Confira uma receita de boeuf bourguignon, clássico francês

BOEUF BOURGUIGNON
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 2h30min
Complexidade: média
Tempo de preparo: 2h30min
Complexidade: média
- INGREDIENTES:
- 1,8kg de acém limpo e cortado em cubos
- 2 xícaras de cebola picada
- 10 dentes de alho
- 1 xícara de cenoura cortada em cubos
- 1 talo de alho-poró
- Meia garrafa de vinho tinto seco de boa qualidade
- 300g de bacon cortado em cubos
- 1 lata de tomate pelado (400g)
- 1 bandeja de cogumelos Paris (200g, em média)
- Ervas com talos (salsa, manjericão ou as que tiver em casa)
- Azeite, sal e pimenta-do-reino.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela de fundo triplo, doure a carne (já temperada com sal e pimenta) com azeite, retire da panela e reserve.
- Doure também o bacon e reserve.
- Na mesma panela, grelhe a cebola, os dentes de alho inteiros, o alho-poró e a cenoura, retornando com a carne e o bacon.
- Adicione o vinho e o tomate pelado (use a lata como uma medida de água e acrescente).
- Faça um buquê com as ervas e coloque-as na panela, deixando tudo cozinhar em fogo baixo até amolecer, de 1h30 a duas horas.
- Quando estiver quase pronto, corrija o sal e acrescente os cogumelos.
- Sirva com polenta mole ou fatias de pão tostadas.