Gosta de bobó de camarão? Confira uma receita fácil e deliciosa

- INGREDIENTES:
- 500g de camarões limpos
- 500g de aipim cozido e picado (reserve a água da cocção)
- 1 maço de coentro picado
- 3 dentes de alho amassados
- 2 tomates picados (com sementes)
- 1 cebola picada
- 3 colheres de azeite de oliva ou de dendê
- 2 colheres (chá) de óleo
- 1 colher (chá) de colorau
MODO DE PREPARO:
Cozinhe o aipim e amasse quando estiver bem cozido. Aqueça uma panela de barro, coloque o óleo e frite o alho. Adicione o colorau e refogue um pouco. Em seguida, acrescente o tomate, a cebola e metade do coentro. Deixe refogar até que os tomates fiquem bem molinhos.
Enquanto isso, tempere os camarões com sal e limão e coloque-os na moquequinha formada na panela, acrescentando o azeite. Deixe refogar e ferva por mais ou menos quatro minutos. Adicione o aipim amassado à moquequinha fervente e deixe engrossar. Se necessário, acrescente a água da cocção do aipim. Coloque o restante do coentro. Sirva com arroz e farofa.
Rendimento:
2 porções individuais
Tempo:
60 minutos, em média
Nível:
Fácil