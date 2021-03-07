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Comfort food

Massa ninho com salmão al limone fica deliciosa; veja receita

Creme de leite e limão siciliano combinam-se em um dos molhos mais famosos da cozinha italiana

Publicado em 07 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

07 mar 2021 às 02:00
Macarrão com salmão al limone
A massa al limone, cremosa e com um toque cítrico, é uma especialidade italiana Crédito: Ara Fotografia
Massas com molhos cremosos são exemplos de comida que conforta, e disso os italianos entendem bem. Não à toa, a massa al limone foi inventada por eles. Se você ainda não provou essa combinação, de creme de leite e limão siciliano, aprecie a seguir uma receita com macarrão do tipo ninho. Fica incrível com salmão!

MASSA NINHO COM SALMÃO AL LIMONE 

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Para o salmão:
  • 600g de filé de salmão com pele
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto
  • Molho al limone:
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola pequena ralada
  • 1 litro de creme de leite fresco
  • Raspas e suco de 2 limões sicilianos
  • Sal a gosto
  • Massa:
  • 1 embalagem de massa do tipo ninho largo com ovos (500 g)
  • 1 colher (sopa) de sal
  • Para finalizar:
  • 5 galhos de dill fresco
  • MODO DE PREPARO:
  1. Tempere o salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira, regue com o azeite e grelhe o salmão, virando dos dois lados para que doure por igual. Retire do fogo, despreze a pele e, sobre uma tábua ou prato, faça lascas com um garfo. Reserve.
  2. Molho al limone: em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o creme de leite e deixe ferver em fogo baixo para engrossar um pouco. Tempere com o sal, junte as raspas e o suco dos limões. Misture bem, tampe a panela e reserve.
  3. Massa: em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e acrescente ao molho. Junte as lascas de salmão e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho. Finalize com o dill e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Isabela. Veja mais em leia.ag/receitas.

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