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Cheesecake de limão e chocolate branco: dica para a sobremesa

Se você é fã de doces cremosos com um toque azedinho, fique de olho nessa receita prática e deliciosa

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 06:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 mai 2021 às 06:00
Cheesecake de limão e chocolate branco
O cheesecake de limão e chocolate branco rende 12 fatias Crédito: Castelo/Divulgação
Cheesecake é uma sobremesa prática à qual é bem difícil resistir. A receita abaixo, de chocolate branco e limão taiti, que o diga! Então, se você é fã de doces cremosos com um toque azedinho, fique de olho neste passo-a-passo:

CHEESECAKE DE LIMÃO COM CHOCOLATE BRANCO

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Base:
  • 1 pacote de biscoito leite (cerca de 150g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor
  • ½ xícara (chá) de leite
  • 250g de chocolate branco, em pedaços
  • 1 lata de creme de leite
  • 300g de cream cheese
  • ½ xícara (chá) de sumo de limão taiti
  • Decoração:
  • Raspas de chocolate branco
  • Raspas de casca de limão
Cheesecake de limão e chocolate branco
Receita rende em média 12 porções Crédito: Castelo/Divulgação
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata os biscoitos em um processador ou liquidificador até que formem uma farofa. 
  2. Misture com a manteiga derretida e cubra com essa mistura o fundo de uma forma média de torta, com fundo removível (20cm de diâmetro). 
  3. Leve ao forno médio (180℃) por aproximadamente 15 minutos. Retire e espere esfriar.
  4. Dissolva a gelatina no leite frio e aqueça em banho-maria até dissolver bem. 
  5. Coloque o chocolate branco picado e o creme de leite em uma tigela e leve ao fogo em banho-maria até derreter. 
  6. No liquidificador, bata por três minutos o cream cheese, o sumo de limão e a gelatina dissolvida no leite.
  7. Adicione o chocolate derretido com o creme de leite e bata mais três minutos. 
  8. Coloque sobre a massa de biscoito e leve à geladeira para firmar. 
  9. Antes de servir, retire da forma com cuidado e decore com as raspas de chocolate e de limão. Sirva gelado.
Receita cedida pela marca Castelo. Veja mais em leia.ag/receitas

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