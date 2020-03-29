Canelone de ricota e espinafre: receita para quem é fã de massa

Massas com molhos cremosos são um belo exemplo de comida conforto. Então, permita-se aconchegar com o canelone de ricota e espinafre que mostraremos a seguir. É o clássico italiano perfeito para o seu almoço de domingo! Acompanhe a receita passo a passo:
CANELONE DE RICOTA E ESPINAFRE
Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Canelone:
- 100g de lasanha com ovos pré-cozida
- 2 litros de água em temperatura ambiente
- 1 recipiente retangular grande
- Recheio:
- 30ml de azeite extravirgem
- 1 cebola pequena picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 maço de espinafre
- 500g de ricota esfarelada
- Meia xícara (chá) de ervas frescas picadas (salsa, tomilho e sálvia)
- 1 colher (chá) sal
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 pitada de pimenta-do-reino (opcional)
- 100g de queijo parmesão
- Molho béchamel:
- 40g de manteiga
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 litro de leite
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 colher (chá) de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Canelones: no recipiente retangular, arrume as folhas de lasanha, cubra com a água e deixe descansar para hidratar as massas por 15 minutos ou até amolecer para que possa enrolar os canelones.
- Recheio: em uma panela, em fogo médio, refogue o alho e a cebola no azeite por dois minutos. Junte o espinafre e refogue por mais dois minutos, até murchar. Desligue o fogo e acrescente a ricota, as ervas frescas, o sal, a noz-moscada e a pimenta (opcional). Misture bem.
- Distribua cerca de duas colheres (sopa) de recheio em cada folha de massa e enrole. Reserve.
- Molho béchamel: em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha e deixe dourar levemente. Aos poucos, junte o leite, mexendo sempre, para não formar grumos. Acrescente a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma consistência cremosa.
- Finalização: coloque o creme sobre os canelones, cubra com parmesão ralado e leve para assar por cerca de 30 minutos em forno preaquecido a 180ºC ou até dourar. Se preferir, substitua o béchamel por molho vermelho.
Receita cedida pela marca Renata.