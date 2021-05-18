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Panela de pressão

Receita: canja de galinha com legumes fácil e deliciosa

De origem chinesa, a canja de galinha ganhou o mundo! Aproveite o frio para preparar esse clássico e esquentar até a alma

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:43

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:43
Canja de galinha
Canja de galinha com legumes Crédito: Comitê Umami/Divulgação
No tempo frio, as sopas, os caldos e os cremes roubam a cena. Mas uma receita em especial não só esquenta o corpo e traz aconchego, mas também revitaliza e até cura. De origem chinesa, a canja de galinha ganhou o mundo e, no dias frios, tem lugar garantido à mesa. Confira a seguir uma receita prática e muito saborosa feita na panela de pressão. 

CANJA DE GALINHA COM LEGUMES

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: média
  • INGREDIENTES: 
  • 1 peito de frango sem a pele e com o osso (650g)
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de suco de 1 limão
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 2 litros de água fervente
  • 1 batata média cortada em cubos pequenos
  • 1 cenoura pequena ralada
  • 1 tomate médio, sem pele e sem sementes, picado
  • Meia xícara (chá) de arroz cru
  • 1 colher (sopa) de salsa picada
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, coloque o peito de frango e tempere com metade do sal e o suco de limão. Reserve.
  2. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer.
  3. Junte a cebola e o salsão e refogue por três minutos, ou até a cebola ficar transparente.
  4. Acrescente o frango reservado e frite por 10 minutos, ou até dourar de todos os lados.
  5. Regue com a água, tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos após o início da fervura.
  6. Retire do fogo, espere a pressão ceder e abra a panela. Reserve o caldo, desosse e desfie o frango grosseiramente.
  7. Volte o frango desfiado para a panela de pressão e junte a batata, a cenoura, o sal restante, e regue com o caldo reservado.
  8. Leve ao fogo médio, com a panela semitampada, por 10 minutos, ou até que a batata e a cenoura estejam macias.
  9. Acrescente o tomate e o arroz, e cozinhe por mais 15 minutos, ou até o arroz ficar macio.
  10. Retire do fogo, misture a salsa e sirva em seguida.
Receita cedida pelo Comitê Umami. Veja mais em leia.ag/receitas.

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