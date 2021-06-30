Vitória sediará o primeiro torneio de remo de praia do Brasil

Remo de praia Crédito: Helena Petry

O remo de praia é uma modalidade recém-lançada no Brasil e, no dia 11 de julho, terá a realização do primeiro evento oficial da modalidade no país. A 1ª Taça Espírito Santo de Remo de Praia acontece na Praia de Camburi, na altura do Quiosque 1, atualmente Barlavento Beach Bar & Lounge. Entre os destaques da modalidade esportiva que virão a Vitória estão: Marcello Varriale, gerente de esportes náuticos do Flamengo e Técnico da Seleção Brasileira de Remo, Magali Moreira, a presidente da Confederação Brasileira de Remo (CBR) e árbitra já confirmada nas Olimpíadas de Tóquio, e Marcos Nardi, o 1° Vice-Presidente da CBR. O capixaba Gilberto Guerrardi, membro do conselho da CBR e ex-atleta com duas Olimpíadas no currículo, também já está confirmado.

ANIVERSÁRIO

Robertha e Pablo Lins e os gêmeos Pedro e Alice: celebrando 10 anos em família! Crédito: Divulgação

ORGULHO AUTISTA

Bruno Ferrador e toda equipe do Shopping Vila Velha prepararam uma programação especial para celebrar o Orgulho Autista, comemorado neste mês de junho. Nesta quarta-feira, dia 30, o parque Adventure Land abrirá as portas com atrações gratuitas e exclusivas para crianças autistas e seus acompanhantes, das 14h às 17h. O espaço conta mais de dois mil metros quadrados e todos os brinquedos funcionarão seguindo os rigorosos critérios de higienização adotados pelo Shopping Vila Velha durante a pandemia e com atividades focadas nas crianças convidadas. As vagas são limitadas, levando em consideração a capacidade do ambiente para assegurar as normas de distanciamento.

MERCADO DE CASAMENTOS

Joelma Peterle, Walace Menezes e Flávia Firmino: no Encontro de Noivas 2021, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

NOVO HOSPITAL EM LINHARES

A Construtora Baggio é a empresa responsável pela obra do Linhares Medical Center, que vai ser inaugurado na próxima sexta (dia 2) - um complexo hospitalar de alta tecnologia e que conta com estrutura padrão Albert Einstein. Blanca Baggio (diretora comercial), João Paulo Baggio (diretor de obras) e Marcus Paiva (gerente comercial) comemoram o sucesso da obra, projetada num moderno conceito assistencial, focado em qualidade, segurança e resultado nos serviços prestados. Com o Linhares Medical Center, a região passa a ser referência no atendimento à saúde. Em tempo: a Baggio é uma empresa com sede em São Paulo e Curitiba e que tem mais de 40 anos de atuação no mercado, sendo especialista em obras hospitalares, educacionais e hoteleiras.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

john Herr, Lourdes Ferolla, o anversariante José Teófilo Oliveira, Luiz Fernando Vivacqua e Luciana Peixoto Vivacqua: encontro de amigos em Santa Teresa Crédito: Divulgação

VIRANDO O JOGO

Com a pandemia e o desemprego, muitas pessoas optaram em abrir o próprio negócio e viram na internet uma oportunidade de renda. De acordo com a especialista em marketing digital, Rafaela Andrade, com o desemprego e instabilidade, surgiram microempreendedores que colocaram seus produtos/serviços na rede, sem burocracia e sem intermediários. “As redes sociais são democráticas, pequenos ou grandes negócios, todos temos oportunidades iguais de divulgar e vender. Quem apostou nisso virou o jogo”, afirma.

VERÃO 2022

Chesley Vivaldi e Thiana Nascimento: em treinamento sobre o serviço de espumantes e champanhes na pousada Ka 347, em Itáunas Crédito: Divulgação

ACADEMIA SEGURA

O Sebrae inicia a certificação do selo Academia Segura, desenvolvido pela Acages, nesta quarta-feira (30), com visita do Engenheiro Químico e de Segurança do Trabalho, Christovam de Carvalho, a duas academias de Vitória. O processo passa por fases de vistoria, relatórios de constatações e indicações de melhoria, por fim, chegando à emissão do laudo oficial. “Não é uma fiscalização, mas um suporte para que os espaços assumam o seu compromisso como promotores de saúde”, destaca o presidente da Associação, Carlos Andrião.

QUERIDAS DE RR

Anne Abreu e Bruna Medeiros: em encontro de noivas, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

CONCERTO CELEBRA 18 ANOS DO HOSPITAL UNIMED

É nesta quarta-feira (30) o aniversário de 18 anos do Hospital Unimed. A comemoração acontece com o lançamento do concerto “Música que toca”, que foi gravado no alto do Centro Cultural Sesc Glória, e vai ao ar no YouTube da Unimed Vitória e do Instituto Todos os Cantos, às 20h desta quarta. A ocasião marca ainda o início da 13ª edição do Circuito Cultural Unimed.

“Nesses tempos tão difíceis de enfrentamento à pandemia, decidimos levar uma mensagem de motivação e inspiração para a sociedade. Estamos lançando a campanha ‘Música que toca’ para reforçar o poder que a música pode proporcionar a nossa saúde”, revela o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi. A campanha, que será veiculada em todas as mídias, traz um clipe inédito com a música especialmente composta para levar uma mensagem de esperança, cuidados com a saúde física e mental, e otimismo por dias melhores.

CAPIXABAS NA BAHIA

Mauricio Frota e Elissa Ammar, Djalma America e Jurandir Vilas Boas: dias de descanso em Corumbau, litoral da Bahia Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

O advogado e professor Rodrigo Mazzei comemora: a editora Thoth publicou sua tese de doutoramento, "Embargos de Declaração", defendida em 2012, na sua versão original.

Tayana Dantas acaba de ser contratada pelo Gestão 4.0, a escola de empreendedorismo fundada por Tallis Gomes (fundador da Easy Táxi e da Singu), Bruno Nardon (fundador da Rappi) e Alfredo Soares, da VTEX. Vai atuar como diretora de comunicação do negócio, em São Paulo.

A Cellairis chega a Vitória sob o comando dos empresários Ricardo e Carol Lobato, que estiveram no Rio de Janeiro, no último fim de semana, para treinamento da franquia de acessórios de dispositivos eletrônicos. Com inauguração prevista para segunda quinzena de julho, o primeiro ponto da Cellairis no Estado será no Shopping Vitória.

O Masterplace, de Eloiza Roncetti, é ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho e recebe até o dia 31/07 agasalhos, luvas, cachecóis, tocas e cobertores para doação a famílias carentes.