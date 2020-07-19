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Para abrir o apetite

Vinagrete de polvo com páprica: veja receita da chef Cecília Cunha

Direto do restaurante Alecrim, em Pedra Azul, para a cozinha da sua casa, essa sugestão de entrada satisfaz até três pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 09:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 09:00

Vinagrete de polvo com páprica defumada da chef do restaurante Alecrim, Cecília Cunha
  Crédito: Carlos Alberto Silva
  • INGREDIENTES:
  • Para o cozimento dos polvos: 
  • 2 polvos de 1,5kg cada um 
  • 1 cebola grande cortada em 4 partes 
  • 1 colher (sobremesa) de pimentas em grãos
  • 2 folhas de louro 
  • Talos de coentro 
  • 5 litros de água 
  • Sal 
  • Para o molho campanha: 
  • 1 cebola pequena picada 
  • 2 tomates picados, sem sementes 
  • 1/4 de pimentão amarelo picado 
  • Meia pimenta dedo-de-moça picada, sem sementes 
  • Coentro fresco 
  • 4 colheres (sopa) de vinagre de maçã 
  • 1 limão siciliano espremido 
  • Raspas de limão 
  • 1 xícara de azeite 
  • Mix de pimentas 
  • Páprica defumada.

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, leve ao fogo a água com todos os ingredientes listados para o cozimento dos polvos e só acrescente os polvos quando levantar fervura, deixando-os cozinhar por 40 minutos.
Depois de cozidos, retire-os da água e corte-os em rodelas. Reserve. Finalização: misture todos os ingredientes do molho campanha e acrescente o polvo, deixando descansar por 20 minutos.

Rendimento:

3 porções individuais (entrada)

Tempo de preparo:

70 minutos, em média

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Cecília Cunha, do restaurante Alecrim, em Pedra Azul.

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