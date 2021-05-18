Receita: canja de galinha com legumes fácil e deliciosa

No tempo frio, as sopas, os caldos e os cremes roubam a cena. Mas uma receita em especial não só esquenta o corpo e traz aconchego, mas também revitaliza e até cura. De origem chinesa, a canja de galinha ganhou o mundo e, no dias frios, tem lugar garantido à mesa. Confira a seguir uma receita prática e muito saborosa feita na panela de pressão.
CANJA DE GALINHA COM LEGUMES
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: média
Tempo de preparo: 40 minutos
Complexidade: média
- INGREDIENTES:
- 1 peito de frango sem a pele e com o osso (650g)
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de suco de 1 limão
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola pequena picada
- 1 talo de salsão picado
- 2 litros de água fervente
- 1 batata média cortada em cubos pequenos
- 1 cenoura pequena ralada
- 1 tomate médio, sem pele e sem sementes, picado
- Meia xícara (chá) de arroz cru
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, coloque o peito de frango e tempere com metade do sal e o suco de limão. Reserve.
- Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer.
- Junte a cebola e o salsão e refogue por três minutos, ou até a cebola ficar transparente.
- Acrescente o frango reservado e frite por 10 minutos, ou até dourar de todos os lados.
- Regue com a água, tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos após o início da fervura.
- Retire do fogo, espere a pressão ceder e abra a panela. Reserve o caldo, desosse e desfie o frango grosseiramente.
- Volte o frango desfiado para a panela de pressão e junte a batata, a cenoura, o sal restante, e regue com o caldo reservado.
- Leve ao fogo médio, com a panela semitampada, por 10 minutos, ou até que a batata e a cenoura estejam macias.
- Acrescente o tomate e o arroz, e cozinhe por mais 15 minutos, ou até o arroz ficar macio.
- Retire do fogo, misture a salsa e sirva em seguida.
Receita cedida pelo Comitê Umami. Veja mais em leia.ag/receitas.