FOTOS: Mercado de arte e culinária movimenta a Praia do Canto

Ludmila Perim transformou seu Jardim Secreto, na Rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, num mercado de arte e culinária.
O evento conta com exposição de Richard Hoey, com a curadoria de Flávia Dalla, uma “collab” de arte brasileira coordenada por Zezé Monteiro, além de comida tradicional espanhola com o chef Ortega.
Vai funcionar todas as sextas e sábados, das 16 às 22h, até o dia 14 de agosto.
Confira as fotos de quem prestigiou o primeiro final de semana do evento.
Mercado de arte e culinária na Praia do Canto
NOVA GRIFE
Mariana Luz e Milena Gobbi convidam para a inauguração da Isla, marca mineira de bolsas e clutches, que chega ao mercado capixaba. Fundada por Silvia Monteiro, a marca produz peças feitas artesanalmente por meio do uso de resíduos têxteis.
FAMÍLIA
DOE SANGUE!
Doar sangue é importante durante todo o ano, mas a atitude solidária ganha ainda mais notoriedade durante a campanha de conscientização Junho Vermelho. De acordo com o médico e CEO da Pronep Life Care, Hyran Godinho, todos os dias são necessárias centenas de transfusões de sangue para salvar vidas de pacientes em emergências, cirurgias e tratamentos em hospitais no Brasil. Por isso, ele faz um alerta: “com o cenário de pandemia, os estoques e bancos de todo país despencaram sua capacidade e pedem constantemente a visita de doadores. Pesquise os locais de doação mais próximos e os requisitos necessários”. Vale lembrar que as fundações e institutos garantem as rígidas medidas de segurança, que protegem a todos.
Em outubro de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com representantes da Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Homoterapia (Hemorrede) e representantes de movimentos sociais lançaram um informativo digital sobre doação e transfusão de sangue. De acordo com o documento, 4,5 milhões de pessoas se candidatam para doar sangue, todos os anos, no Brasil. Com isso, 3,3 milhões de coletas são realizadas, além das 3 milhões de transfusões. O documento do órgão federal também reforça que a doação é voluntária, anônima e não remunerada. “É um gesto de solidariedade insubstituível que representa esperança de vida para muita gente”, ressalta.
CHÁ REVELAÇÃO
REVESTIMENTOS DA MODA
Nem só de porcelanato e cerâmica vive o mundo dos revestimentos. A tecnologia contribui com a criação de uma gama de opções para revestir as paredes e fachadas. Um exemplo são os revestimentos acrílicos criados pela Diore Revestimentos, que agora estarão disponíveis na Compose. “É um produto que usa como matéria prima fragmentos de pedras ornamentais, preciosas e semi preciosas, com as quais são produzidos revestimentos acrílicos belos e resistentes cuja cor é da própria pedra, portanto sem adição de corantes artificiais. O resultado é um produto em que a fina camada é similar ao acabamento natural da pedra, mas com vantagens como menor custo, menor peso na estrutura, menor agressão ao meio ambiente, maior rapidez e facilidade na aplicação”, explica Carlos Marianelli, diretor da Compose.
CAPIXABAS EM CORUMBAU
EDUCAÇÃO
O Governo do Estado realiza, nesta segunda-feira (28), a apresentação do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP) e o lançamento do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Ofertada Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes). A cerimônia será realizada às 10 horas, no Centro de Convenções de Vitória.
ENCONTRO
RR NEWS
Nosso médico Roger Bongestab foi âncora do Nutrology Conference, evento sobre novidades da Nutrologia, em Nova York. Aproveitou a passagem pela cidade para atualizar o corte de cabelo com o capixaba Tony Motta, que atende na Madison Square Garden.
Renata França e Sérgio Vasconcellos desbravam as belezas das Maldivas.
Helena Paganini está realizando o sonho de conhecer os Lençois Maranhenses.