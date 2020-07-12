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Aroma delicioso

Receita para surpreender: massa com camarões à tailandesa

Spaghettini é o tipo de macarrão indicado para o preparo do prato, que dura em média 30 minutos e rende cinco porções individuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 09:01

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 09:01

Espaguete com camarões à moda tailandesa
Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de massa tipo spaghettini grano duro (500g)
  • Meia xícara (chá) de azeite extravirgem
  • 500g de camarões limpos
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher (sopa) de gengibre, sem casca, ralado
  • 4 tomates maduros, sem sementes
  • 1 vidro de leite coco (200ml)
  • 1 colher (café) de curry
  • 1 pimenta dedo de moça, sem sementes, picada
  • 1 maço de cheiro verde picado
  • 1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Reserve uma xícara (chá) da água do cozimento. Escorra. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os camarões dos dois lados, rapidamente. Retire e reserve.
Na mesma panela, refogue o alho. Junte o gengibre, os tomates picados, tampe a panela e cozinhe até os tomates desmancharem. Em seguida, acrescente o leite de coco, o curry, a água do cozimento e deixe ferver por três minutos.
Adicione os camarões reservados, cozinhe por 1 minuto e misture delicadamente o macarrão cozido. Finalize com pimenta dedo-de-moça e cheiro verde picado. Tempere com sal e sirva ainda quente.

Rendimento:

5 porções

Tempo:

30 minutos

Nível:

Fácil

Fonte: chef Aline Novais/Renata.

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