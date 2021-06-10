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Dia dos namorados será com chuva e frio no Espírito Santo

Para o capixaba, tão acostumado com o calor, curtir um friozinho a dois pode ser uma boa ideia. Região Serrana tem mínima revista de 13°C
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 jun 2021 às 10:05

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:05

Dia dos Namorados será de frio e chuva no Espírito Santo
Dia dos Namorados será de frio e chuva no Espírito Santo Crédito: Pixabay
A previsão do tempo promete dar uma forcinha para os casais neste dia dos namorados. O final de semana será de chuva, vento e queda nas temperaturas em todo o Espírito Santo. Para o capixaba tão acostumado com o calor, curtir um friozinho a dois pode ser uma boa ideia.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),  no sábado (12), a passagem de um sistema de baixa pressão pelo oceano deixa o tempo instável no Estado, com aumento de nuvens e expectativa de chuva ao longo do dia de Norte a Sul do Espírito Santo. 
Durante o dia, a temperatura vai diminuir em todas as regiões capixabas, principalmente nas regiões SulSerrana e Grande Vitória. Além disso, o vento vai continuar acelerado no litoral.
"Teremos um dia ameno e chuvoso no Espírito Santo. A instabilidade reforçada por uma área de baixa pressão favorece o aumento das nuvens, o que provoca queda significativas nas temperaturas máximas. Nas cidades litorâneas, a sensação térmica de frio deve se intensificar em virtude dos ventos costeiros que estarão acelerados", explica o meteorologista Hugo Ramos.

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13°C NAS MONTANHAS

Se você planejou passar o final de semana nas montanhas capixabas, pode caprichar nas roupas de frio: nas áreas mais altas da Região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 13°C, com máxima de 22°C. O mesmo deve acontece nas áreas mais altas da Região Sul, onde os termômetros vão variar entre 15°C e 25°C. 
Já na Grande Vitória, mínima será de 19°C e máxima de 29°C. Enquanto nas regiões Norte e Noroeste a previsão é de aumento de nuvens ao longo do dia e chuva esparsa em alguns momentos, com termômetros variando entre  21°C e 29°C.

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DOMINGO

No domingo (13), o tempo permanece instável no Estado com chance de chuvas fracas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas, mas com menor chance de ocorrência pelas regiões Norte e Noroeste. A temperatura diurna diminui um pouco mais.
A madrugada de segunda-feira (14) ainda deve ser fria no Espírito Santo, mas ao longo do dia a temperatura diurna aumenta em todas as regiões capixabas. Com a diminuição da quantidade de nuvens pelo Estado, não há expectativa de chuva.

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