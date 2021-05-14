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Renata Rasseli

Pousada do ES está entre as 5 melhores do Brasil

A Pousada Rabo do Lagarto acaba de conquistar o 5° lugar do prêmio Best of The Best do site TripAdvisor

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul
Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Instagram/Reprodução/@pousadarabodolagarto
Nossa pousada Rabo do Lagarto, que fica em Pedra Azul, Domingos Martins, foi eleita a quinta melhor do Brasil no prêmio Best of The Beast do TripAdvisor. O ranking é definido pela opinião dos hóspedes. O TripAdvisor é um site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo.
A proprietária da pousada, Lilia Mello, comemora: "Saímos da 13ª posição de  2020 e chegamos na 5ª posição no ranking em 2021. Estamos entre os 1% melhores do Brasil e mundo. Sem falar que a eleição é feita pelos hóspedes, nosso principal motivo de existir". 

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Simone Rizk e os filhos José Carlos, Stephanie e Felipe
A aniversariante Simone Rizk e os filhos José Carlos, Stephanie e Felipe e netinhos: celebrando um novo ciclo, em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Simone Rizk

O FUTURO DOS MUSEUS

Na próxima semana o Instituto Cultural Vale e museus e espaços culturais – entre eles o Museu Vale – vão realizar o webinário “Espaços Culturais – O Futuro de um passado recente?”. O evento virtual gratuito, que acontece nos dias 18 e 20 de maio, tem como objetivo convidar o público a refletir, junto com convidados de diversas áreas, sobre o papel das instituições culturais diante da nova realidade imposta pela pandemia e seu papel nos territórios onde estão inseridos.
Na terça-feira, 18, a conversa contará com a participação do neurocientista Sidarta Ribeiro e do museólogo Cícero Almeida. E na quinta-feira, 20, trará o professor de museologia da UNIRIO Bruno Brulon e a curadora de arte Adélia Borges. A mediação será feita pelo filósofo Fernando Pessoa, que participa da linha de pesquisa do CNPq "Pensamento e linguagem", com estudos em Nietzsche e Heidegger, principalmente nos temas linguagem, verdade, liberdade, arte e poesia.

FAMÍLIA

Daniela, Zezé, Bruna e Marcela Andrade
Daniela, Zezé, Bruna e Marcela Andrade: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço Crédito: Mônica Zorzanelli

AFASTAMENTO DE GESTANTES DO TRABALHO

A lei que determina o afastamento de gestante do trabalho durante a pandemia entrou em vigor hoje (13). O advogado Antenor Vinicius Vieira, especialista na área trabalhista, da Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados explica que segundo a proposta a gestante ficará à disposição para desenvolver suas atividades em casa, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Sérgio Teixeira, a aniversariante Laura e Giane Giro Teixeira
Sérgio Teixeira, a aniversariante Laura e Giane Giro Teixeira: celebrando 14 anos em casa, com a família. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros Crédito: Divulgação

A PELE SOFRE NA PANDEMIA

Nesta época de pandemia, muita gente vem sofrendo, literalmente, na pele. "Recebo muitas queixas de pessoas que se sentem mais envelhecidas após este período, e também com a autoestima baixa", afirma a dermatologista Karina Mazzini. A explicação, segundo a médica, é que o estresse e o cansaço alteram a produção de certos hormônios pelo corpo, e isso afeta diretamente a capacidade da nossa pele de fazer a renovação celular, fazendo com que ela perca completamente o viço. "O ideal é procurar um dermatologista para desenvolver uma rotina home care para o corpo e para a pele e, assim, não deixar os cuidados pessoais de lado", diz Karina.

VIVA, FATINHA! 

Fatima Abelha celebrou seu aniversário numa missa com amigas na Capela Nossa Senhora da Penha, no Centro de Treinamento João Batista, em Vitória
Fatima Abelha celebrou seu aniversário numa missa com amigas nesta quinta-feira (13), dia de Nossa Senhora de Fátima, no Centro de Treinamento João Batista, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

A cirurgiã dentista Judith Ottoni comemora 10 anos do livro “Manipulação Tecidual” com diversas lives entre os dias 17, 18, 19 e 20 de maio, a partir das 19h. Entre os convidados renomados profissionais da área como Glauco Zanetti, Fausto Frizzera, Caroline Serrão e Luiz Gustavo Daroz.
A convite das marcas Skazi e Tufi Duek, Cintia e Arthur Dutra estão em Belo Horizonte, conferindo as novidades das coleções verão 2022.
Dr. Flávio Fabiano, especialista em Criminologia e Processo Penal, palestra nesta sexta-feira (14) aos alunos de Direito da Novo Milênio sobre "Violação do Estado - Direitos Humanos: o que são e a quem se garante o direito?".
Os cirurgiões do aparelho digestivo da Rede Meridional, Alberto Stein e Isaac Walker
Os cirurgiões do aparelho digestivo da Rede Meridional, Alberto Stein e Isaac Walker Crédito: Divulgação
Os cirurgiões do aparelho digestivo da Rede Meridional, Alberto Stein e Isaac Walker, foram convidados para serem instrutores no Ircad Barretos, no curso Oncoircad, voltado para o tratamento de câncer do aparelho digestivo. O ircad, que em 2021 completa 10 anos, é um dos maiores centros de treinamento em cirurgia minimamente invasiva da América Latina e conta com alunos de toda essa região do continente americano.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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