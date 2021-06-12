"Amar é ...": 10 casais contam histórias de amor no Dia dos Namorados

Lourdes Cardoso e Flávio Ferreira

Há 38 anos juntos, Ana e Hugo Caiado dizem que "Amar é continuar nAMORando, com muita PazCiencia sempre e surfar juntos a vida"

Arthur e Margô estão namorando há 9 anos. Para eles, "Amar é cumplicidade".

"Amar é ... cumplicidade e admiração", diz o casal Carlos Bao e Leonardo Pichara, que estão juntos há 15 anos.

Juntos há 64 anos, Vicente e Dapaz Romano celebraram Bodas de Diamante em 2021. Para eles, "Amor, respeito e cumplicidade" é a receita do relacionamento de sucesso.

Com casamento marcado para 21 de novembro deste ano, Rayane Souza e Thiago Monteiro declaram: "Amar é parceria e admiração. É acordar todos os dias e saber que fez a escolha certa".

"Amar é a sorte de partilhar, de se entregar ao outro e se aventurar. Amar sempre dói também, mas é a coisa mais linda que essa vida tem", diz o casal Victor Bessière e Luisa Meirelles.

Juntos há 13 anos e pais de Maitê, Luciana Rasseli e Gustavo Pimentel declaram:"Amar é admiração".

"Amar é caminhar juntos pela mesma estrada", diz o casal Marta Roxo e Jorginho Miranda, que está junto há 38 anos

Para os namorados Renata Malenza e Raul Penteado, "amar é querer amar"