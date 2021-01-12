Água na boca

Aprenda a fazer torta de carne moída com recheio cremoso

Sempre versátil na cozinha, o ingrediente ganha um toque de requeijão para compor esta receita, que é prática e rende em média oito porções

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Publicado em 

12 jan 2021 às 02:00
Torta de carne moída
A torta de carne moída com recheio cremoso fica pronta em menos de uma hora Crédito: Ajinomoto/Divulgação
Carne moída é um excelente recheio para inúmeras preparações, da panqueca à lasanha, sem deixar de lado os bolinhos fritos e aquele pastel de feira que todo mundo ama.
Ela é tão versátil que pode virar polpetone recheado, como ensinou a chef Bia Brunow, colunista do Divirta-se. Em tortas salgadas, o ingrediente não ficaria menos delicioso. Quer ver só? Dá uma conferida no passo a passo desta receita:

TORTA DE CARNE MOÍDA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)
Execução: fácil

Veja Também

Salada Waldorf com frango defumado é uma boa pedida para refrescar

  • INGREDIENTES:
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 500g de patinho bovino moído
  • 1 cebola média picada (150g)
  • Meio pimentão verde picado (75g)
  • Meia-xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (50g)
  • 1 sachê de tempero vermelho pronto (caldo em pó), à base de alho, cebola, coentro, cominho e páprica
  • 2 pitadas de sal
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200g)
  • Massa:
  • 2 ovos
  • Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
  • 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
  • 1 pitada de sal
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

  • Recheio: 
  1. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. 
  2. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar. 
  3. Acrescente a cebola, o pimentão, a azeitona, o tempero vermelho e o sal e cozinhe por mais cinco minutos. 
  4. Retire do fogo, adicione o requeijão, misture e reserve.
  • Massa: 
  1. No copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata na velocidade média por três minutos ou até ficar homogêneo. 
  2. Junte o fermento e misture rapidamente.
  • Montagem:
  1. Disponha metade da massa em uma assadeira retangular (16 x 26 cm), untada e enfarinhada.
  2. Distribua o recheio por cima e cubra com a massa restante. 
  3. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar levemente.
  4. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Ajinomoto do Brasil.

Veja Também

Torta de liquidificador de frango: receita para curtir nas férias

Torta salgada de pão de fôrma é irresistível e fácil de fazer

Torta de liquidificador com legumes e parmesão: veja como fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria ferias Gastronomia Receitas Fique bem
Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

