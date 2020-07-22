Fácil de fazer

Talharim com funghi porcini e linguiça toscana: irresistível!

Receita da chef Barbara Verzola, do restaurante Soeta, é feita com cogumelos italianos secos e rende quatro porções

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 10:00

Massa com funghi porcini e linguiça toscana da chef Bárbara Verzola para o restaurante Soeta
Talharim com cogumelos e linguiça: dica da chef Barbara Verzola Crédito: Gabriel Lordello
Filha de italianos que apreciam a boa gastronomia, a chef Barbara Verzola compartilha inúmeras receitas deliciosas e práticas com o Divirta-se. Uma delas é o talharim com molho de cogumelos secos e linguiça toscana, que já fez parte do cardápio de seu restaurante, o Soeta, em Vitória. Então, se você está à procura de um prato irresistível, confira este:

TALHARIM COM FUNGHI PORCINI E LINGUIÇA TOSCANA

  • INGREDIENTES (4 porções):
  • Talharim ou uma massa longa à sua escolha (400g) 
  • Molho:
  • 50g de cogumelos italianos secos (funghi porcini secchi)  
  • 1 cebola bem picadinha
  • 200g de linguiça toscana 
  • Óleo
  • Manteiga
  • Sal
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe a massa de acordo com as instruções de preparo no pacote e reserve. 
  2. Em uma tigela com água morna, coloque os cogumelos de molho até que fiquem macios. 
  3. Retire-os do molho com cuidado para que sua areia permaneça no fundo da tigela, coe o líquido e reserve. 
  4. Refogue a cebola em fogo baixo com óleo e um pouco de manteiga.
  5. Corte os cogumelos e coloque-os na frigideira junto com a cebola bem refogada. 
  6. Deixe cozinhar bastante e, se necessário, acrescente um pouco da água do molho dos funghi reservada. Ajuste o sal e reserve.
  7. Faça um corte longitudinal na linguiça e retire toda a pele. Aqueça uma frigideira e coloque nela a linguiça, mexendo para que despedace, e deixe dourar. 
  8. Misture a linguiça ao funghi e sirva com a massa.
