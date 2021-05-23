Cheesecake de limão e chocolate branco: dica para a sobremesa

Bata os biscoitos em um processador ou liquidificador até que formem uma farofa.

Misture com a manteiga derretida e cubra com essa mistura o fundo de uma forma média de torta, com fundo removível (20cm de diâmetro).

Leve ao forno médio (180℃) por aproximadamente 15 minutos. Retire e espere esfriar.

Dissolva a gelatina no leite frio e aqueça em banho-maria até dissolver bem.

Coloque o chocolate branco picado e o creme de leite em uma tigela e leve ao fogo em banho-maria até derreter.

No liquidificador, bata por três minutos o cream cheese, o sumo de limão e a gelatina dissolvida no leite.

Adicione o chocolate derretido com o creme de leite e bata mais três minutos.

Coloque sobre a massa de biscoito e leve à geladeira para firmar.