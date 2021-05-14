Pousada do ES está entre as 5 melhores do Brasil

Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Instagram/Reprodução/@pousadarabodolagarto

Nossa pousada Rabo do Lagarto , que fica em Pedra Azul, Domingos Martins , foi eleita a quinta melhor do Brasil no prêmio Best of The Beast do TripAdvisor. O ranking é definido pela opinião dos hóspedes. O TripAdvisor é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo.

A proprietária da pousada, Lilia Mello, comemora: "Saímos da 13ª posição de 2020 e chegamos na 5ª posição no ranking em 2021. Estamos entre os 1% melhores do Brasil e mundo. Sem falar que a eleição é feita pelos hóspedes, nosso principal motivo de existir".

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Simone Rizk e os filhos José Carlos, Stephanie e Felipe e netinhos: celebrando um novo ciclo, em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Simone Rizk

O FUTURO DOS MUSEUS

Na próxima semana o Instituto Cultural Vale e museus e espaços culturais – entre eles o Museu Vale – vão realizar o webinário “Espaços Culturais – O Futuro de um passado recente?”. O evento virtual gratuito, que acontece nos dias 18 e 20 de maio, tem como objetivo convidar o público a refletir, junto com convidados de diversas áreas, sobre o papel das instituições culturais diante da nova realidade imposta pela pandemia e seu papel nos territórios onde estão inseridos.

Na terça-feira, 18, a conversa contará com a participação do neurocientista Sidarta Ribeiro e do museólogo Cícero Almeida. E na quinta-feira, 20, trará o professor de museologia da UNIRIO Bruno Brulon e a curadora de arte Adélia Borges. A mediação será feita pelo filósofo Fernando Pessoa, que participa da linha de pesquisa do CNPq "Pensamento e linguagem", com estudos em Nietzsche e Heidegger, principalmente nos temas linguagem, verdade, liberdade, arte e poesia.

FAMÍLIA

Daniela, Zezé, Bruna e Marcela Andrade: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço Crédito: Mônica Zorzanelli

AFASTAMENTO DE GESTANTES DO TRABALHO

A lei que determina o afastamento de gestante do trabalho durante a pandemia entrou em vigor hoje (13). O advogado Antenor Vinicius Vieira, especialista na área trabalhista, da Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados explica que segundo a proposta a gestante ficará à disposição para desenvolver suas atividades em casa, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Sérgio Teixeira, a aniversariante Laura e Giane Giro Teixeira: celebrando 14 anos em casa, com a família. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros Crédito: Divulgação

A PELE SOFRE NA PANDEMIA

Nesta época de pandemia, muita gente vem sofrendo, literalmente, na pele. "Recebo muitas queixas de pessoas que se sentem mais envelhecidas após este período, e também com a autoestima baixa", afirma a dermatologista Karina Mazzini. A explicação, segundo a médica, é que o estresse e o cansaço alteram a produção de certos hormônios pelo corpo, e isso afeta diretamente a capacidade da nossa pele de fazer a renovação celular, fazendo com que ela perca completamente o viço. "O ideal é procurar um dermatologista para desenvolver uma rotina home care para o corpo e para a pele e, assim, não deixar os cuidados pessoais de lado", diz Karina.

VIVA, FATINHA!

Fatima Abelha celebrou seu aniversário numa missa com amigas nesta quinta-feira (13), dia de Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Treinamento João Batista, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

A cirurgiã dentista Judith Ottoni comemora 10 anos do livro “Manipulação Tecidual” com diversas lives entre os dias 17, 18, 19 e 20 de maio, a partir das 19h. Entre os convidados renomados profissionais da área como Glauco Zanetti, Fausto Frizzera, Caroline Serrão e Luiz Gustavo Daroz.

A convite das marcas Skazi e Tufi Duek, Cintia e Arthur Dutra estão em Belo Horizonte, conferindo as novidades das coleções verão 2022.

Dr. Flávio Fabiano, especialista em Criminologia e Processo Penal, palestra nesta sexta-feira (14) aos alunos de Direito da Novo Milênio sobre "Violação do Estado - Direitos Humanos: o que são e a quem se garante o direito?".

Os cirurgiões do aparelho digestivo da Rede Meridional, Alberto Stein e Isaac Walker Crédito: Divulgação