Bora cozinhar?

Receita: massa espiral com molho de abóbora, couve e linguiça

A combinação fica ainda mais saborosa com o toque defumado do bacon, que é usado na finalização do prato. Resista se puder!

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 07:15

Evelize Calmon

Massa espiral ao molho de abóbora com couve e linguiça
Linguiça, bacon e couve refogados complementam a receita Crédito: Adria/Divulgação
Um dos inúmeros formatos de macarrão existentes no mercado, o espiral combina super bem com a receita a seguir: um molho de abóbora bem temperadinho, couve manteiga refogada e a dupla infalível linguiça e bacon. Tem como resistir? Não mesmo. Então, dá só uma olhada no modo de fazer e mãos à obra!

ESPIRAL AO MOLHO DE ABÓBORA COM COUVE E LINGUIÇA

  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de massa espiral (500g)
  • 6 gomos de linguiça fresca cortados em rodelas
  • 200g de bacon cortado em cubos
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 maço de couve manteiga cortado em tirinhas
  • Sal a gosto
  • Molho de Abóbora:
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho, picados
  • 500g de abóbora, cozida
  • 2 tabletes de caldo de legumes
  • Sal e salsinha a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Comece preparando o molho de abóbora. Leve ao liquidificador a abóbora, os tabletes de caldo de legumes, 1 ½ xícara (chá) de água quente e bata até formar um creme. Acerte o sal, tempere com salsinha e reserve.
  2. Em uma frigideira grande, junte a linguiça e o bacon e deixe fritar. Retire, escorra e reserve. 
  3. Na mesma frigideira, acrescente o azeite, a cebola, o alho e deixe refogar. Junte a couve e refogue até murchar.
  4. Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. 
  5. Deixe a massa cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
  6. Escorra a massa, acomode em um refratário grande, acrescente o molho de abóbora e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. 
  7. Acomode por cima o refogado de couve com linguiça e sirva.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.

