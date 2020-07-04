Cremoso

Gosta de bobó de camarão? Confira uma receita fácil e deliciosa

Quem ensina a preparar o prato é a chef Patrícia Santos Neves, do Empório Joaquim. Arroz e farofa são as sugestões de acompanhamento

Publicado em 

04 jul 2020 às 10:00

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 10:00

Bobó de camarão com arroz e farofa do Empório Joaquim
Receita de bobó de camarão fácil e rápido  Crédito: Olivier Schochlin
  • INGREDIENTES:
  • 500g de camarões limpos
  • 500g de aipim cozido e picado (reserve a água da cocção) 
  • 1 maço de coentro picado 
  • 3 dentes de alho amassados 
  • 2 tomates picados (com sementes) 
  • 1 cebola picada 
  • 3 colheres de azeite de oliva ou de dendê 
  • 2 colheres (chá) de óleo  
  • 1 colher (chá) de colorau

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o aipim e amasse quando estiver bem cozido. Aqueça uma panela de barro, coloque o óleo e frite o alho. Adicione o colorau e refogue um pouco. Em seguida, acrescente o tomate, a cebola e metade do coentro. Deixe refogar até que os tomates fiquem bem molinhos.
Enquanto isso, tempere os camarões com sal e limão e coloque-os na moquequinha formada na panela, acrescentando o azeite. Deixe refogar e ferva por mais ou menos quatro minutos. Adicione o aipim amassado à moquequinha fervente e deixe engrossar. Se necessário, acrescente a água da cocção do aipim. Coloque o restante do coentro. Sirva com arroz e farofa.

Rendimento:

2 porções individuais

Tempo:

60 minutos, em média

Nível:

Fácil

Receita da chef Patrícia Santos Neves, do Empório Joaquim (Praia do Canto, Vitória).

