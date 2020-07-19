Vinagrete de polvo com páprica: veja receita da chef Cecília Cunha

- INGREDIENTES:
- Para o cozimento dos polvos:
- 2 polvos de 1,5kg cada um
- 1 cebola grande cortada em 4 partes
- 1 colher (sobremesa) de pimentas em grãos
- 2 folhas de louro
- Talos de coentro
- 5 litros de água
- Sal
- Para o molho campanha:
- 1 cebola pequena picada
- 2 tomates picados, sem sementes
- 1/4 de pimentão amarelo picado
- Meia pimenta dedo-de-moça picada, sem sementes
- Coentro fresco
- 4 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- 1 limão siciliano espremido
- Raspas de limão
- 1 xícara de azeite
- Mix de pimentas
- Páprica defumada.
MODO DE PREPARO:
Em uma panela grande, leve ao fogo a água com todos os ingredientes listados para o cozimento dos polvos e só acrescente os polvos quando levantar fervura, deixando-os cozinhar por 40 minutos.
Depois de cozidos, retire-os da água e corte-os em rodelas. Reserve. Finalização: misture todos os ingredientes do molho campanha e acrescente o polvo, deixando descansar por 20 minutos.
Rendimento:
3 porções individuais (entrada)
Tempo de preparo:
70 minutos, em média
Complexidade:
Fácil