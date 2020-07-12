Receita para surpreender: massa com camarões à tailandesa

- INGREDIENTES:
- 1 pacote de massa tipo spaghettini grano duro (500g)
- Meia xícara (chá) de azeite extravirgem
- 500g de camarões limpos
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de gengibre, sem casca, ralado
- 4 tomates maduros, sem sementes
- 1 vidro de leite coco (200ml)
- 1 colher (café) de curry
- 1 pimenta dedo de moça, sem sementes, picada
- 1 maço de cheiro verde picado
- 1 colher (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Reserve uma xícara (chá) da água do cozimento. Escorra. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os camarões dos dois lados, rapidamente. Retire e reserve.
Na mesma panela, refogue o alho. Junte o gengibre, os tomates picados, tampe a panela e cozinhe até os tomates desmancharem. Em seguida, acrescente o leite de coco, o curry, a água do cozimento e deixe ferver por três minutos.
Adicione os camarões reservados, cozinhe por 1 minuto e misture delicadamente o macarrão cozido. Finalize com pimenta dedo-de-moça e cheiro verde picado. Tempere com sal e sirva ainda quente.
Rendimento:
5 porções
Tempo:
30 minutos
Nível:
Fácil