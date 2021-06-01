11 cestas de café da manhã e caixas gourmet para o Dia dos Namorados

COM FLOR E BALÃO

FOTO: Marianne Batista A Love Box é uma opção da Focaccia do Jorginho para o Dia dos Namorados. Ao encomendar a caixa, o cliente escolhe o sabor da focaccia (300g), que vem acompanhada de: minibolo brownie (recheado com doce de leite e coberto com ganache), suco de uva, queijo brie, salame, mix de castanhas e damascos, uvas e morangos (R$ 150). Pedidos: (27) 99633-3358 e por este link , até 5/06 ou enquanto durar o estoque. Fará entregas.

Para presentear no dia 12, a chef Isabela Moreira criou duas combinações. A Bandeja Amor (R$ 195) vem com pão fofinho de coco, minibolo de cenoura com brigadeiro, casadinho, croissant, brownie, geleia caseira e biscoito amanteigado, entre outros itens, como copo e arranjo floral. Já a Cesta de Café Amor (R$ 215) contém baguete australiana, babka de Nutella, sanduichinhos, torta salgada e mimos, como vaso de flores e cartão. Pedidos: (27) 99930-6350, até 11/06 ou enquanto durar o estoque. Fará entregas. FOTO: Isabela Moreira

A confeiteira Luara Galante criou uma cesta pra lá de caprichada com produtos artesanais. Entre eles há cinnamon roll, bolo de cenoura com buttercream, sanduíche natural, quiche, waffle de pão de queijo, granola, geleia, croissants da Odara Pão e Café e macarons de Caroline Iguatemy. Quanto: R$ 300. Pedidos: (27) 99928-5840, até 8/06 ou enquanto durar o estoque. Somente retiradas. FOTO: Débora Benaim.

FOTO: Mafa Soares Especializada em uma famosa doçura nordestina, a Fulô Bolo de Rolo criou a Cesta Cafuné, com itens de café para os apaixonados. Trata-se de uma bandeja com xícaras de porcelana, varalzinho personalizado com fotos do casal, flores naturais, café especial e comidinhas (bolo de rolo, alfajor de bolo de rolo e biscoitos amanteigados). Quanto: R$ 170. Pedidos: por este link , até 11/06 ou enquanto durar o estoque. Fará entregas.

Sugestão da Bendito Pote, o café da manhã dos apaixonados vem na bandeja com suco, geleia, cappuccino, patê, geleia, pães, biscoitinhos caseiros, pão de queijo, minibolo, macarons, frutas, chocolates, croissants e buquê de flores (R$ 220). Por mais R$ 90, é possível "apimentar" o banquete com o Kit Hot, composto de brinquedos eróticos e aula online exclusiva com uma sexóloga. Pedidos: (27) 99858-3891, até 8/06 ou enquanto durar o estoque. FOTO: Amanda Guimarães

A confeiteira Andrea Valverde reuniu especialidades de sua Amor com Açúcar em dois kits para presentear. Um deles é a caixa com coxinhas, brigadeiros, bolo para dois e cheesecake de frutas vermelhas (R$ 142). A segunda opção é a sacola personalizável com 10 itens, que custa entre R$ 100 e R$ 130 de acordo com os produtos escolhidos. Pedidos: (27) 99688-9981, até 10/06 ou enquanto durar o estoque. Lojas em Vila Velha, na Rua Inácio Higino (Praia da Costa) e no Shopping Praia da Costa. FOTO: Andrea Valverde

FOTO: Ubud/Divulgação No Ubud Cafe, o kit Brunch para o Dia dos Namorados vem com os seguintes comes e bebes: sanduíche de salmão defumado e requeijão de castanhas em pão de fermentação natural, suco integral, bolo de cenoura com chocolate, morangos das montanhas e chantili fresco, pãozinho mineiro da casa e café especial moído. Para completar, estão inclusos flores e espumante. Quanto: R$ 295. Pedidos: por este link , até 10/06. Praia do Canto, Vitória.