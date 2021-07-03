Família Schurmann chega ao Iate Clube do ES em outubro

Família Schurmann Crédito: Divulgação

Família Schurmann, a primeira família latino-americana a navegar o mundo em um veleiro. A embarcação sustentável ficará atracada por dez dias na marina do Iate Clube. Iate Clube do Espírito Santo , que neste ano completa 75 anos de história, recebe em outubro a expedição Voz Dos Oceanos, liderada pela, a primeira família latino-americana a navegar o mundo em um veleiro. A embarcação sustentável ficará atracada por dez dias na marina do Iate Clube.

O Comodoro Carlos Pimentel Moschen comemora o fato de receber uma expedição de amplitude global e que tem caráter social. “Este é um projeto que está muito alinhado com um dos principais valores do clube, de fortalecer o convívio em família, exaltando os esportes náuticos junto com a consciência ambiental e social. Além de tudo, receber essa família, que possui legado e tradição cruzando os mares há 35 anos, nos enche de orgulho”, frisa Moschen, que já está nos preparativos para receber os Schurmann.

Voz dos Oceanos terá início em agosto deste ano, com a partida da Família Schurmann de Santa Catarina. Com o apoio mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a expedição tem como objetivos testemunhar e registrar, in loco, o que está acontecendo nos oceanos; navegar em busca de soluções inovadoras, e conscientizar e a engajar as pessoas ao redor do mundo para a necessidade de ações urgentes.

Além de Vitória, no Espírito Santo, Voz dos Oceanos passará por cerca de 40 locais estratégicos no planeta, incluindo a costa brasileira, Fernando de Noronha, Estados Unidos (por exemplo, Nova Iorque), Caribe e outros pontos da América Central, ilhas do Pacifico e Nova Zelândia.

INAUGURAÇÃO

Silvia Monteiro, Mariana Luz e Milena Gobbi: grife mineira de bolsas acaba de chegar na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

PRIMEIRA INDIVIDUAL

A artista capixaba Samira Pavesi lança sua primeira individual "Explosão de cor e movimento: uma investigação do feminino por Samira Pavesi", a partir do dia 14 de julho, na loja Stampa, em Vitória. A curadora é da paulista Julia Demeter, que fez uma seleção de 20 obras para apresentar ao público o recente processo criativo da artista autodidata.

EXPOSIÇÃO

O secretario de Estado de Cultura, Fabricio Noronha, as artistas Bárbara Bragato e Célia Ribeiro e o coordenador da Galeria Homero Massena, Nicolas Soares: na abertura da exposição "Corpos entre tempos" Crédito: Juliana Nobre

CAU LANÇA EVENTO DE ARQUITETURA

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) promove um brunch para o lançamento do ARCHITECH 2021, o primeiro evento voltado para arquitetos de interiores que acontece entre os dias 06 e 08 de julho. O lançamento será no dia 05, às 10 horas, na Caderode Vitória, em Santa Helena. Na programação, temas como esquadrias, automação residencial, mobiliário urbano, revestimentos, escolha de vidros e iluminação serão discutidos de forma on-line pelo canal do CAU/ES no YouTube.

PRAIA DO CANTO

Georgia Mendonça e Luana Romanel: tarde fashion em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

CURRÍCULO INTERNACIONAL

A Escola Americana de Vitória (EAV) acaba de incrementar sua equipe de profissionais da área pedagógica. O educador americano Nicolas Kay é o novo “Principal” da instituição. Natural de Kentucky, nos Estados Unidos, ele é professor e mestre em Liderança Educacional, com ampla experiência em educação internacional. No Brasil, Mr. Kay já atuou em escolas bilíngues de grande porte no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Entre as suas propostas está o desafio de aprimorar e enriquecer, ainda mais, o currículo de gestores da escola e partilhar a sua experiência internacional com alunos e seus familiares.

QUERIDAS DE RR

Edna Jabour e Edy Lopes: em evento de moda, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Claudia Scarton recebe de 6 a 9 de julho para celebrar a chegada da Fendi Roma nas araras de sua multimarcas.

Rita Camata curte o final de semana em família, no Sítio dos Lagos, em Domingos Martins.

Rita Rocio Tristão vai curtir o final de semana, em Pedra Azul, onde está construindo uma casa de lazer.

Roberta Drummond convida para a inauguração do novo showroom da Innovare Esquadrias, localizado no Shopping Day by Day, no próximo dia 7.

A médica Fayga Curte, embarcou para São Paulo, onde participa neste fim de semana de um curso para médicos Técnica FUE (teroria e Hands On) transplante capilar, ministrado pelo famoso Dr. Stanley Bittar.