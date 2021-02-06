Aprenda a fazer uma deliciosa torta de frango e creme de milho

Uma das combinações mais bem-sucedidas da culinária está na receita que sugerimos abaixo. Frango e milho juntos garantem o sucesso de inúmeras preparações, em especial das que fazem parte do nosso dia a dia. Se você curte essa dupla com um quê de caipira, fique atento à lista de ingredientes e mãos à obra!
TORTA DE FRANGO E CREME DE MILHO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de biscoito cream cracker (400g)
- 3 colheres (sopa) de margarina sem sal
- 1 copo de requeijão light (200 ml)
- 1 lata de creme de leite light
- 1 lata de milho verde drenado
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- Sal, pimenta-do-reino e ervas a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o frango em água e sal. Desfie e tempere com pimenta-do-reino, sal e ervas ao seu gosto. Reserve.
- Triture e amasse bem os biscoitos, junte a margarina e misture com as mãos.
- Forre uma forma de aro removível com a massa de biscoito e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por 10 a 15 minutos.
- Prepare o creme batendo os demais ingredientes no liquidificador até formar uma pasta homogênea.
- Misture a pasta ao frango desfiado, acerte o sal e derrame sobre a massa já assada.
- Leve a torta ao forno coberta com papel alumínio por 15 minutos.
- Dica: se preferir pincele gema de ovo e leve ao forno mais um tempinho para dourar.
Receita cedida pela marca Isabela. Veja mais em leia.ag/receitas.