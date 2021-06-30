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Renata Rasseli

Café capixaba é eleito um dos 10 melhores solúveis do Brasil

O Cafuso Tradicional e o Cafuso Extra Forte foram eleitos o 3° e 4° melhores cafés solúveis do Brasil pelo Centro de Preparação de Café do Sindicafé/SP

Públicado em 

30 jun 2021 às 11:54
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

O Cafuso Tradicional e o Cafuso Extra Forte foram eleitos pelo Centro de Preparação de Café do Sindicafé/SP o 3º e 4º melhores cafés solúveis do Brasil
O Cafuso Tradicional e o Cafuso Extra Forte foram eleitos pelo Centro de Preparação de Café do Sindicafé/SP o 3º e 4º melhores cafés solúveis do Brasil. O Cafuso conquistou o 1º lugar do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
café capixaba brilha no Brasil e mundo afora e o Estado acaba de conquistar mais uma importante prêmio. O Cafuso Tradicional e o Cafuso Extra Forte, fabricadas pela Realcafé Solúvel, foram eleitos  o 3º e 4º melhores cafés solúveis do Brasil, respectivamente, pelo Centro de Preparação de Café do Sindicafé/SP. A marca também conquistou o 1º lugar no Recall de Marcas da Rede Gazeta
O júri da avaliação é formado por nomes renomados como Ensei Neto, autor do "Blog Um café para dividir", e a chef Carla Pernambuco. O Cafuso foi descrito como "surpreendente com destaque para o equilíbrio e corpo além das notas de chocolate, 100% conilon e fácil de beber"e ficou à frente de marcas mundialmente conhecidas.
Segundo o diretor comercial da Realcafé, Bruno Giestas, a premiação é motivo de orgulho para a empresa.  "Esse prêmio do Cafuso é fruto da dedicação de todos da Realcafé. Trabalhamos para levar para a mesa dos capixabas a mesma qualidade que exportamos para os quatro cantos do mundo. Estamos muito orgulhosos de levar o nome do Espírito Santo e ficar à frente de marcas mundialmente conhecidas.”

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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