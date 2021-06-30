Café capixaba é eleito um dos 10 melhores solúveis do Brasil

O Cafuso Tradicional e o Cafuso Extra Forte foram eleitos pelo Centro de Preparação de Café do Sindicafé/SP o 3º e 4º melhores cafés solúveis do Brasil. O Cafuso conquistou o 1º lugar do Recall de Marcas da Rede Gazeta

O júri da avaliação é formado por nomes renomados como Ensei Neto , autor do "Blog Um café para dividir", e a chef Carla Pernambuco. O Cafuso foi descrito como "surpreendente com destaque para o equilíbrio e corpo além das notas de chocolate, 100% conilon e fácil de beber"e ficou à frente de marcas mundialmente conhecidas.

Segundo o diretor comercial da Realcafé, Bruno Giestas, a premiação é motivo de orgulho para a empresa. "Esse prêmio do Cafuso é fruto da dedicação de todos da Realcafé. Trabalhamos para levar para a mesa dos capixabas a mesma qualidade que exportamos para os quatro cantos do mundo. Estamos muito orgulhosos de levar o nome do Espírito Santo e ficar à frente de marcas mundialmente conhecidas.”