FOTOS: o casamento intimista de Carol Serrão e Miguel Dunshee em Vitória

Carol Serrão e Miguel Dunshee Abranches Fiod: sim-sim na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

Uma celebração intimista, cheia de cor e amor. Assim foi o casamento civil de Carol Serrão e Miguel Dunshee Abranches Fiod, no último sábado (22), na Ilha do Frade, em Vitória. O mini wedding reuniu apenas 25 familiares e amigos dos noivos, ao ar livre, mantendo os protocolos sanitários. A decoração foi assinada pela dupla Carla e Alessandra Marianelli, da Flor&Cia e a chef Claudia Moulin cuidou do menu da pocket party, realizada na casa da tia da noiva, Monika Serrão. Confira os melhores momentos na galeria abaixo.

Mini wedding de Carol Serrão e Miguel Dunshee

INOVAÇÃO ABERTA

A Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), com cases sobre inovação aberta envolvendo os setores público e privado, é tema da terceira edição on-line do Fórum de Inovação Aberta da Vale, que será realizado nesta quarta-feira (26/5). O painel será composto por Dênio Arantes (Subsecretário de Inovação da SECTIDES), Juliana Gavini (Diretora de Inovação e Tecnologia do SENAI e SESI ES), Lincoln Rezende (Gerente de Inovação Digital no Programa iNO.VC), Nara Caliman (Gerente de Inovação na Gestão no LAB.ges) e Pedro Guizardi (CEO da Dersalis Startup).

Temas como “Experimentar é preciso” e “Diversidade e Inovação” foram abordados nas primeiras edições, que chegaram a contar com cerca de 800 participantes de todo o Brasil.

ANIVERSÁRIO

Manoel Vasconcellos, Manoel Vasconcellos Rodrigues e Manoel Rodrigues: celebrando 13 anos em família Crédito: Divulgação

JOIAS ASSINADAS

O ator e apresentador Felipe Titto está em terras capixabas. Ele veio a Vitória especialmente para conhecer a linha de joias masculinas que assinou com a Bautz Mann. A convite dos irmãos e empresários Karla e Arthur Bautz, o artista ajudou a desenhar três peças exclusivas com design moderno e sofisticado, de acordo com a sua personalidade. De espírito aventureiro, empreendedor, chef de cozinha, pai e escritor. Esses papéis estão representados nas joias. Ideal para homens multitarefas, que marcam presença em todos os ambientes, desde o estilo clássico ao casual. Destaque para uma pulseira de fio de seda com ponteiras de ouro, um pingente placa personalizado com o próprio nome - também tendo no verso a assinatura de Titto - e um pingente de esmeralda.

PARABÉNS PRA VOCÊ

Talita Borges, Eduardo Borges e os filhos Duda e Arthur, que comemorou 3 anos, ao lado da família Crédito: Divulgação

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Compreendendo o atual contexto em que muitas pessoas enfrentam dificuldades econômicas e contam com o apoio de ações sociais para terem acesso a condições dignas de vida, a Associação das Academias de Ginástica do ES lança nova campanha filantrópica entre seus associados. Até o dia 16 de julho, academias da Grande Vitória e do interior do Estado vão incentivar os alunos a doarem alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para quem precisa. O presidente da Acages, Carlos Andrião, explica que está realizando o contato com os centros de bem-estar associados para que todos façam a adesão da campanha e o resultado seja satisfatório, conseguindo abranger muitas famílias.

CELEBRANDO!

Heliane Duarte, Rita Garajau, a aniversariante Rita Tristão e Luzia Toledo: parabéns pra você entre amigas Crédito: Divulgação

BARÕES DA PISADINHA AO VIVO EM GUARAPARI

Sucesso nas plataformas digitais e no Youtube, a banda de forró e tecnobrega Os Barões da Pisadinha apresentam desembarcam no Estado neste final de semana para apresentar a Live Barões Sunset, ao vivo e gratuito, através do Youtube dos Barões, diretamente de Guarapari, neste sábado, dia 29 de maio, às 16h.

CASAMENTO

O senador Marcos do Val e sua Brunela Poltroniere Miguez celebraram o casamento civil com um almoço regado a paella do chef Paulo Gaudio, primo da noiva, no sábado (22), na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

RR NEWS

Os empresários Francisco Carvalho e Sergio Mello convidam para um café da manhã para apresentação da nova sede da Timenow, o Futurenow, um novo espaço colaborativo, voltado à inovação e à conexão, nesta quinta-feira (27), na Enseada do Suá.

A empresária Cintia Dutra irá antecipar e estender para 5 dias, a iniciativa de lojistas da Grande Vitória de promover um dia inteiro de vendas sem impostos. Ela oferece até sexta-feira, 28, descontos que variam de 30% a 40% nas peças da multimarcas de luxo Share

A especialista comportamental financeira Sara Maiza, criadora e mentora do Sprint Money, conversa com a equipe de colaboradores da fintech Unit, que tem o propósito de desendividar os brasileiros e viabilizar seus sonhos financeiros. O tema da palestra online é “Você e o dinheiro”, nesta quarta-feira (26), às 18h.