Receita: canja de galinha com legumes fácil e deliciosa

Em uma tigela, coloque o peito de frango e tempere com metade do sal e o suco de limão. Reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer.



Junte a cebola e o salsão e refogue por três minutos, ou até a cebola ficar transparente.



Acrescente o frango reservado e frite por 10 minutos, ou até dourar de todos os lados.



Regue com a água, tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos após o início da fervura.



Retire do fogo, espere a pressão ceder e abra a panela. Reserve o caldo, desosse e desfie o frango grosseiramente.



Volte o frango desfiado para a panela de pressão e junte a batata, a cenoura, o sal restante, e regue com o caldo reservado.



Leve ao fogo médio, com a panela semitampada, por 10 minutos, ou até que a batata e a cenoura estejam macias.



Acrescente o tomate e o arroz, e cozinhe por mais 15 minutos, ou até o arroz ficar macio.

