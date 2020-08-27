Aprenda a fazer uma saborosa canja na panela de pressão

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Complexidade: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Complexidade: fácil
- INGREDIENTES:
- 250g de peito de frango sem pele e com osso
- 5 xícaras (chá) de água fervente
- 1 colher (sopa) de manteiga
- ½ cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- ½ xícara (chá) de arroz sem lavar
- 1 xícara (chá) de batata cortada em cubinhos
- 1 xícara (chá) de cenoura cortada em cubinhos
- 1 xícara (chá) de ervilha congelada
- 1 lata (200g) de milho escorrido
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino branca
MODO DE PREPARO:
- Coloque o peito de frango com a água na panela de pressão, tampe e cozinhe em fogo médio por 10 minutos após o início do apito.
- Espere a pressão sair naturalmente para abrir a panela e verifique se a carne está macia. Desfie o frango (descarte os ossos) e reserve o caldo.
- Na mesma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Adicione o frango desfiado e frite por 2 minutos.
- Acrescente o caldo do cozimento reservado e os demais ingredientes, tempere com sal e pimenta a gosto e espere ferver.
- Abaixe o fogo, tampe e cozinhe por 10 minutos, marcados após o início do apito. Espere a pressão sair naturalmente para abrir a panela e servir.