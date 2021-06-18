De risotos a sopas, confira 10 receitas quentinhas para o inverno

Com as temperaturas ainda mais baixas neste fim de semana de inverno, o apetite por pratos cremosos e mais encorpados tende a aumentar. E para quem adora uma comida quentinha, a lista abaixo é tentadora. Nela estão 10 receitas de massas, risotos, sopas, cremes, ensopados e canja que vão para a mesa fumegantes e fica ainda melhores no friozinho. Aproveite!