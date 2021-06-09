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Integração EUA-ES

Câmara americana de comércio vai atuar no ES e espera intensificar negócios

Amcham volta a estreitar o relacionamento com o Estado e tem a expectativa de ampliar oportunidades e relações comerciais entre o Espírito Santo e os Estados Unidos

Públicado em 

09 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Manobra de navio carregado com containers no Porto de Vitória
Navio carregado com containers no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Câmara Americana de Comércio (Amcham) vai retomar suas operações no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (09), vai ser anunciada o retorno das atividades da entidade junto ao Estado, permitindo que empresários locais tenham uma ponte de relacionamento direto com os Estados Unidos
Há cerca de 20 anos, a Amcham não se fazia presente fisicamente no Espírito Santo e há aproximadamente cinco anos deixou de realizar eventos e discussões com o foco local.
A expectativa é que o estreitamento das relações contribua para ampliar oportunidades de negócios entre os capixabas e os americanos e que as relações comerciais e os investimentos se intensifiquem daqui para frente. 

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Os Estados Unidos, um dos principais países compradores e consumidores do mundo, já têm um histórico relevante junto ao Estado de parceria comercial. O país comandado por Joe Biden é o principal destino das exportações capixabas, com uma participação média em 2021 de 38,4% de tudo o que é enviado pelos portos locais, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Os principais produtos da pauta exportadora são: minérios de ferro e seus concentrados, pasta química de madeira (celulose), produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado e rochas ornamentais. 
Embarque de celulose em Portocel, terminal especializado operado pela Suzano em Aracruz, ES Crédito: Portocel/Divulgação
A relação de importação entre as partes também é relevante. Os Estados Unidos tiveram nos quatro primeiros meses de 2021 uma participação média de quase 15% na pauta importadora capixaba.
Do país norte-americano, chegaram principalmente aeronaves, aparelhos espaciais, combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas, veículos, partes e acessórios, além de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos. 

PERSPECTIVAS PARA AS RELAÇÕES EUA-ES

A operação no Estado da Ancham Brasil, maior câmara americana entre 117 existentes fora dos Estados Unidos, vai ser detalhada em um encontro virtual em parceria com o governo do Espírito Santo e a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.
Vão participar do evento - chamado de “Perspectivas das Relações EUA | Brasil e o Estado do Espírito Santo” - o governador Renato Casagrande (PSB), o embaixador dos Estados Unidos para o Brasil, Todd Chapman, a CEO da Amcham Brasil, Deborah Vieitas, além de empresários e executivos.

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A atuação da Amcham no Estado vai ser focada em três pontos principais ao longo deste ano: fortalecer o intercâmbio comercial entre o Espírito Santo e os Estados Unidos, facilitar o relacionamento executivo entre corporações de todos os portes e possibilitar a troca de ações e soluções empresariais para a retomada da economia em todos os setores e regiões do Brasil.
Para o vice-presidente executivo da Amcham Brasil, Abrão Neto, 2020 foi um ano muito desafiador em função da pandemia da Covid-19, mas que as perspectivas para este ano são muito positivas. 
"Em 2021, o cenário é mais animador e aponta para um forte desempenho no ano. As exportações capixabas para os Estados Unidos, por exemplo, já aumentaram 54,5% até abril, atingindo um total de quase US$ 1 bilhão"
Abrão Neto - Vice-presidente executivo da Amcham Brasil
Embaixador dos EUA, Todd Chapman, e governador do ES, Renato Casagrande em evento de assinatura do Memorando de Entendimento entre o Estado do Espírito Santo e o Consulado dos EUA no Brasil
Embaixador dos EUA, Todd Chapman, e governador do ES, Renato Casagrande em evento de assinatura do Memorando de Entendimento entre o Estado do Espírito Santo e o Consulado dos EUA no Brasil Crédito: Embaixada dos EUA/Assessoria de Imprensa Casagrande
A  relação bilateral entre os EUA e o ES tem se intensificado. Em abril deste ano, os governos capixaba e americano assinaram um memorando de entendimento com a intenção das duas partes de expandir a cooperação em diversas áreas, como: comercial, logística, educacional e de segurança. Agora, com a atuação da Amcham, a expectativa é que mais iniciativas sejam viabilizadas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico, comercial e de negócios.
“Acreditamos que a conjuntura de recuperação global e forte crescimento da economia dos Estados Unidos em 2021 favorecerão o comércio exterior brasileiro, com impacto positivo para as exportações e para a economia capixabas”, complementa Abrão Neto.
Interessados em participar do evento podem se cadastrar por meio do site da Amcham Brasil. As inscrições são gratuitas.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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