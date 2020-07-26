Como fazer coq au vin, clássica receita francesa com vinho

- INGREDIENTES:
- 10 dentes de alho
- 2 cebolas cortadas em cubos
- 1 cenoura (cubos)
- 1 alho-poró cortado fino (somente a parte branca)
- 4 coxas com sobrecoxas de frango
- 1 garrafa (750 ml) de vinho tinto seco de boa qualidade
- Pimenta-do-reino
- Buquê de ervas frescas (louro, alecrim, tomilho e orégano a gosto)
- 100g de manteiga
- 2 xícaras (chá) de caldo de galinha caseiro
- 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
- Sal
MODO DE PREPARO:
Separe as coxas das sobrecoxas. Em um recipiente, junte ao frango o vinho, os legumes e o buquê de ervas. Deixe marinar na geladeira por pelo menos 8h. Separe os vegetais, o líquido e o frango da marinada.
Salpique os pedaços de frango com trigo. Leve uma panela funda ao fogo com um pouco de manteiga e doure bem os frangos, alguns pedaços por vez. Na mesma panela, doure os legumes da marinada.
Acrescente o frango, o líquido da marinada e cozinhe em fogo baixo até que o frango fique macio. Esse processo leva cerca de 1h. Sirva com cebolinha e cenoura tostadas e um bom purê de batata.
Rendimento:
4 porções individuais
Tempo de preparo:
De 8 a 12h em marinada + 90 minutos
Complexidade:
Média