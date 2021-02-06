Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Água na boca

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de frango e creme de milho

Para preparar essa delícia, você vai precisar de biscoito cream cracker, requeijão e creme de leite. Pincele gema para dourar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 fev 2021 às 02:00

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Torta de frango ao creme de milho
Torta de frango ao creme de milho Crédito: Isabela/Divulgação
Uma das combinações mais bem-sucedidas da culinária está na receita que sugerimos abaixo. Frango e milho juntos garantem o sucesso de inúmeras preparações, em especial das que fazem parte do nosso dia a dia. Se você curte essa dupla com um quê de caipira, fique atento à lista de ingredientes e mãos à obra!

TORTA DE FRANGO E CREME DE MILHO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de biscoito cream cracker (400g)
  • 3 colheres (sopa) de margarina sem sal
  • 1 copo de requeijão light (200 ml)
  • 1 lata de creme de leite light
  • 1 lata de milho verde drenado
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • Sal, pimenta-do-reino e ervas a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o frango em água e sal. Desfie e tempere com pimenta-do-reino, sal e ervas ao seu gosto. Reserve.
  2. Triture e amasse bem os biscoitos, junte a margarina e misture com as mãos. 
  3. Forre uma forma de aro removível com a massa de biscoito e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por 10 a 15 minutos.
  4. Prepare o creme batendo os demais ingredientes no liquidificador até formar uma pasta homogênea. 
  5. Misture a pasta ao frango desfiado, acerte o sal e derrame sobre a massa já assada.
  6. Leve a torta ao forno coberta com papel alumínio por 15 minutos.
  7. Dica: se preferir pincele gema de ovo e leve ao forno mais um tempinho para dourar.
Receita cedida pela marca Isabela. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Aprenda a fazer torta de carne moída com recheio cremoso

Torta de liquidificador de frango: receita para curtir nas férias

Torta delícia de atum com palmito e tomate: confira a receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados