Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras do "top of mind"

"Top of Mind" é um termo em inglês utilizado para definir as marcas mais populares na mente dos consumidores. Sem a indicação de um segmento específico, os clientes falam a primeira marca que vem à mente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Samsung
A Omo é uma marca da Unilever que ficou conhecida pelo slogan "Se sujar faz bem". Nesse sentido, a empresa acredita que cada mancha representa uma experiência importante na vida: manchas de lama são o selo da aventura; manchas de grama, o símbolo da exploração; e manchas de frutas, o resultado de descobertas. Dessa forma, a marca incentiva que as pessoas se sujem em atividades divertidas, já que a Omo está presente para resolver tudo depois.
Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. Em 2019, a empresa investiu cerca de R$ 3 bilhões, apostando em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar 100% de suas embalagens até 2030.
Fundada no ano de 1969, a Samsung é uma empresa que atua nos segmentos de eletrônicos de consumo, comunicação móvel e TI, e soluções de dispositivos. A empresa segue uma filosofia de negócios que dedica seu talento e tecnologia para criar produtos e serviços superiores que contribuem para uma melhor sociedade global. Para alcançar isso, a Samsung dá grande importância para seus profissionais e tecnologias.