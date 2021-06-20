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Bastante recheio

Torta cremosa de chester gratinada com queijo: prove a receita

Além de ser uma estrela da ceia de Natal, o super frango pode ser usado em preparações deliciosas do dia a dia

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 jun 2021 às 02:00
Torta cremosa de chester com queijo muçarela
Torta de chester: recheio cremoso e cobertura de queijo Crédito: Italac/Divulgação
Tipo especial de frango, mais carnudo no peito e nas coxas, o chester vira o centro das atenções no fim do ano. Mas, além de ser uma estrela da ceia de Natal, a ave pode ser usada em inúmeras preparações do dia a dia. Uma delas é a torta com recheio cremoso e cobertura douradinha e crocante de queijo que você vê abaixo:

TORTA CREMOSA DE CHESTER COM MUÇARELA

Rendimento:  6 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento
  • 3 gemas de ovo
  • ¾ da embalagem de manteiga gelada
  • 1 xícara de água gelada
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colherinha de sal
  • Recheio:
  • 200g de muçarela fatiada 
  • ½ cebola em cubos
  • 1 dente de alho
  • 500g de peito de chester cozido e desfiado
  • 1 latinha de milho
  • 1 latinha de ervilha
  • 1 vidro de palmito picado
  • 2 caixinhas de creme de leite 
  • Salsa a gosto
  • Azeitonas a gosto, picadas
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: misture a farinha de trigo, o fermento e o sal em um recipiente fundo. Acrescente o restante dos ingredientes e mexa com as mãos até ficar uniforme. Tampe com uma toalha e reserve, de 15 a 20 minutos.
  2. Preaqueça o forno a 180ºC.
  3. Em uma panela, adicione um fio de azeite e refogue a cebola, o alho e o chester.
  4. Adicione os demais ingredientes do recheio e misture até ficar bem cremoso. Reserve.
  5. Com o auxílio de um rolo, abra a massa em cima de um saco plástico.
  6. Forre o fundo e as laterais de uma forma, retangular ou redonda, usando as mãos. Retire o excesso.
  7. Adicione o recheio e cubra com as fatias de queijo muçarela.
  8. Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 15 minutos, até gratinar.
Receita cedida pela marca Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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