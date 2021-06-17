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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "café"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:16

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:16

Café é uma bebida que faz parte do dia a dia do brasileiro, e as marcas mais lembradas pelo capixaba estão no Recall 2021
Café é uma bebida que faz parte do dia a dia do brasileiro, e as marcas mais lembradas pelo capixaba estão no Recall 2021 Crédito: John Schnobrich/ Unsplash
O café é uma das bebidas mais populares e está presente no cotidiano dos capixabas. O produto é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar. Nada como começar o dia com um café ou então no fim da tarde para acompanhar um lanche. A verdade é que em qualquer hora a bebida cai bem.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Número Um

 Fundada em 1970, a empresa nasceu como uma pequena torrefadora e distribuidora de café, localizada no município de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. A alta qualidade dos grãos e o sabor delicioso do café logo conquistaram a preferência dos mineiros e na década seguinte, em 1980, a marca recebeu investimentos e foi projetada nacionalmente. 
O café é produzido pela Buaiz Alimentos, inaugurada em 1941 por Americo Buaiz. O Número Um é uma bebida forte, com baixa acidez e amargor intermediário. É a combinação de sabor e aroma acentuados, agradável ao paladar. Todos os cafés Número Um possuem a certificação do Programa de Qualidade do Café (PQC), da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).

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