Talharim com funghi porcini e linguiça toscana: irresistível!

Filha de italianos que apreciam a boa gastronomia, a chef Barbara Verzola compartilha inúmeras receitas deliciosas e práticas com o Divirta-se. Uma delas é o talharim com molho de cogumelos secos e linguiça toscana, que já fez parte do cardápio de seu restaurante, o Soeta, em Vitória. Então, se você está à procura de um prato irresistível, confira este:
TALHARIM COM FUNGHI PORCINI E LINGUIÇA TOSCANA
- INGREDIENTES (4 porções):
- Talharim ou uma massa longa à sua escolha (400g)
- Molho:
- 50g de cogumelos italianos secos (funghi porcini secchi)
- 1 cebola bem picadinha
- 200g de linguiça toscana
- Óleo
- Manteiga
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a massa de acordo com as instruções de preparo no pacote e reserve.
- Em uma tigela com água morna, coloque os cogumelos de molho até que fiquem macios.
- Retire-os do molho com cuidado para que sua areia permaneça no fundo da tigela, coe o líquido e reserve.
- Refogue a cebola em fogo baixo com óleo e um pouco de manteiga.
- Corte os cogumelos e coloque-os na frigideira junto com a cebola bem refogada.
- Deixe cozinhar bastante e, se necessário, acrescente um pouco da água do molho dos funghi reservada. Ajuste o sal e reserve.
- Faça um corte longitudinal na linguiça e retire toda a pele. Aqueça uma frigideira e coloque nela a linguiça, mexendo para que despedace, e deixe dourar.
- Misture a linguiça ao funghi e sirva com a massa.
