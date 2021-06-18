De risotos a sopas, confira 10 receitas quentinhas para o inverno

Com as temperaturas ainda mais baixas neste fim de semana de inverno, o apetite por pratos cremosos e mais encorpados tende a aumentar. E para quem adora uma comida quentinha, a lista abaixo é tentadora. Nela estão 10 receitas de massas, risotos, sopas, cremes, ensopados e canja que vão para a mesa fumegantes e fica ainda melhores no friozinho. Aproveite!
CREME DE PALMITO COM RICOTA
Acessível, fácil de preparar e super versátil, a polenta fica ainda mais gostosa na companhia de um bom ragu. E se ele for de linguiça grelhada na brasa, com aquele gostinho defumado irresistível de churrasco? Se gostou da ideia, clique aqui para ver a receita. FOTO: Perdigão/Divulgação
Clássico ensopado francês à base de carne, vinho, cogumelos, legumes e bacon, o boeuf bourguignon é um prato quentinho que abraça por dentro. Quer fazer em casa? Clique aqui para ver a receita da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa. FOTO: Rodrigo Borçato
Ficar de conchinha no frio é bom demais, né? Outra dica para o inverno é preparar uma sopa bem cremosa, servir fumegante e ganhar aconchego extra. Então, se liga na dica: creme de abóbora com macarrão conchinha. Curtiu? Clique aqui para ver a receita. FOTO: Adria/Divulgação
Massas com molhos cremosos são um ótimo exemplo de comida conforto. E no frio é desse tipo de gostosura que a gente precisa! Então aqui vai uma sugestão, perfeita para o almoço de fim de semana: canelone de ricota e espinafre com molho béchamel. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Evandro Machado
A canja de galinha é uma das sopas mais tradicionais do inverno e também um clássico da gastronomia afetiva. Ficou com vontade? Então separa a panela de pressão e bora pra cozinha! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Comitê Umami/Divulgação
Vai servir frango assado? Então considere como acompanhamento creme de milho verde, delícia certeira para uma refeição de inverno. A dica vale para refeições com outros tipos de carne, é claro, mas com um franguinho suculento não tem erro! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Nestlé/Divulgação
Risoto sempre cai bem no friozinho, e quanto mais sustância ele tiver, melhor. O chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, criou uma versão com rabada desfiada, linguiça defumada e tiras de couve, finalizada com um ovinho frito de gema mole e, para sofisticar, trufas. Maravilhoso! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Marketing 365
Feitos tradicionalmente com vinho, risotos, assim como outros preparos de arroz, também ficam ótimos com cerveja. Nunca provou e ficou curioso? A apresentadora Ana Maria Braga traz uma sugestão das boas: risoto de cerveja preta com linguiça e manjericão. Desejou? Clique aqui para ver a receita. FOTO: Anamariabraga.globo.com
Procurando uma receita de sopa cremosa e apimentada? Ao estilo mexicano, temos uma dica que vale a pena testar, com peito de frango, milho verde, batata, pimentões e molho de pimenta para dar um calorzinho extra. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Tabasco/Divulgação
Vem de Pedra Azul uma receita de creme quentinho e delicado, fácil de fazer e que fica pronto rapidinho. Ele é feito com palmito pupunha, ricota e creme de leite, e tem sabor amanteigado. É uma especialidade da chef Thaiz Cunha, da Tuia, no Quadrado de São Paulinho. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Bruno Coelho.