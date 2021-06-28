FOTOS: Mercado de arte e culinária movimenta a Praia do Canto

Ludmila e Hélio Perim: na abertura do Mercado de Arte e Culinária, no Jardim Secreto Crédito: André Poubel

Ludmila Perim transformou seu Jardim Secreto, na Rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, num mercado de arte e culinária.

O evento conta com exposição de Richard Hoey, com a curadoria de Flávia Dalla, uma “collab” de arte brasileira coordenada por Zezé Monteiro, além de comida tradicional espanhola com o chef Ortega.

Vai funcionar todas as sextas e sábados, das 16 às 22h, até o dia 14 de agosto.

Confira as fotos de quem prestigiou o primeiro final de semana do evento.

Mercado de arte e culinária na Praia do Canto

NOVA GRIFE

Mariana Luz e Milena Gobbi convidam para a inauguração da Isla, marca mineira de bolsas e clutches, que chega ao mercado capixaba. Fundada por Silvia Monteiro, a marca produz peças feitas artesanalmente por meio do uso de resíduos têxteis.

FAMÍLIA

Paulo Hartung e os netos Lucas e João Pedro: final de semana em Pedra Azul Crédito: Divulgação

DOE SANGUE!

Doar sangue é importante durante todo o ano, mas a atitude solidária ganha ainda mais notoriedade durante a campanha de conscientização Junho Vermelho. De acordo com o médico e CEO da Pronep Life Care, Hyran Godinho, todos os dias são necessárias centenas de transfusões de sangue para salvar vidas de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos em hospitais no Brasil. Por isso, ele faz um alerta: “com o cenário de pandemia, os estoques e bancos de todo país despencaram sua capacidade e pedem constantemente a visita de doadores. Pesquise os locais de doação mais próximos e os requisitos necessários”. Vale lembrar que as fundações e institutos garantem as rígidas medidas de segurança, que protegem a todos.

Em outubro de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com representantes da Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Homoterapia (Hemorrede) e representantes de movimentos sociais lançaram um informativo digital sobre doação e transfusão de sangue. De acordo com o documento, 4,5 milhões de pessoas se candidatam para doar sangue, todos os anos, no Brasil. Com isso, 3,3 milhões de coletas são realizadas, além das 3 milhões de transfusões. O documento do órgão federal também reforça que a doação é voluntária, anônima e não remunerada. “É um gesto de solidariedade insubstituível que representa esperança de vida para muita gente”, ressalta.

CHÁ REVELAÇÃO

Beth, Fernanda, Herbinho e Bruno Sposito: está chegando um menininho para alegrar a família Crédito: Divulgação

REVESTIMENTOS DA MODA

Nem só de porcelanato e cerâmica vive o mundo dos revestimentos. A tecnologia contribui com a criação de uma gama de opções para revestir as paredes e fachadas. Um exemplo são os revestimentos acrílicos criados pela Diore Revestimentos, que agora estarão disponíveis na Compose. “É um produto que usa como matéria prima fragmentos de pedras ornamentais, preciosas e semi preciosas, com as quais são produzidos revestimentos acrílicos belos e resistentes cuja cor é da própria pedra, portanto sem adição de corantes artificiais. O resultado é um produto em que a fina camada é similar ao acabamento natural da pedra, mas com vantagens como menor custo, menor peso na estrutura, menor agressão ao meio ambiente, maior rapidez e facilidade na aplicação”, explica Carlos Marianelli, diretor da Compose.

CAPIXABAS EM CORUMBAU

Ricardo Garcia e Ivie Piana e Mariana Abreu e Felipe Delboni: sol o sol da Bahia Crédito: Mônica Zorzanelli

EDUCAÇÃO

O Governo do Estado realiza, nesta segunda-feira (28), a apresentação do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP) e o lançamento do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Ofertada Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes). A cerimônia será realizada às 10 horas, no Centro de Convenções de Vitória.

ENCONTRO

Aridelmo Teixeira, da Fucape, Walter Maia, diretor administrativo e financeiro da Timenow e Antônio Toledo, CEO da Timenow: parceria em educação e tecnologia. Crédito: Carol Veiga

RR NEWS

Nosso médico Roger Bongestab foi âncora do Nutrology Conference, evento sobre novidades da Nutrologia, em Nova York. Aproveitou a passagem pela cidade para atualizar o corte de cabelo com o capixaba Tony Motta, que atende na Madison Square Garden.

Renata França e Sérgio Vasconcellos desbravam as belezas das Maldivas.