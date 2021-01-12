Aprenda a fazer torta de carne moída com recheio cremoso

Carne moída é um excelente recheio para inúmeras preparações, da panqueca à lasanha, sem deixar de lado os bolinhos fritos e aquele pastel de feira que todo mundo ama.
Ela é tão versátil que pode virar polpetone recheado, como ensinou a chef Bia Brunow, colunista do Divirta-se. Em tortas salgadas, o ingrediente não ficaria menos delicioso. Quer ver só? Dá uma conferida no passo a passo desta receita:
TORTA DE CARNE MOÍDA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos (+35 minutos de forno)
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de óleo
- 500g de patinho bovino moído
- 1 cebola média picada (150g)
- Meio pimentão verde picado (75g)
- Meia-xícara (chá) de azeitonas verdes picadas (50g)
- 1 sachê de tempero vermelho pronto (caldo em pó), à base de alho, cebola, coentro, cominho e páprica
- 2 pitadas de sal
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200g)
- Massa:
- 2 ovos
- Meia xícara (chá) de óleo (100ml)
- 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
MODO DE PREPARO
- Recheio:
- Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.
- Junte a carne moída e refogue por 10 minutos ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar.
- Acrescente a cebola, o pimentão, a azeitona, o tempero vermelho e o sal e cozinhe por mais cinco minutos.
- Retire do fogo, adicione o requeijão, misture e reserve.
- Massa:
- No copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, o sal e a farinha de trigo e bata na velocidade média por três minutos ou até ficar homogêneo.
- Junte o fermento e misture rapidamente.
- Montagem:
- Disponha metade da massa em uma assadeira retangular (16 x 26 cm), untada e enfarinhada.
- Distribua o recheio por cima e cubra com a massa restante.
- Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 35 minutos ou até dourar levemente.
- Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Ajinomoto do Brasil.