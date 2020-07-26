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Como fazer coq au vin, clássica receita francesa com vinho

Chefe de cozinha e colunista de A Gazeta, Bia Brunow sugere como acompanhamento cebolinhas e cenouras tostadas, além de um bom purê de batata

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 09:01
Coq au vin com cenouras tostadas e purê de batata preparado pela chef e colunista de A Gazeta Bia Brunow
Coq au vin com cenouras tostadas e purê de batata, por Bia Brunow Crédito: Manoella Mariano
  • INGREDIENTES: 
  • 10 dentes de alho 
  • 2 cebolas cortadas em cubos 
  • 1 cenoura (cubos) 
  • 1 alho-poró cortado fino (somente a parte branca) 
  • 4 coxas com sobrecoxas de frango 
  • 1 garrafa (750 ml) de vinho tinto seco de boa qualidade 
  • Pimenta-do-reino 
  • Buquê de ervas frescas (louro, alecrim, tomilho e orégano a gosto) 
  • 100g de manteiga 
  • 2 xícaras (chá) de caldo de galinha caseiro 
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • Sal

MODO DE PREPARO:

Separe as coxas das sobrecoxas. Em um recipiente, junte ao frango o vinho, os legumes e o buquê de ervas. Deixe marinar na geladeira por pelo menos 8h. Separe os vegetais, o líquido e o frango da marinada.
Salpique os pedaços de frango com trigo. Leve uma panela funda ao fogo com um pouco de manteiga e doure bem os frangos, alguns pedaços por vez. Na mesma panela, doure os legumes da marinada.
Acrescente o frango, o líquido da marinada e cozinhe em fogo baixo até que o frango fique macio. Esse processo leva cerca de 1h. Sirva com cebolinha e cenoura tostadas e um bom purê de batata.

Rendimento:

4 porções individuais

Tempo de preparo:

De 8 a 12h em marinada + 90 minutos 

Complexidade:

Média

Receita de Bia Brunow, chef da Cozinha Intuitiva da Bia, em Colatina, e colunista de A Gazeta.

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