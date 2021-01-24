Receita: massa espiral com molho de abóbora, couve e linguiça

Um dos inúmeros formatos de macarrão existentes no mercado, o espiral combina super bem com a receita a seguir: um molho de abóbora bem temperadinho, couve manteiga refogada e a dupla infalível linguiça e bacon. Tem como resistir? Não mesmo. Então, dá só uma olhada no modo de fazer e mãos à obra!
ESPIRAL AO MOLHO DE ABÓBORA COM COUVE E LINGUIÇA
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de massa espiral (500g)
- 6 gomos de linguiça fresca cortados em rodelas
- 200g de bacon cortado em cubos
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 maço de couve manteiga cortado em tirinhas
- Sal a gosto
- Molho de Abóbora:
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho, picados
- 500g de abóbora, cozida
- 2 tabletes de caldo de legumes
- Sal e salsinha a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Comece preparando o molho de abóbora. Leve ao liquidificador a abóbora, os tabletes de caldo de legumes, 1 ½ xícara (chá) de água quente e bata até formar um creme. Acerte o sal, tempere com salsinha e reserve.
- Em uma frigideira grande, junte a linguiça e o bacon e deixe fritar. Retire, escorra e reserve.
- Na mesma frigideira, acrescente o azeite, a cebola, o alho e deixe refogar. Junte a couve e refogue até murchar.
- Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver.
- Deixe a massa cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
- Escorra a massa, acomode em um refratário grande, acrescente o molho de abóbora e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes.
- Acomode por cima o refogado de couve com linguiça e sirva.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.