança, privacidade e serviço.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Alba Letícia Azeredo e Albuino Azeredo Júnior: irmãos celebrando a vida! Crédito: Divulgação

CENA ELETRÔNICA

Lucas Cesquim e Lúcio Merçon, produtores capixabas à frente do projeto Drunk & Play, prometem esquentar o segundo semestre com dois lançamentos. O primeiro deles, reservado já para esta sexta, 25, trata de um EP pela gravadora belga LouLou Records, a mesma de Kolombo e LouLou Players, DJs queridos pelos brasileiros. As duas novas faixas foram produzidas em parceria com Sillaz, outro nome capixaba que desponta na cena eletrônica.

PRÉ-WEDDING

Maria Carolina e Roberto Puppim: em ensaio pré-wedding, em Viana. O casamento será em julho Crédito: Arruda e Poubel

CAPIXABA ENTRE OS MAIS VENDIDOS

O egresso do curso de Direito da Faesa Centro Universitário, Saulo Salvador Salomão, vem fazendo sucesso com o seu primeiro livro publicado. “Calabouços da Miséria - Uma análise crítica sobre a criminalização da pobreza no Brasil”, pela editora Dialética, alcançou, ainda nos primeiros meses de lançamento, o ranking de livros mais vendidos na categoria pelo site de vendas da Amazon, chegando a alcançar o 6º lugar em junho. Graduado pela Faesa em 2009, além de escritor, Saulo também é advogado criminal, professor, mestre e especialista em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

RR NEWS

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi Crédito: Vitor Jubini

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, está feliz da vida com a primeira colocação da cooperativa pelo 29º ano consecutivo como o plano de saúde mais lembrado pelo consumidor no Recall de Marcas da Rede Gazeta. “Desde a primeira edição do Recall nos mantemos em primeiro lugar na mente do capixaba quando o assunto é plano de saúde. Sempre fomos líderes em nosso segmento, o que mostra que a população do Estado reconhece o valor da marca Unimed Vitória, e a qualidade do seu jeito de cuidar. Agradecemos pela confiança e seguiremos na busca constante pela alta qualidade e reputação de nossos serviços junto aos consumidores”, celebra.

O showroom de esquadrias da arquiteta e empresária Roberta Drummond está em novo endereço e tem chamado a atenção de quem circula pelo Shopping Day by Day, na Praia do Canto. A porta de entrada em ACM com acabamento em aço corten e altura de 5 metros já é item de desejo entre os arquitetos e designers que visitam o local. A dupla Solana Marianelli e Ítala Monti, por exemplo, já passou por lá nos últimos dias e elogiou o projeto desenvolvido por Sheila Basílio.

Giselle Madeira, Gerente de Comunicação e Marketing da UVV, comemora o prêmio da instituição na categoria Instituição Particular de Ensino Superior no Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação