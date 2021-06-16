Omo conquista ‘Top of Mind’ pelo segundo ano consecutivo

A Omo está há 60 anos no mercado e procura manter uma relação de proximidade com o consumidor Crédito: Omo/Divulgação

Há mais de um ano o mundo vem enfrentando um dos momentos mais desafiadores da história, e aquele que não buscou se adequar ao “novo normal” foi tragado pela crise. Com a expertise de quem está no mercado há 60 anos, a marca Omo soube incentivar os consumidores a manter a esperança em dias melhores, enquanto crescia em lançamentos modernos e voltados para a preservação ambiental.

Giovanna Gomes, diretora de marketing da Omo no Brasil, credita o sucesso e o fato de estar no “Top of Mind”, no Recall da Rede Gazeta, à manutenção do diálogo franco com os consumidores.

“Estamos muito felizes e orgulhosos por sermos lembrados pelos consumidores pelo segundo ano consecutivo. Omo está há mais de 60 anos no Brasil, e trabalhamos todos os dias para melhorar a vida dos nossos consumidores, estando ao lado deles em todos os momentos. Esse resultado só comprova a nossa relação de confiança. Acreditamos que isso é ainda mais significativo em um ano cheio de desafios como este”, avalia Giovanna Gomes.

A categoria “Top of Mind” deixa os participantes da pesquisa à vontade para responder, sem lista prévia, qual marca vem à cabeça quando o assunto é qualidade. A Omo, da Unilever, ficou em primeiro lugar na edição de 2021.

A diretora também enfatizou o olhar cuidadoso sobre o dia a dia dos brasileiros e a atenção às mudanças que vieram com a pandemia como alguns pontos responsáveis pelo bicampeonato.

“Durante a pandemia, as pessoas passaram a se preocupar ainda mais com a proteção da sua família e a limpeza em casa, e foi por estarmos sempre atentos às necessidades delas que nos adaptamos rapidamente a esse cenário trazendo novas tecnologias e comprovações científicas para garantir que os consumidores e suas famílias estivessem protegidos usando nossos produtos”, pontua.

Omo lançou, segundo Giovanna Gomes, o primeiro produto com eficácia comprovada contra o vírus da Covid-19 no Brasil e ampliou o portfólio trazendo diversas inovações, oferecendo mais segurança, qualidade e praticidade com o Omo Desinfetante.

“Além disso, levamos uma mensagem positiva para a sociedade sobre o poder do coletivo, reforçando a importância de fazermos juntos para construir um amanhã melhor.”

SUSTENTABILIDADE

Um foco de atenção da marca é cuidar do meio ambiente sem perder a qualidade dos produtos e a confiança do consumidor. Considerando a crescente preocupação ambiental, a Omo firmou um compromisso de metas no programa “Futuro Limpo” e agora investe em mostrar ao público que é possível preservar, incentivar modelos de sustentabilidade e manter a qualidade.

O novo posicionamento da marca prioriza a natureza Crédito: Omo/Divulgação

“A transformação da Omo contribuirá significativamente para o sucesso das metas do programa ‘Futuro Limpo’, um passo importante para o compromisso da companhia de zerar as emissões líquidas de carbono dos seus produtos, até 2039, através de inovações globais. Entre as inovações dos nossos produtos, destacamos o uso de ativos concentrados biodegradáveis na nova fórmula e embalagens usadas virando produtos novos”, afirma Giovanna.

Sobre as novidades de 2021, a diretora mostra orgulho ao reafirmar o papel vanguardista da marca no setor, pois acredita que o novo posicionamento que prioriza a natureza vai ser responsável por influenciar outras marcas a trilhar o mesmo caminho, dando opção ao consumidor de ter o melhor sem abrir mãos das convicções.

Para Giovanna Gomes, parte do sucesso da marca está também na atuação com propósito, ou seja, mais do que apresentar boa performance e preço competitivo, ter também preocupações que vão além do produto, envolvendo toda a sociedade.

“A nossa mais recente novidade é sobre um novo capítulo na história de Omo. Entendendo nosso papel de liderança na categoria, decidimos puxar uma grande transformação em cadeia de todo o setor a caminho de um planeta melhor e futuro mais limpo”, frisa.

Giovanna Gomes avalia que o papel de liderança da Omo pode impulsionar uma transformação em cadeia no segmento Crédito: Omo/Divulgação

Por isso, acrescenta a diretora, a Omo lançou um posicionamento que abre caminho para uma atuação com mais propósito de marca. “Somos imbatíveis na limpeza e no cuidado com o meio ambiente. Queremos mostrar para os consumidores que é possível escolher, ao mesmo tempo, alta performance de produto e mais sustentabilidade.” Por fim, a diretora lembrou que estar sempre em movimento para acompanhar as mudanças exigidas pela pós-modernidade e os eventos atípicos como a pandemia é importante, desde que não se perca de vista o consumidor.