5 vinhos para brindar com o seu amor no Dia dos Namorados

J.P. Chenet Chardonnay

Elaborado com a uva Gamay, sem adição de sulfitos, é um vinho para ser consumido jovem e com uma temperatura abaixo da dos tintos em geral. Ideal como aperitivo, devido à sua baixa concentração de taninos, é um curinga na hora de harmonizar. Pode acompanhar, saladas, sopas, peixes, massas com molho branco, pizzas, carnes brancas e queijos de massa mole ou semidura, em especial o emmenthal. Alguns talvez possam achar o vinho “fraco” inicialmente, mas com a comida ele fica grandioso e surpreende! R$ 62,80 no supermercado Perim. (27) 99840-3056.

O rótulo da garrafa já é romântico por si só: traz a pintura de um casal que representa as duas castas do blend. “O orgulho de Telmo, galã pretensioso (Cabernet Sauvignon), desapareceu quando Ruth (Merlot), de pura beleza, o mirou em seus olhos”. Assim como conta a poesia no contra-rótulo, é um vinho intenso com aroma de especiaria e notas de cereja, lavanda, caramelo e baunilha. Em boca, é amável, macio, de acidez equilibrada. Ótimo para acompanhar carnes e pratos mais condimentados. R$ 139 na Wine Spot (27) 98868-0166.

Espumante talvez seja o estilo de bebida mais romântico para um momento a dois, logo, não posso deixar de citar um bom rótulo nacional para o Dia dos Namorados. Vale lembrar que os espumantes brasileiros têm conquistado o mercado e costumam surpreender na taça. Sugiro esse Viognier da vinícola gaúcha Buffon, elaborado artesanalmente pelo método tradicional, com aromas de frutas cítricas (carambola e abacaxi) e, em boca, macio e delicado. R$ 62 na Seleção Terroir (27) 98162-9011.

Tintos estruturados também são uma ótima opção para quem vai preparar o jantar em casa, optando por fazer um belo risoto ou uma massa com carne. Esse argentino é elaborado com Cabernet Sauvignon e Malbec, passa oito meses em barrica de carvalho francês e tem os taninos bem presentes, além de grande complexidade no aroma. R$ 98,90 no supermercado Carone (27) 3399-3000.