Aprenda a fazer uma saborosa canja na panela de pressão

Coloque o peito de frango com a água na panela de pressão, tampe e cozinhe em fogo médio por 10 minutos após o início do apito.

Espere a pressão sair naturalmente para abrir a panela e verifique se a carne está macia. Desfie o frango (descarte os ossos) e reserve o caldo.



Na mesma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Adicione o frango desfiado e frite por 2 minutos.



Acrescente o caldo do cozimento reservado e os demais ingredientes, tempere com sal e pimenta a gosto e espere ferver.

