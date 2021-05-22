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Renata Rasseli

FOTOS: Enza Camata e Ricardo Abelha celebram os 4 anos de Rafaella

A home party reuniu pais, avós,  irmãos e primos para comemorar o aniversário da primogênita do casal, nesta quinta-feira (20), na Praia do Canto

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 4 anos de Rafaella Camata Abelha
Enza Camata, Ricardo Abelha e os filhos Rafaella, Enrico e Antonella: celebrando os  4 anos de Rafaella, em casa, na Praia do Canto Crédito: Camilla Baptistin
Celebrar em casa com a família nunca esteve tão em alta. Por isso, Enza Camata e Ricardo Abelha receberam os avós, titios e primos para celebrar o aniversário de 4 aninhos da primogênita Rafaella, nesta quinta-feira (20), na Praia do Canto. A home party, com o tema Safári, contou com a presença das vovós queridas de RR, Rita Camata e Sônia Abelha, dos tios Rodrigo Abelha e Alline Passamani,  dos irmãozinhos  Enrico e Antonella e dos priminhos Rodriguinho, Martina e Luana. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin para a coluna. 

A pocket party de 4 anos de Rafaella Camata Abelha

SUBLIMAÇÃO DO ES EM EVENTO NO RIO

A empresária capixaba Rachel Pires assina a sublimação de disputada ‘live’ que acontece neste sábado (22) e domingo (23) no Centro Cultural Caminho Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro. A ‘live’ “Cultura nas Estações” conta com shows de Elba Ramalho, Petra Gil, Sandra de Sá, Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu e será transmitida por canais locais e Youtube. “Além dos seis painéis sublimados nos camarins, ainda temos almofadas da Nuvem e nécessaires exclusivas, com estamparia e logo do evento”, explica a empresária.

EXPANSÃO

Fernando Souza Aguiar, diretor comercial e de marketing da Samp, leva novidades para os municípios do sul do Estado. O plano ambulatorial para pessoa física já está sendo disponibilizado para moradores dos municípios de Cachoeiro, Castelo e Presidente Kennedy, e oferece também assistência odontológica. Há ainda opções variadas de planos para pessoas jurídicas com cobertura local, estadual e regional. O plano inova trazendo uma opção que exige CPF, sem burocracia, e ainda combina serviço médico ambulatorial com assistência odontológica.

CHÁ DA TARDE

Flavia Almeida, Leila Paixão, Claudia Paixão, Kamile Moyses e Bartira Almeida
Bartira Almeida, Claudia Paixão, Kamile Moyses, Leila Paixão e Flavia Almeida: celebrando a a amizade Crédito: Divulgação

 CAFÉ CERTIFICADO

Eduarda Buaiz aderiu à campanha da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) em comemoração ao Dia Nacional do Café, celebrado na segunda, dia 24 de maio. Com o slogan “Este Café é Certificado”, a ação tem a participação do Café Numero Um, produzido com grãos especiais e reconhecido pela Abic com selos de qualidade e pureza. Durante toda a semana, uma série de ações e eventos serão realizados pela Abic como forma de apresentar a diversidade dos cafés certificados, reforçando a pluralidade na escolha e na experiência com diferentes cafés.

QUERIDA DE RR

Josiane Dalvi
Josiane Dalvi: em premiação de arquitetos e decoradores, na Orla de Camburi Crédito: Cacá Lima

MAKE POP E SUSTENTÁVEL

Queridinha pop e trend quando o assunto é make criativa, Manu Gavassi lança mais uma collab com a linha de maquiagem Intense, do Boticário. Como já é característico da artista, os lançamentos seguem uma identidade descolada, cool e divertida. Além de estrelar a campanha, a artista também foi a diretora criativa, atuando na elaboração do roteiro e construção da estratégia. Todos os produtos têm fórmula 100% vegana e a linha traz, ainda, outros atributos sustentáveis como as caixinhas das embalagens que são feitas de papel 100% reciclado e os produtos que vêm em bisnagas utilizam plástico vegetal.

QUERIDOS DE RR

Gabi Iamonde e Romulo Pegoretti
Gabi Iamonde e Rômulo Pegoretti: encontro na Praia de Camburi Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Lucia Caus anuncia a data do 28º Festival de Cinema de Vitória: será de 9 e 13 de novembro de 2021. Também diretora do Instituto Brasil de Cultura e Arte, Lucia lança, no próximo dia 22 de junho, uma série de exposições virtuais de diferentes gerações de artistas que produzem no Espírito Santo. As mostras celebram o trabalho de Andreia Falqueto, Hélio Coelho, Kika Carvalho, Lando e Luciano Feijão e fazem parte do Cultura em Toda Parte – Módulo Norte, uma parceria entre a Secult e o IBCA, projeto que promove 30 atividades de formação em 35 cidades do Espírito Santo, além de um festival cultural online e gratuito com música, circo, teatro, contação de histórias e muito mais. Imperdível!
Valdecir Torezani celebra o 46º aniversário da sua Imobiliária Universal.
Gorete Thorey convida para a exposição "Elas: entre formas, lírios e luas ... ", com as artistas Ana Ruas, Cristhina Bastos, Erica Kaminishi, Tatiana Stropp e Valéria Weber, de 3 de junho a 4 de julho, no Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul. A exposição seria aberta em março, em homenagem ao Mês da Mulher, mas foi adiada devido às restrições da pandemia. 
O foyer do Palácio Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória, vai sediar a exposição "Ocupação em 4 tempos", idealizada pela arquiteta galerista Tatiana Coutinho. A abertura será na terça-feira (25), às 18h, com apresentação do Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória, para convidados. A exposição contará com obras do artista visual e doutor Fernando Burjato.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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