Câmara americana de comércio vai atuar no ES e espera intensificar negócios

Navio carregado com containers no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Câmara Americana de Comércio (Amcham) vai retomar suas operações no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (09), vai ser anunciada o retorno das atividades da entidade junto ao Estado, permitindo que empresários locais tenham uma ponte de relacionamento direto com os Estados Unidos

Há cerca de 20 anos, a Amcham não se fazia presente fisicamente no Espírito Santo e há aproximadamente cinco anos deixou de realizar eventos e discussões com o foco local.

A expectativa é que o estreitamento das relações contribua para ampliar oportunidades de negócios entre os capixabas e os americanos e que as relações comerciais e os investimentos se intensifiquem daqui para frente.

Os Estados Unidos, um dos principais países compradores e consumidores do mundo, já têm um histórico relevante junto ao Estado de parceria comercial. O país comandado por Joe Biden é o principal destino das exportações capixabas, com uma participação média em 2021 de 38,4% de tudo o que é enviado pelos portos locais, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Os principais produtos da pauta exportadora são: minérios de ferro e seus concentrados, pasta química de madeira (celulose), produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado e rochas ornamentais.

Embarque de celulose em Portocel, terminal especializado operado pela Suzano em Aracruz, ES Crédito: Portocel/Divulgação

A relação de importação entre as partes também é relevante. Os Estados Unidos tiveram nos quatro primeiros meses de 2021 uma participação média de quase 15% na pauta importadora capixaba.

Do país norte-americano, chegaram principalmente aeronaves, aparelhos espaciais, combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas, veículos, partes e acessórios, além de máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos.

PERSPECTIVAS PARA AS RELAÇÕES EUA-ES

A operação no Estado da Ancham Brasil, maior câmara americana entre 117 existentes fora dos Estados Unidos, vai ser detalhada em um encontro virtual em parceria com o governo do Espírito Santo e a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

Vão participar do evento - chamado de “Perspectivas das Relações EUA | Brasil e o Estado do Espírito Santo” - o governador Renato Casagrande (PSB), o embaixador dos Estados Unidos para o Brasil, Todd Chapman, a CEO da Amcham Brasil, Deborah Vieitas, além de empresários e executivos.

A atuação da Amcham no Estado vai ser focada em três pontos principais ao longo deste ano: fortalecer o intercâmbio comercial entre o Espírito Santo e os Estados Unidos, facilitar o relacionamento executivo entre corporações de todos os portes e possibilitar a troca de ações e soluções empresariais para a retomada da economia em todos os setores e regiões do Brasil.

Para o vice-presidente executivo da Amcham Brasil, Abrão Neto, 2020 foi um ano muito desafiador em função da pandemia da Covid-19, mas que as perspectivas para este ano são muito positivas.

"Em 2021, o cenário é mais animador e aponta para um forte desempenho no ano. As exportações capixabas para os Estados Unidos, por exemplo, já aumentaram 54,5% até abril, atingindo um total de quase US$ 1 bilhão" Abrão Neto - Vice-presidente executivo da Amcham Brasil

Embaixador dos EUA, Todd Chapman, e governador do ES, Renato Casagrande em evento de assinatura do Memorando de Entendimento entre o Estado do Espírito Santo e o Consulado dos EUA no Brasil Crédito: Embaixada dos EUA/Assessoria de Imprensa Casagrande