Mamma mia!

Canelone de ricota e espinafre: receita para quem é fã de massa

Clássico da cozinha italiana é uma dica para o almoço de fim de semana. O prato fica pronto em 30 minutos e rende de 6 a 8 porções

Publicado em 29 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Canelone de ricota com espinafre e molho béchamel
Canelone de ricota com espinafre fica pronto em 30 minutos Crédito: Evandro Machado
Massas com molhos cremosos são um belo exemplo de comida conforto. Então, permita-se aconchegar com o canelone de ricota e espinafre que mostraremos a seguir. É o clássico italiano perfeito para o seu almoço de domingo! Acompanhe a receita passo a passo:

CANELONE DE RICOTA E ESPINAFRE

Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Canelone:
  • 100g de lasanha com ovos pré-cozida
  • 2 litros de água em temperatura ambiente
  • 1 recipiente retangular grande
  • Recheio:
  • 30ml de azeite extravirgem
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 maço de espinafre
  • 500g de ricota esfarelada
  • Meia xícara (chá) de ervas frescas picadas (salsa, tomilho e sálvia)
  • 1 colher (chá) sal 
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 pitada de pimenta-do-reino (opcional)
  • 100g de queijo parmesão
  • Molho béchamel:
  • 40g de manteiga
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 1 litro de leite
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino (opcional)
MODO DE PREPARO:
  1. Canelones: no recipiente retangular, arrume as folhas de lasanha, cubra com a água e deixe descansar para hidratar as massas por 15 minutos ou até amolecer para que possa enrolar os canelones.
  2. Recheio: em uma panela, em fogo médio, refogue o alho e a cebola no azeite por dois minutos. Junte o espinafre e refogue por mais dois minutos, até murchar. Desligue o fogo e acrescente a ricota, as ervas frescas, o sal, a noz-moscada e a pimenta (opcional). Misture bem.
  3. Distribua cerca de duas colheres (sopa) de recheio em cada folha de massa e enrole. Reserve.
  4. Molho béchamel: em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha e deixe dourar levemente. Aos poucos, junte o leite, mexendo sempre, para não formar grumos. Acrescente a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma consistência cremosa. 
  5. Finalização: coloque o creme sobre os canelones, cubra com parmesão ralado e leve para assar por cerca de 30 minutos em forno preaquecido a 180ºC ou até dourar. Se preferir, substitua o béchamel por molho vermelho.
Receita cedida pela marca Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

