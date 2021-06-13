Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pesquisa

Café capixaba é o mais lembrado entre consumidores do ES

Café Cafuso, do grupo Realcafé, ficou em primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta 2021

Públicado em 

13 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

café
Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do país Crédito: Freepik
Responsável por 78% do café conilon colhido no Brasil, sendo assim o maior produtor do tipo no país, e por 22% da produção nacional, segundo dados do Incaper, o Espírito Santo ganha mais um indicativo da sua força cafeicultora: o Café Cafuso, do grupo capixaba Realcafé, é primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta 2021.
Nos dois últimos anos, 2020 e 2019, a empresa - fundada em 1971 em Viana - havia ficado com a 2ª posição, atrás da marca mineira 3 Corações, e agora assumiu o topo com 31,5% das respostas entre os participantes da pesquisa.
Essas e outras informações sobre o mercado capixaba podem ser conferidas com detalhes na Revista Recall de Marcas 2021, a partir do dia 21 de junho, em agazeta.com.br/recall.
LEIA AQUI MAIS CONTEÚDOS DA COLUNA BEATRIZ SEIXAS

Veja Também

Câmara americana de comércio vai atuar no ES e espera intensificar negócios

Laboratórios Pretti e Bioclínico são vendidos por R$ 315 milhões

Grupo gaúcho investe no ES para produzir sorvete servido na casca da fruta

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia Recall de Marcas Café capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados