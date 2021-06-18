Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Em sua 29ª edição, o Recall de Marcas da Rede Gazeta é uma importante ferramenta para o mercado capixaba identificar quais marcas têm sido as mais lembradas pelos consumidores. Ao todo, são 75 categorias que abrangem os mais diversos segmentos de negócio (veja abaixo). Realizado pela Futura Inteligência, o levantamento entrevistou 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Do total de entrevistados, 47% representam o público masculino e 53% o feminino. Em relação à escolaridade, 26% possui ensino superior, 54% possui ensino médio e 20% o ensino fundamental.
Já a faixa etária ficou distribuída da seguinte forma: pessoas de 30 a 49 anos representam 39,3% dos participantes da pesquisa; de 16 a 29 anos, 34,1%; e de 50 anos acima, 26,6%. Dessa forma, a idade média encontrada foi de 39 anos. A renda média familiar dos entrevistados é de R$ 3.517,83.