Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "café"

Café é uma bebida que faz parte do dia a dia do brasileiro, e as marcas mais lembradas pelo capixaba estão no Recall 2021

O café é uma das bebidas mais populares e está presente no cotidiano dos capixabas. O produto é famoso pelo sabor forte e pelo aroma especial que deixa no ar. Nada como começar o dia com um café ou então no fim da tarde para acompanhar um lanche. A verdade é que em qualquer hora a bebida cai bem.