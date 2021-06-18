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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras do "top of mind"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:59

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:59

Top of Mind
"Top of Mind" é a marca que está no topo da memória dos consumidores Crédito: freepik
"Top of Mind" é um termo em inglês utilizado para definir as marcas mais populares na mente dos consumidores. Sem a indicação de um segmento específico, os clientes falam a primeira marca que vem à mente.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Samsung

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. Em 2019, a empresa investiu cerca de R$ 3 bilhões, apostando em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar 100% de suas embalagens até 2030. 
 Fundada no ano de 1969, a Samsung é uma empresa que atua nos segmentos de eletrônicos de consumo, comunicação móvel e TI, e soluções de dispositivos. A empresa segue uma filosofia de negócios que dedica seu talento e tecnologia para criar produtos e serviços superiores que contribuem para uma melhor sociedade global. Para alcançar isso, a Samsung dá grande importância para seus profissionais e tecnologias.

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