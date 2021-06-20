Torta cremosa de chester gratinada com queijo: prove a receita

Tipo especial de frango, mais carnudo no peito e nas coxas, o chester vira o centro das atenções no fim do ano. Mas, além de ser uma estrela da ceia de Natal, a ave pode ser usada em inúmeras preparações do dia a dia. Uma delas é a torta com recheio cremoso e cobertura douradinha e crocante de queijo que você vê abaixo:
TORTA CREMOSA DE CHESTER COM MUÇARELA
Rendimento: 6 fatias, em média
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 60 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento
- 3 gemas de ovo
- ¾ da embalagem de manteiga gelada
- 1 xícara de água gelada
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colherinha de sal
- Recheio:
- 200g de muçarela fatiada
- ½ cebola em cubos
- 1 dente de alho
- 500g de peito de chester cozido e desfiado
- 1 latinha de milho
- 1 latinha de ervilha
- 1 vidro de palmito picado
- 2 caixinhas de creme de leite
- Salsa a gosto
- Azeitonas a gosto, picadas
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Massa: misture a farinha de trigo, o fermento e o sal em um recipiente fundo. Acrescente o restante dos ingredientes e mexa com as mãos até ficar uniforme. Tampe com uma toalha e reserve, de 15 a 20 minutos.
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Em uma panela, adicione um fio de azeite e refogue a cebola, o alho e o chester.
- Adicione os demais ingredientes do recheio e misture até ficar bem cremoso. Reserve.
- Com o auxílio de um rolo, abra a massa em cima de um saco plástico.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma, retangular ou redonda, usando as mãos. Retire o excesso.
- Adicione o recheio e cubra com as fatias de queijo muçarela.
- Leve ao forno preaquecido por aproximadamente 15 minutos, até gratinar.
Receita cedida pela marca Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.