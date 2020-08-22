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Confira uma receita de boeuf bourguignon, clássico francês

A dica da chef Kamila Zamprogno é inspirada pela autora de livros de culinária e apresentadora norte-americana de TV Julia Child

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 09:01
Receita de boeuf bourguignon da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus
Boeuf Bourguignon é um prato perfeito para o frio Crédito: Rodrigo Borçato
Robusto, saboroso e ideal para aquecer a alma, o boeuf bourguignon é um ensopado clássico francês que leva carne, vinho, cogumelos, cebola e bacon. A chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa, adaptou uma receita bem famosa, da autora de livros de culinária e apresentadora de TV norte-americana Julia Child. Confira!

BOEUF BOURGUIGNON

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 2h30min
Complexidade: média
  • INGREDIENTES: 
  • 1,8kg de acém limpo e cortado em cubos 
  • 2 xícaras de cebola picada 
  • 10 dentes de alho 
  • 1 xícara de cenoura cortada em cubos 
  • 1 talo de alho-poró 
  • Meia garrafa de vinho tinto seco de boa qualidade 
  • 300g de bacon cortado em cubos 
  • 1 lata de tomate pelado (400g) 
  • 1 bandeja de cogumelos Paris (200g, em média)
  • Ervas com talos (salsa, manjericão ou as que tiver em casa)
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela de fundo triplo, doure a carne (já temperada com sal e pimenta) com azeite, retire da panela e reserve. 
  2. Doure também o bacon e reserve. 
  3. Na mesma panela, grelhe a cebola, os dentes de alho inteiros, o alho-poró e a cenoura, retornando com a carne e o bacon.
  4. Adicione o vinho e o tomate pelado (use a lata como uma medida de água e acrescente). 
  5. Faça um buquê com as ervas e coloque-as na panela, deixando tudo cozinhar em fogo baixo até amolecer, de 1h30 a duas horas.
  6.  Quando estiver quase pronto, corrija o sal e acrescente os cogumelos. 
  7. Sirva com polenta mole ou fatias de pão tostadas.

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