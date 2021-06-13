Café capixaba é o mais lembrado entre consumidores do ES

Responsável por 78% do café conilon colhido no Brasil, sendo assim o maior produtor do tipo no país, e por 22% da produção nacional, segundo dados do Incaper, o Espírito Santo ganha mais um indicativo da sua força cafeicultora: o Café Cafuso, do grupo capixaba Realcafé, é primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta 2021.
Nos dois últimos anos, 2020 e 2019, a empresa - fundada em 1971 em Viana - havia ficado com a 2ª posição, atrás da marca mineira 3 Corações, e agora assumiu o topo com 31,5% das respostas entre os participantes da pesquisa.
Essas e outras informações sobre o mercado capixaba podem ser conferidas com detalhes na Revista Recall de Marcas 2021, a partir do dia 21 de junho, em agazeta.com.br/recall.