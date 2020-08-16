Cheesecake de queijo minas com calda de goiabada fica uma delícia!

Muita gente concorda que queijo e goiabada são feitos um para o outro, e não à toa essa combinação tradicional na confeitaria brasileira é chamada de Romeu e Julieta. Presente em tipo variados de sobremesa, o "doce casal" deu origem a um cheesecake delicioso, que você aprende a fazer com as instruções abaixo. Confira!
CHEESECAKE DE QUEIJO MINAS FRESCAL E CALDA DE GOIABADA
Rendimento: 10 fatias
Tempo de preparo: 1h40
Nível: média
- INGREDIENTES:
- Massa:
- ½ pacote de biscoito de maisena
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 1 colher (sopa) de água
- 1 colher (café) de canela
- Recheio:
- 2 potes de creme de queijo minas frescal
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- 2 ovos
- Calda:
- 2 goiabas bem maduras raladas
- 2 xícaras (chá) de água
- MODO DE PREPARO:
- Massa: no liquidificador ou em um processador, triture os biscoitos de maisena até obter uma farinha fina.
- Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga sem sal, a água e a canela.
- Forre o fundo de uma assadeira com fundo removível com a farofa, pressionando, até formar uma camada uniforme. Leve ao forno médio por 10 minutos, para assar previamente a massa. Reserve.
- Recheio: na batedeira ou no liquidificador, coloque o creme de queijo minas frescal, o açúcar, a essência de baunilha, o suco de limão e os ovos. Bata até obter uma mistura uniforme.
- Despeje o recheio sobre a massa pré-assada e leve ao forno baixo, preaquecido, por 40-50 minutos. Retire do forno e leve para gelar.
- Calda: em uma panela, coloque as goiabas raladas e a água. Cozinhe até que a fruta derreta e forme uma calda.
- Desenforme o cheesecake e regue-o com a calda quente ou fria. Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez.