Romeu e Julieta

Cheesecake de queijo minas com calda de goiabada fica uma delícia!

Quem resiste a essa combinação que é um clássico na confeitaria brasileira? Aprenda a preparar a receita e receba elogios
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 06:00

Receita de cheesecake de creme de queijo minas com goiabada cremosa
Cheesecake rende 10 fatias Crédito: Ara Fotografia
Muita gente concorda que queijo e goiabada são feitos um para o outro, e não à toa essa combinação tradicional na confeitaria brasileira é chamada de Romeu e Julieta. Presente em tipo variados de sobremesa, o "doce casal" deu origem a um cheesecake delicioso, que você aprende a fazer com as instruções abaixo. Confira! 

CHEESECAKE DE QUEIJO MINAS FRESCAL E CALDA DE GOIABADA

Rendimento: 10 fatias
Tempo de preparo: 1h40
Nível: média
  • INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • ½ pacote de biscoito de maisena
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 1 colher (sopa) de água
  • 1 colher (café) de canela
  • Recheio:
  • 2 potes de creme de queijo minas frescal 
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • 2 ovos
  • Calda:
  • 2 goiabas bem maduras raladas
  • 2 xícaras (chá) de água
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Massa: no liquidificador ou em um processador, triture os biscoitos de maisena até obter uma farinha fina. 
  2. Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga sem sal, a água e a canela. 
  3. Forre o fundo de uma assadeira com fundo removível com a farofa, pressionando, até formar uma camada uniforme. Leve ao forno médio por 10 minutos, para assar previamente a massa. Reserve.
  4. Recheio: na batedeira ou no liquidificador, coloque o creme de queijo minas frescal, o açúcar, a essência de baunilha, o suco de limão e os ovos. Bata até obter uma mistura uniforme. 
  5. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno baixo, preaquecido, por 40-50 minutos. Retire do forno e leve para gelar.
  6. Calda: em uma panela, coloque as goiabas raladas e a água. Cozinhe até que a fruta derreta e forme uma calda. 
  7. Desenforme o cheesecake e regue-o com a calda quente ou fria. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

