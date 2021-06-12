"Amar é ...": 10 casais contam histórias de amor no Dia dos Namorados

Quem não se lembra do álbum de figurinhas ‘Amar É…’, que mostrava um casal de crianças em momentos de afeto, com frases românticas? Sucesso absoluto nos anos 1980, as tirinhas foram criadas pela neozelandesa Kim Grove, em 1967, e foram as responsáveis pelo seu casamento com o italiano Roberto Casali.
Inspirada pelas tirinhas românticas, RR resolveu pedir para 10 casais de namorados de todas as idades e tempos de relacionamento para definirem o que é amar. Respeito, cumplicidade e admiração lideram o ranking na receita de sucesso do namoro e do casamento. E as afinidades de cada casal, como o mar, o surfe, o jardim da casa, a casa de montanha, a sala de casa e até a cama serviram de cenário para o apaixonado ensaio de Mônica Zorzanelli, que marca o Dia do Namorados, celebrado neste sábado (12).
Confira o resultado e um dia cheio de amor para todos!
Lourdes Cardoso e Flávio Ferreira
Há 38 anos juntos, Ana e Hugo Caiado dizem que "Amar é continuar nAMORando, com muita PazCiencia sempre e surfar juntos a vida"
Arthur e Margô estão namorando há 9 anos. Para eles, "Amar é cumplicidade".
"Amar é ... cumplicidade e admiração", diz o casal Carlos Bao e Leonardo Pichara, que estão juntos há 15 anos.
Juntos há 64 anos, Vicente e Dapaz Romano celebraram Bodas de Diamante em 2021. Para eles, "Amor, respeito e cumplicidade" é a receita do relacionamento de sucesso.
Com casamento marcado para 21 de novembro deste ano, Rayane Souza e Thiago Monteiro declaram: "Amar é parceria e admiração. É acordar todos os dias e saber que fez a escolha certa".
"Amar é a sorte de partilhar, de se entregar ao outro e se aventurar. Amar sempre dói também, mas é a coisa mais linda que essa vida tem", diz o casal Victor Bessière e Luisa Meirelles.
Juntos há 13 anos e pais de Maitê, Luciana Rasseli e Gustavo Pimentel declaram:"Amar é admiração".
"Amar é caminhar juntos pela mesma estrada", diz o casal Marta Roxo e Jorginho Miranda, que está junto há 38 anos
Para os namorados Renata Malenza e Raul Penteado, "amar é querer amar"
Casados há 22 anos, Lourdes Cardoso e Flávio Ferreira mantêm o clima de romance. "A medida do amor é amar sem medidas".