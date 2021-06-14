ES ganha associação do mercado de eventos sociais

Diretoria da Associação dos Fornecedores de Eventos Sociais do Espírito Santo (AFESTA) Crédito: Divulgação

O Espírito Santo acaba de ganhar uma associação para representar os empresários do setor de eventos sociais. A Associação dos Fornecedores de Eventos Sociais do Espírito Santo (AFESTA) foi criada para defender os interesses do setor, que foi muito impactado pela pandemia.

A missão de AFESTA é coordenar, orientar, representar e defender os interesses dos associados, norteando os caminhos dos eventos sociais junto ao Estado, para tentar minimizar os impactos negativos econômicos sofridos pela categoria, ante à impossibilidade da realização de suas atividades e consequente ausência de receita nas empresas.

"Nosso objetivo é articular e viabilizar junto às autoridades governamentais a adoção de medidas para a flexibilização e abertura gradual dos eventos sociais. " Giovanna Rosa - Vice-presidente da AFESTA

A diretoria da AFESTA-ES é composta por Soraya Lyra (Presidente), Giovanna Rosa e Giovanna Dias (Vice-Presidentes), Dr. Victor Passos Costa (Diretor Jurídico), Larissa Puppim (Diretora de Marketing), Marcelo Moura (Diretor de Comunicação), André Rosa (Diretor de Eventos), Flávia Pacheco (Diretora Financeira), Ricardo Bruno (Diretor Administrativo), e Mônica Domingues (Suplente).

QUERIDAS DE RR

Mary Helal, Teresa e Fernanda Bedran: em tarde de moda em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

VALE MÚSICA LANÇA CURSO DE INTRODUÇÃO À REGÊNCIA

O Programa Vale Música abre nesta segunda-feira (14) as inscrições para o Curso de Introdução à Regência, que será desenvolvido no formato remoto, com a participação de especialistas em diversas áreas do conhecimento humano. Ao todo serão disponibilizadas 300 vagas gratuitamente para estudantes de música, músicos formados e regentes de bandas, orquestras, corais e big bands, entre outras formações musicais. O curso terá um total de 200 horas, com início previsto para 24 de julho de 2021 e encerramento em 09 de abril de 2022, com certificação para os alunos que cumprirem os critérios de participação definidos no edital.

Entre os palestrantes convidados estão regentes reconhecidos internacionalmente, como Nelson Ayres, Dario Sotelo, Maria José Chevitarese, Délio Gonçalves, Marcelo Jardim e Marcelo Maganha. As inscrições deverão ser feitas entre 14 de junho e 14 de julho, por meio do preenchimento de formulário digital no site da Estação Conhecimento de Serra: www.estacaoconhecimentoserra.org.

CONFRARIA

Flavia Fardim e Fernanda Prates: em noite "only for women" em Vitória Crédito: Cloves Louzada

DE MALAS PRONTAS

a Lotes CBL está finalizando os preparativos para mudança da sua sede para o endereço mais inovador da Grande Vitória: a Base27, hub instalado na Enseada do Suá, em Vitória. “As obras entraram na fase final e já estamos preparando nossa equipe para atuar nesse novo modelo de empresa”, comentou Leandro Vicentini, Head de Inovação da CBL.

Segundo ele, a mudança está programada para o final de junho, início de julho. “O Base27 é um espaço multicorporativo totalmente diferenciado, moderno e arrojado. Ele vem em encontro à nossa proposta que é fomentar, continuamente, soluções inovadoras para os desafios do mercado”, afirmou, acrescentando que o hub conta com toda a estrutura e condições para promover o livre exercício da criatividade e o surgimento de inovações.

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A designer Cris Rocha entre as aniversariantes do mês da Confraria Luxo BTZ, Mikaelle Narde, Debora Bressiane e Marcela Raizer Crédito: Cloves Louzada

POLÊMICA NO JUDICIÁRIO

Hoje em dia quase metade da população mundial “vive” em alguma rede social. Isso corresponde a quase 4 bilhões de usuários ativos, que têm o seu próprio patrimônio virtual: fotos, vídeos, áudios, centenas de mensagens particulares, moedas virtuais e senhas de banco. E quem pode ter direito a ficar com essa herança digital? A advogada Kelly Andrade explica: "Não há artigo específico sobre ela no Código Civil, mas há projetos de lei em tramitação. Um deles busca acrescentar que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos digitais. Mas, enquanto isso não acontece, continuamos aplicando o testamento como medida preventiva. E é possível realizar essa escolha de forma administrativa, junto aos provedores. Existem provedores que permitem que, você, em vida, permita quem ficará com os ativos digitais".

Há casos, no entanto, que os juízes têm impedido o acesso dos pais às heranças digitais de filhos que já se foram. "Juízes têm fundamentado que transmitir a herança sem que o autor da herança tenha manifestado seu desejo é violar princípios de privacidade, intimidade e até do sigilo de correspondência - princípios constitucionais", completa Kelly Andrade.

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Letícia Jacob, Judith Ottoni e Cristiiane Guedes: em confraternização na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

MEDICAMENTO CONTRA A OBESIDADE

O FDA (Food And Drug Administration) dos Estados Unidos – órgão semelhante à Anvisa do Brasil, aprovou o uso do medicamento injetável Semaglutida para controle de peso a longo prazo. De acordo com a endocrinologista Gisele Lorenzoni, “este medicamento é utilizado para diabetes, mas também auxilia na perda de peso e foi comprovado que indivíduos que utilizaram a medicação perderam até 12% do peso corporal inicial”.

A médica alerta que o medicamento é indicado para quem tem sobrepeso e sofre com a obesidade. “A obesidade é um grande problema de saúde associado a principais causas de morte, como doenças cardíacas, derrame cerebral, diabetes, assim, a liberação deste medicamento é muito importante para este público”, destaca.

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