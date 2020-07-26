Como fazer coq au vin, clássica receita francesa com vinho

Coq au vin com cenouras tostadas e purê de batata, por Bia Brunow Crédito: Manoella Mariano

INGREDIENTES:

10 dentes de alho

2 cebolas cortadas em cubos

1 cenoura (cubos)

1 alho-poró cortado fino (somente a parte branca)

4 coxas com sobrecoxas de frango

1 garrafa (750 ml) de vinho tinto seco de boa qualidade

Pimenta-do-reino

Buquê de ervas frescas (louro, alecrim, tomilho e orégano a gosto)

100g de manteiga

2 xícaras (chá) de caldo de galinha caseiro

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

Sal

MODO DE PREPARO:

Separe as coxas das sobrecoxas. Em um recipiente, junte ao frango o vinho, os legumes e o buquê de ervas. Deixe marinar na geladeira por pelo menos 8h. Separe os vegetais, o líquido e o frango da marinada.

Salpique os pedaços de frango com trigo. Leve uma panela funda ao fogo com um pouco de manteiga e doure bem os frangos, alguns pedaços por vez. Na mesma panela, doure os legumes da marinada.

Acrescente o frango, o líquido da marinada e cozinhe em fogo baixo até que o frango fique macio. Esse processo leva cerca de 1h. Sirva com cebolinha e cenoura tostadas e um bom purê de batata.