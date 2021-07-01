FOTOS: Associação do mercado de eventos sociais do ES é lançada no ES

Diretoria de A FESTA Crédito: Foto Certa/Luciano Pacheco

Com a aceleração da vacinação no Espírito Santo e a queda do número de casos e mortes provocados pela Covid-19, o mercado de festas e eventos ensaia sua retomada. Para ajudar nesta tarefa, o ES ganhou Associação dos Fornecedores de Eventos Sociais do Espírito Santo, a AFESTA . O lançamento oficial da entidade foi nesta quarta-feira (30) em brunch, no restaurante Do Papa Gourmet, na Enseada do Suá, em Vitória.

A missão de AFESTA é coordenar, orientar, representar e defender os interesses dos associados, norteando os caminhos dos eventos sociais junto ao Estado, para tentar minimizar os impactos negativos econômicos sofridos pela categoria. "Nosso objetivo é articular e viabilizar junto às autoridades governamentais a adoção de medidas para a realização dos eventos sociais, respeitando os protocolos sanitários", disse Giovanna Rosa, vice-presidente da entidade.

A diretoria da AFESTA-ES é composta por Soraya Lyra (Presidente), Giovanna Rosa e Giovanna Dias (Vice-Presidentes), Dr. Victor Passos Costa (Diretor Jurídico), Larissa Puppim (Diretora de Marketing), Marcelo Moura (Diretor de Comunicação), André Rosa (Diretor de Eventos), Flávia Pacheco (Diretora Financeira), Ricardo Bruno (Diretor Administrativo) e Mônica Domingues (Suplente).

Confira quem prestigiou o encontro na galeria de Márcio Guimarães.

Lançamento oficial de AFESTA

PANIFICAÇÃO NO ES

Eduarda Buaiz aproveita o Dia do Padeiro, comemorado em 8 de julho, para desenvolver uma ação interativa com padarias e padeiros na Grande Vitória, proporcionando uma experiência divertida e de valorização do profissional. A ativação começa nesta quinta, dia 1, e vai até 10 de julho, e os padeiros serão convidados a participar de um quiz envolvendo temas relacionados ao universo da padaria e à história de 80 anos da Buaiz Alimentos.

PEDRA AZUL

Luana Patriota e Leandro Piquet: curtindo o friozinho nas montanhas capixabas, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

JULHO NEON

Realizada em todo Brasil pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) e apoiada pela Samp, a Campanha Julho Neon, iniciada nesta quinta e voltada para a conscientização em torno da importância da saúde bucal, orgulha o diretor de Odontologia da Athena Saúde – grupo do qual faz parte a Odonto Samp, Ruy Oliveira. É que a parceria com a ONG Doutores da Água vai viabilizar o acesso a consultas odontológicas a comunidades ribeirinhas da região amazônica, onde muitos nunca estiveram em um dentista, por meio de um barco-consultório com 12 cabines odontológicas e cerca de 40 dentistas voluntários. Bonito de ver, saber, contribuir e participar.

Outra parceria é com a ONG Turma do Bem – TdB que vai relatar em vídeo histórias de vida transformadas pela recuperação do sorriso por meio do tratamento odontológico. O trabalho realizado busca conscientizar a população sobre a importância da saúde bucal, atendendo atendendo crianças e jovens de baixa renda entre 11 e 17 anos. A entidade tem o maior número de dentistas voluntários do mundo.

CAFÉ DA TARDE

Juliana Modenese e Thammy Chiabai: pausa para um café, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

QUALIDADE DE VIDA

Surfando na onda do crescimento no número de franquias, a Prudential do Brasil - maior seguradora independente do país no mercado de seguros pessoais - lançou o programa Prudential Vitaly. O programa de mudança de comportamentos já ajudou mais de 20 milhões de pessoas em mais de 25 países a mudarem o seu estilo de vida com a prática de atividades físicas e cuidados regulares. Os usuários são recompensados a partir de metas alcançadas ao longo do tempo. O master franqueado Jair Lopes explica: "Esse lançamento coloca a seguradora, mais uma vez, como pioneira no mercado brasileiro de seguros. Além de proporcionar a proteção financeira das pessoas, queremos ajudá-las a alcançar a qualidade de vida necessária para a longevidade. Ainda mais nesse momento de pandemia, onde manter a mente, o corpo e as finanças saudáveis é fundamental".

CHÁ DE BEBÊ

Bárbara Cadete, Eduardo Cadete e Helena: à espera de Sofia Crédito: Divulgação

RR NEWS

Ludmila Perim convida para o Mercado de Arte&Culinária, que movimento o seu Jardim Secreto, na Praia do Canto, nesta sexta (02) e sábado (03). O espanhol Isidro vai preparar uma paella valenciana neste final de semana.

Leninha Moreira assinou a mesa de doces do casamento de Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos, no sábado (26), no Haras Floriano Varejão, em Guarapari.

O empresário e especialista em Networking Empresarial, Rodrigo De Bernardi, participa de reuniões com empresários de Linhares, nesta quinta-feira (1º). Os encontros fazem parte do Programa Rota de Oportunidades, apoiado pelo Be Networking, BNI, Junior Achievment e o Bandes.

Nivea Degasperi inaugura a filial de sua Flerte em Vitória, na Chapot Presvot, na Praia do Canto, neste mês. A marca, que tem quatro anos de atuação em Vila Velha, representa as famosas Skazi, Cholet, Anne Fernandes, Carlota Costa, Caos, Charry e Chart.

Pedro Cellia e João Forlani estarão no lançamento da Isla nesta quinta-feira (1º) com a divulgação do Mar Dry Gin, produzido no Espírito Santo. O bartender Douglas Peres assina um drinque exclusivo para a marca.

Nem só de verão é feito o Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi. A chegada do inverno também trouxe novidades para o local comandado pelos sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia. A partir desta quinta-feira, dia 1, o chef Diego Henrique passa a servir Pappardelle Alfredo acompanhado de escalopes de filé mignon.