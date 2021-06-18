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Recall de Marcas 2021: veja o ranking das mais lembradas na pesquisa

Realizado pela Futura Inteligência, o levantamento possui, ao todo, 75 categorias que abrangem os mais diversos tipos de negócios

Publicado em 

18 jun 2021 às 15:07

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:07

Ao todo, 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha) foram entrevistadas pelo Recall de Marcas 2021.
Ao todo, 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha) foram entrevistadas pelo Recall de Marcas 2021. Crédito: Pixabay
Em sua 29ª edição, o Recall de Marcas da Rede Gazeta é uma importante ferramenta para o mercado capixaba identificar quais marcas têm sido as mais lembradas pelos consumidores. Ao todo, são 75 categorias que abrangem os mais diversos segmentos de negócio (veja abaixo). Realizado pela Futura Inteligência, o levantamento entrevistou 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Do total de entrevistados, 47% representam o público masculino e 53% o feminino. Em relação à escolaridade, 26% possui ensino superior, 54% possui ensino médio e 20% o ensino fundamental.
Já a faixa etária ficou distribuída da seguinte forma: pessoas de 30 a 49 anos representam 39,3% dos participantes da pesquisa; de 16 a 29 anos, 34,1%; e de 50 anos acima, 26,6%. Dessa forma, a idade média encontrada foi de 39 anos. A renda média familiar dos entrevistados é de R$ 3.517,83.

CLIQUE NOS SEGMENTOS ABAIXO PARA CONHECER AS MARCAS VENCEDORAS

  1. 01

    Academia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    2.
  2. 02

    Agência de turismo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    3.
  3. 03

    Aluguel de carro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    4.
  4. 04

    Aplicativo de transporte

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    5.
  5. 05

    Arroz

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    6.
  6. 06

    Atacarejo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    7.
  7. 07

    Banco

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    8.
  8. 08

    Bateria de automóvel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    9.
  9. 09

    Café

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    10.
  10. 10

    Cerimonial de festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    11.
  11. 11

    Cerveja

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    12.
  12. 12

    Chocolate

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    13.
  13. 13

    Clínica de diagnóstico por imagem

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    14.
  14. 14

    Concessionária de automóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    15.
  15. 15

    Concessionária de motocicletas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    16.
  16. 16

    Construtora de imóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    17.
  17. 17

    Cooperativa

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    18.
  18. 18

    Curso técnico profissionalizante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    19.
  19. 19

    Delivery

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    20.
  20. 20

    Empresa de ônibus

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    21.
  21. 21

    Empresa de vigilância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    22.
  22. 22

    Ensino a distância

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    23.
  23. 23

    Escola de idiomas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    24.
  24. 24

    Escola particular

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    25.
  25. 25

    Fábrica de automóveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    26.
  26. 26

    Farinha de trigo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    27.
  27. 27

    Fármacia de manipulação

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    28.
  28. 28

    Farmácia/drogaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    29.
  29. 29

    Financeira

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    30.
  30. 30

    Frango

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    31.
  31. 31

    Gráfica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    32.
  32. 32

    Grande empresa

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    33.
  33. 33

    Hospital

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    34.
  34. 34

    Hotel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    35.
  35. 35

    Imobiliária

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    36.
  36. 36

    Indústria de vidro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    37.
  37. 37

    Instituição particular de ensino

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    38.
  38. 38

    Joalheria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    39.
  39. 39

    Laboratório de análises clínicas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    40.
  40. 40

    Leite, manteiga, queijo e derivados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    41.
  41. 41

    Linguiça, mortadela e outros embutidos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    42.
  42. 42

    Loja de artigos para festas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    43.
  43. 43

    Loja de aviamentos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    44.
  44. 44

    Loja de calçados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    45.
  45. 45

    Loja de departamentos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    46.
  46. 46

    Loja de eletrodomésticos

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    47.
  47. 47

    Loja de ferragens

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    48.
  48. 48

    Loja de material de construção

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    49.
  49. 49

    Loja de material elétrico

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    50.
  50. 50

    Loja de material esportivo

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    51.
  51. 51

    Loja de móveis

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    52.
  52. 52

    Loja de móveis planejados

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    53.
  53. 53

    Loja de perfume

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    54.
  54. 54

    Loja de produtos agropecuários

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    55.
  55. 55

    Loja de tintas

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    56.
  56. 56

    Marca de água mineral

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    57.
  57. 57

    Marca de roupa infantil

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    58.
  58. 58

    Moda praia

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    59.
  59. 59

    Motel

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    60.
  60. 60

    Operadora de telefonia/internet

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    61.
  61. 61

    Operadora de TV por assinatura

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    62.
  62. 62

    Ótica

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    63.
  63. 63

    Padaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    64.
  64. 64

    Papelaria

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    65.
  65. 65

    Picolé e sorvete

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    66.
  66. 66

    Plano de saúde

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    67.
  67. 67

    Plano odontológico

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    68.
  68. 68

    Refrigerante

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    69.
  69. 69

    Sal

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    70.
  70. 70

    Seguro

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    71.
  71. 71

    Shopping center

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    72.
  72. 72

    Supermercado

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    73.
  73. 73

    Top of mind

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