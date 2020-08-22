Confira uma receita de boeuf bourguignon, clássico francês

Em uma panela de fundo triplo, doure a carne (já temperada com sal e pimenta) com azeite, retire da panela e reserve.

Doure também o bacon e reserve.

Na mesma panela, grelhe a cebola, os dentes de alho inteiros, o alho-poró e a cenoura, retornando com a carne e o bacon.

Adicione o vinho e o tomate pelado (use a lata como uma medida de água e acrescente).

Faça um buquê com as ervas e coloque-as na panela, deixando tudo cozinhar em fogo baixo até amolecer, de 1h30 a duas horas.

Quando estiver quase pronto, corrija o sal e acrescente os cogumelos.