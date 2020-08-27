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Perfeita para o frio

Aprenda a fazer uma saborosa canja na panela de pressão

Fácil de preparar, a receita é uma sugestão da apresentadora Ana Maria Braga e fica pronta em 30 minutos

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 09:01
Canja de galinha preparada na panela de pressão
Canja de galinha é receita chinesa Crédito: Anamariabraga.globo.com
Rendimento:  6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Complexidade: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 250g de peito de frango sem pele e com osso
  • 5 xícaras (chá) de água fervente
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • ½ cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • ½ xícara (chá) de arroz sem lavar
  • 1 xícara (chá) de batata cortada em cubinhos
  • 1 xícara (chá) de cenoura cortada em cubinhos
  • 1 xícara (chá) de ervilha congelada
  • 1 lata (200g) de milho escorrido
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino branca
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque o peito de frango com a água na panela de pressão, tampe e cozinhe em fogo médio por 10 minutos após o início do apito.
  2. Espere a pressão sair naturalmente para abrir a panela e verifique se a carne está macia. Desfie o frango (descarte os ossos) e reserve o caldo.
  3. Na mesma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Adicione o frango desfiado e frite por 2 minutos.
  4. Acrescente o caldo do cozimento reservado e os demais ingredientes, tempere com sal e pimenta a gosto e espere ferver.
  5. Abaixe o fogo, tampe e cozinhe por 10 minutos, marcados após o início do apito. Espere a pressão sair naturalmente para abrir a panela e servir.

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