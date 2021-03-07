Massa ninho com salmão al limone fica deliciosa; veja receita

Massas com molhos cremosos são exemplos de comida que conforta, e disso os italianos entendem bem. Não à toa, a massa al limone foi inventada por eles. Se você ainda não provou essa combinação, de creme de leite e limão siciliano, aprecie a seguir uma receita com macarrão do tipo ninho. Fica incrível com salmão!
MASSA NINHO COM SALMÃO AL LIMONE
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Para o salmão:
- 600g de filé de salmão com pele
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto
- Molho al limone:
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola pequena ralada
- 1 litro de creme de leite fresco
- Raspas e suco de 2 limões sicilianos
- Sal a gosto
- Massa:
- 1 embalagem de massa do tipo ninho largo com ovos (500 g)
- 1 colher (sopa) de sal
- Para finalizar:
- 5 galhos de dill fresco
- MODO DE PREPARO:
- Tempere o salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira, regue com o azeite e grelhe o salmão, virando dos dois lados para que doure por igual. Retire do fogo, despreze a pele e, sobre uma tábua ou prato, faça lascas com um garfo. Reserve.
- Molho al limone: em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o creme de leite e deixe ferver em fogo baixo para engrossar um pouco. Tempere com o sal, junte as raspas e o suco dos limões. Misture bem, tampe a panela e reserve.
- Massa: em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e acrescente ao molho. Junte as lascas de salmão e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho. Finalize com o dill e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Isabela. Veja mais em leia.ag/receitas.