Você sabia que o bobó de camarão tem origem africana? Veja receita

Um dos pratos mais queridos pelos brasileiros é o bobó de camarão. O que conhecemos aqui, com base de mandioca, foi desenvolvido na Bahia, onde ganhou influência indígena. Sua origem, porém, é africana, e para homenagear a história e a cultura afro-brasileira, assim como a luta do povo negro, trouxemos uma receita especial neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
Quem ensina é Winy Fabiano, educadora, ativista social e chef do bufê Ubuntu Quitutes, de culinária afro-brasileira e periférica, no restaurante do Museu Capixaba do Negro (Mucane) - devido à pandemia, o local está fechado. Além do bobó, brasilidades como feijoada, dobradinha, coxinha e moqueca são feitas por Winy sob encomenda (mais informações no perfil @ubuntuquitutes). Confira!
BOBÓ DE CAMARÃO, por Winy Fabiano
Rendimento: serve duas pessoas
Tempo de preparo:
Execução: fácil
Utensílios: panela de barro, liquidificador
- INGREDIENTES:
- 500g de camarão limpo
- 500g de aipim cozido e picado
- 2 maços de coentro
- 2 tomates picados
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho amassados
- 3 colheres de azeite
- 2 colheres de óleo
- 1 colher de colorau
- 1/2 litro de leite
- 1 colher rasa de sal
- MODO DE PREPARO:
- Aqueça a panela de barro, ponha o óleo e frite o alho, depois ponha o colorau e em seguida o camarão.
- Deixe refogar um pouco, depois coloque o tomate, a cebola e o coentro.
- Deixe refogar mais 3 minutos.
- Coloque o sal e o azeite.
- Bata no liquidificador o aipim junto com o leite e mais 5 colheres do molho do camarão já pronto.
- Despeje na mesma panela fervendo, deixe engrossar e está pronto.