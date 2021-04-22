Acordo com os EUA vai combater crimes financeiros e tráfico por portos do ES

Cocaína apreendida em navio no Terminal Portuário de Vila Velha em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

O acordo, assinado nesta quinta-feira (22) em Brasília, prevê a cooperação para enfrentamento de delitos diversos que vão desde as fraudes financeiras até o tráfico de drogas através dos portos capixabas.

Segundo Chapman, há uma grande preocupação do governo americano com organizações criminosas que comercializem produtos ilegais como madeira e drogas para o exterior.

"Há o problema do crime organizado no Brasil que atua na área de produtos ilegais como drogas e madeira que saem do país. Sempre vamos querer estreitar nossa relação com autoridades locais para combater qualquer ilegalidade no Estado, mas especialmente na área do tráfico de drogas que passa aí pelo porto" Todd Chapman - Embaixador dos Estados Unidos no Brasil

Os portos brasileiros são conhecidos como pontos de envio de drogas para países da Europa e para os Estados Unidos. Há cerca de dois anos foi descoberta uma quadrilha que exportava cocaína a partir dos portos capixabas dentro de blocos de granito. O grupo era liderado por um colombiano que foi preso na Espanha.

O embaixador dos EUA no Brasil Todd Chapman e o governador Renato Casagrande assinaram o memorando nesta quinta-feira (22) em Brasília Crédito: Reprodução/Twitter @casagrande_es

FRAUDE FINANCEIRA E CRIME CIBERNÉTICO

Também está prevista a oferta de treinamentos regulares em investigação e fraude para a polícia local do Espírito Santo. Ele citou áreas de preocupação como as fraudes financeiras e os crimes cibernéticos.

“Já temos grande relação entre os Estados Unidos e o Brasil na área de segurança, nos temas como crimes financeiros e os crimes de cibersegurança, que realmente estão atacando o mundo. Temos que trabalhar em conjunto para combater isso”, apontou.

Segundo a embaixada, já houveram parcerias entre órgãos de segurança americanos (DEA e DSS) e a Polícia Federal no Espírito Santo no combate ao tráfico de drogas e terrorismo.

No caso da Telexfree, por exemplo, houve cooperação entre autoridades do Espírito Santo e dos Estados Unidos para investigar e identificar as fraudes e as irregularidades cometidas pelo esquema de pirâmide financeira.

Mais recentemente, em 2019, uma equipe de policiais civis que atuam no Aeroporto de Vitória participou de um curso para reconhecer impostores e identificar fraudes em documentos. O treinamento foi oferecido pelo Escritório de Investigações Criminais do Serviço de Segurança Diplomática, parte do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

PARCERIA ECONÔMICA

A parceria também visa apoio na área econômica e educacional. Segundo Casagrande, o Estado quer buscar locais nos Estados Unidos que tenham vocação econômica compatível com os objetivos do Espírito Santo. Ele citou principalmente os setores de logística e educação como aqueles que poderiam se beneficiar da cooperação.

“Essa aproximação vai ser muito importante e vai estabelecer a construção do plano de trabalho com dois ou três estados americanos que tenham mais identidade com nossos objetivos, como na área de logística e educação”, disse o governador.