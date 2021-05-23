Cheesecake de limão e chocolate branco: dica para a sobremesa

Cheesecake é uma sobremesa prática à qual é bem difícil resistir. A receita abaixo, de chocolate branco e limão taiti, que o diga! Então, se você é fã de doces cremosos com um toque azedinho, fique de olho neste passo-a-passo:
CHEESECAKE DE LIMÃO COM CHOCOLATE BRANCO
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Base:
- 1 pacote de biscoito leite (cerca de 150g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor
- ½ xícara (chá) de leite
- 250g de chocolate branco, em pedaços
- 1 lata de creme de leite
- 300g de cream cheese
- ½ xícara (chá) de sumo de limão taiti
- Decoração:
- Raspas de chocolate branco
- Raspas de casca de limão
- MODO DE PREPARO:
- Bata os biscoitos em um processador ou liquidificador até que formem uma farofa.
- Misture com a manteiga derretida e cubra com essa mistura o fundo de uma forma média de torta, com fundo removível (20cm de diâmetro).
- Leve ao forno médio (180℃) por aproximadamente 15 minutos. Retire e espere esfriar.
- Dissolva a gelatina no leite frio e aqueça em banho-maria até dissolver bem.
- Coloque o chocolate branco picado e o creme de leite em uma tigela e leve ao fogo em banho-maria até derreter.
- No liquidificador, bata por três minutos o cream cheese, o sumo de limão e a gelatina dissolvida no leite.
- Adicione o chocolate derretido com o creme de leite e bata mais três minutos.
- Coloque sobre a massa de biscoito e leve à geladeira para firmar.
- Antes de servir, retire da forma com cuidado e decore com as raspas de chocolate e de limão. Sirva gelado.
Receita cedida pela marca Castelo. Veja mais em leia.ag/receitas.