Receita para surpreender: massa com camarões à tailandesa

Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia

INGREDIENTES:

1 pacote de massa tipo spaghettini grano duro (500g)

Meia xícara (chá) de azeite extravirgem

500g de camarões limpos

2 dentes de alho picados



1 colher (sopa) de gengibre, sem casca, ralado



4 tomates maduros, sem sementes



1 vidro de leite coco (200ml)



1 colher (café) de curry



1 pimenta dedo de moça, sem sementes, picada



1 maço de cheiro verde picado



1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Reserve uma xícara (chá) da água do cozimento. Escorra. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os camarões dos dois lados, rapidamente. Retire e reserve.

Na mesma panela, refogue o alho. Junte o gengibre, os tomates picados, tampe a panela e cozinhe até os tomates desmancharem. Em seguida, acrescente o leite de coco, o curry, a água do cozimento e deixe ferver por três minutos.

Adicione os camarões reservados, cozinhe por 1 minuto e misture delicadamente o macarrão cozido. Finalize com pimenta dedo-de-moça e cheiro verde picado. Tempere com sal e sirva ainda quente.