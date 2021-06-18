Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras do "top of mind"

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. Em 2019, a empresa investiu cerca de R$ 3 bilhões, apostando em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar 100% de suas embalagens até 2030.

Fundada no ano de 1969, a Samsung é uma empresa que atua nos segmentos de eletrônicos de consumo, comunicação móvel e TI, e soluções de dispositivos. A empresa segue uma filosofia de negócios que dedica seu talento e tecnologia para criar produtos e serviços superiores que contribuem para uma melhor sociedade global. Para alcançar isso, a Samsung dá grande importância para seus profissionais e tecnologias.